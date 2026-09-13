Shiba Inu’da borsalara 241,8 milyar SHIB girişi satış baskısını artırdı

Shiba Inu güne yükselişle başlasa da gün içindeki zincir üstü veriler bu ivmenin zayıfladığına işaret etti. Erken saatlerde yaklaşık %4 yükselen SHIB, daha sonra hız kaybederek sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

Borsa akışında yön değişti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa hareketlerinde son 24 saatte belirgin bir dönüş görüldü. Veriler, SHIB tarafında net akışın pozitife döndüğünü ve satış yönlü işlemlerin yeniden ağırlık kazandığını ortaya koydu. CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Son 24 saatte borsa net akışında 241.877.000.000 SHIB kaydedildi. Bu tablo, yatırımcıların tokenları alım amacıyla borsalardan çekmekten çok satış için borsalara taşımayı tercih ettiğini gösteriyor.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte 241.877.000.000 SHIB’lik pozitif borsa net akışına işaret ediyor; bu durum satış baskısının yeniden güç kazandığını gösteriyor.

Fiyat hareketi ile zincir üstü görünüm ayrıştı

Pozitif net akış ilk bakışta güçlü görünse de kripto piyasasında bu veri çoğu zaman aşağı yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü borsalara dönen token miktarının artması, kısa vadede satışa hazır arzın yükseldiğine işaret edebiliyor.

SHIB fiyatındaki günün ilk bölümündeki yükselişe rağmen, zincir üstü görünüm aynı zaman diliminde zayıfladı. Bu ayrışma, son fiyat toparlanmasının ardından bazı yatırımcıların kar satışı yaptığına işaret ediyor.

Günün başındaki yükselişe karşın, borsalara dönen SHIB miktarındaki artış piyasada satıcıların daha baskın hale geldiğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede izlenen seviye satış eğilimi

Gün içindeki yavaşlamayla birlikte Shiba Inu daha sonra yaklaşık %0,45 geriledi. Böylece sabah saatlerinde görülen yükselişin önemli bölümü korunamadı ve fiyat hareketi daha temkinli bir görünüme döndü.

Piyasa katılımcıları, borsa net akışındaki yönün yeniden zayıflaması halinde SHIB fiyatında daha hızlı bir toparlanma ihtimalini izliyor. Ancak mevcut veriler, kısa vadede satış baskısının alım iştahının önünde kaldığını gösteriyor.