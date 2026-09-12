Ripple yöneticisi, XRP için kurumsal kredi teminatını öne çıkardı

Ripple ürün yöneticisi Jazzi Cooper, XRP için öne çıkabilecek en güçlü kullanım alanlarından birinin kurumsal krediye dayalı teminat yapısı olabileceğini söyledi. Cooper, zincir üstü finans alanına ilginin arttığını, buna karşın kurumsal kredi tarafında hala önemli bir boşluk bulunduğunu vurguladı.

XRPL üzerinde kredi altyapısı öne çıktı

Cooper, XRP Ledger üzerindeki borç verme altyapısının bu alan için temel oluşturduğunu belirterek XLS 65 ve XLS 66 düzenlemelerine dikkat çekti. XRP Ledger, Ripple ile bağlantılı olsa da bağımsız geliştiricilerin katkı sunduğu açık kaynaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

XLS 65, Tek Varlıklı Kasa düzenlemesini içeriyor. Bu yapı, birden fazla katılımcının yatırdığı varlıkların ortak bir çerçevede bir araya getirilmesini sağlıyor. Söz konusu sistemin, zincir üstü borç verme protokolüyle birlikte çalışacak şekilde tasarlandığı ifade ediliyor.

Mini sözlük: XLS, XRP Ledger üzerinde ağ kurallarını değiştiren ya da yeni işlev ekleyen teknik teklifleri ifade eder. Tek Varlıklı Kasa ise aynı tür varlığın bir havuzda toplanarak kredi gibi finansal işlemlerde kullanılmasına imkan tanıyan bir yapı olarak öne çıkar.

Jazzi Cooper, kurumsal kredi destekli teminat yapısının XRP için güçlü bir kullanım alanına dönüşebileceğine dikkat çekiyor.

XLS 66 ise sabit vadeli ve teminatsız zincir üstü kredileri mümkün kılan Borç Verme Protokolü’nü kapsıyor. Bu model, Tek Varlıklı Kasa içindeki havuzlanmış fonları kullanıyor. Borçluların kredi değerliliği zincir dışındaki risk analizi ve değerlendirme süreçleriyle incelenirken, yapılandırılabilir eşler arası kredi imkanı sunuluyor.

Oylama süreci ve yeni güncelleme

Geliştiriciler, Borç Verme Protokolü ile Tek Varlıklı Kasa düzenlemelerinin XRPL üzerindeki şimdiye kadarki en önemli kurumsal borç verme adımları arasında yer aldığını ve halen oylama aşamasında bulunduğunu açıkladı. Bu durum, ağın kurumsal finans kullanımına açılmasında kritik bir eşik olarak görülüyor.

Ayrıca XRP Ledger Borç Verme Protokolü’nün gelecek hafta XRPL 3.4.0 sürümü içinde v1.1 güncellemesini alacağı duyuruldu. Geliştiriciler, bu sürümün v1.0’daki bazı temel başlıklarda iyileştirme sağlayacağını aktardı.

Geliştiriciler, Borç Verme Protokolü ve Tek Varlıklı Kasa için düzenli güncellemelerin süreceğini, işlevlerin zaman içinde genişleyeceğini belirtiyor.

LendingProtocolV1_1 güncellemesi, çeşitli düzeltmeler ve teknik iyileştirmeler içeriyor. Bunlar arasında VaultDelete işlemi için MemoData alanının eklenmesi de yer alıyor. Geliştirici ekibe göre bu değişiklikler, protokolün daha esnek ve işlevsel hale gelmesini amaçlıyor.

Kurumsal genişleme planları hız kazandı

Kurumsal kredi başlığı son dönemde XRPL ekosisteminde daha görünür hale geldi. Ağustos 2026’da Ripple, Cicada Partners ve ClearPool, kurumsal borç verme çözümlerini XRP Ledger üzerine taşımak için iş birliği yaptı. ClearPool, merkeziyetsiz kurumsal kredi pazarına odaklanan bir finans protokolü olarak öne çıkıyor.

Bu hafta ClearPool, XRP Ledger üzerindeki genişlemesinin bir sonraki aşamasını duyurdu. Şirket, XRPL’yi kurumsal kredi açısından önemli ölçüde kullanılmamış potansiyel barındıran, olgun ağlardan biri olarak tanımladı.