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SHIBA INU (SHIB)

Shiba Inu’da borsalara 241,8 milyar SHIB girişi satış baskısını artırdı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Shiba Inu'da borsalara 241.877.000.000 SHIB girişi son 24 saatte arttı.
  • 📉 Gün başında yaklaşık %4 yükselen $SHIB daha sonra yaklaşık %0,45 geriledi.
  • 📊 CryptoQuant verileri, yatırımcıların tokenları satış için borsalara taşıdığını gösterdi.
  • 🕒 Son fiyat toparlanmasının ardından kısa vadeli kar satışları öne çıktı.
İlayda Peker
İlayda Peker

Shiba Inu güne yükselişle başlasa da gün içindeki zincir üstü veriler bu ivmenin zayıfladığına işaret etti. Erken saatlerde yaklaşık %4 yükselen SHIB, daha sonra hız kaybederek sınırlı bir geri çekilme yaşadı.

İçindekiler
1 Borsa akışında yön değişti
2 Fiyat hareketi ile zincir üstü görünüm ayrıştı
3 Kısa vadede izlenen seviye satış eğilimi

Borsa akışında yön değişti

CryptoQuant verilerine göre Shiba Inu’nun borsa hareketlerinde son 24 saatte belirgin bir dönüş görüldü. Veriler, SHIB tarafında net akışın pozitife döndüğünü ve satış yönlü işlemlerin yeniden ağırlık kazandığını ortaya koydu. CryptoQuant, zincir üstü piyasa verileri sunan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Son 24 saatte borsa net akışında 241.877.000.000 SHIB kaydedildi. Bu tablo, yatırımcıların tokenları alım amacıyla borsalardan çekmekten çok satış için borsalara taşımayı tercih ettiğini gösteriyor.

CryptoQuant verileri, son 24 saatte 241.877.000.000 SHIB’lik pozitif borsa net akışına işaret ediyor; bu durum satış baskısının yeniden güç kazandığını gösteriyor.

Fiyat hareketi ile zincir üstü görünüm ayrıştı

Pozitif net akış ilk bakışta güçlü görünse de kripto piyasasında bu veri çoğu zaman aşağı yönlü bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Çünkü borsalara dönen token miktarının artması, kısa vadede satışa hazır arzın yükseldiğine işaret edebiliyor.

SHIB fiyatındaki günün ilk bölümündeki yükselişe rağmen, zincir üstü görünüm aynı zaman diliminde zayıfladı. Bu ayrışma, son fiyat toparlanmasının ardından bazı yatırımcıların kar satışı yaptığına işaret ediyor.

Günün başındaki yükselişe karşın, borsalara dönen SHIB miktarındaki artış piyasada satıcıların daha baskın hale geldiğini ortaya koyuyor.

Kısa vadede izlenen seviye satış eğilimi

Gün içindeki yavaşlamayla birlikte Shiba Inu daha sonra yaklaşık %0,45 geriledi. Böylece sabah saatlerinde görülen yükselişin önemli bölümü korunamadı ve fiyat hareketi daha temkinli bir görünüme döndü.

Piyasa katılımcıları, borsa net akışındaki yönün yeniden zayıflaması halinde SHIB fiyatında daha hızlı bir toparlanma ihtimalini izliyor. Ancak mevcut veriler, kısa vadede satış baskısının alım iştahının önünde kaldığını gösteriyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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