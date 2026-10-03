RIPPLE (XRP)

Nasdaq, XRP odaklı Evernorth hisselerinde işlemleri 8 Ekim’de başlatacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nasdaq, 8 Ekim 2026'da XRPN koduyla Evernorth işlemlerini başlatacak.
  • 📊 Evernorth, bilançodaki 473 milyon XRP ile düzenlenmiş bir $XRP erişimi sunacak.
  • 💼 Ripple, SBI Group, Pantera Capital ve Kraken, 1 milyar doları aşan yatırım turunda yer aldı.
  • 📉 Şirketin XRP Ledger üzerinde aktif hazine stratejisi, dolaşımdaki arzı azaltma etkisi yaratabilir.
İlayda Peker
İlayda Peker

Nasdaq, Evernorth hisselerinde 8 Ekim 2026 Perşembe günü XRPN koduyla işlemleri başlatacak. Şirket, pasif bir ETF yapısından farklı olarak Ripple ve XRP Ledger ekosistemiyle doğrudan çalışan bir hazine modeliyle öne çıkıyor. Yapının merkezinde, bilançoda tutulan 473 milyon XRP bulunuyor.

İçindekiler
1 Evernorth’un yapısı ve yatırım tabanı
2 Fiyat görünümü ve teknik sıkışma
3 Tarihsel dönem etkisi ve riskler

Evernorth’un yapısı ve yatırım tabanı

Evernorth, halka açık şirketler arasında yasal olarak tutulan en büyük XRP rezervlerinden birine sahip durumda. Armada II ile yapılan SPAC birleşmesi, hissedar onayını 30 Eylül’de aldı. İşlemle birlikte toplam 1 milyar doların üzerinde birleşik yatırım çekildi. Ripple, SBI Group, Pantera Capital ve Kraken, öne çıkan ana yatırımcılar arasında yer aldı.

Şirket, elindeki varlıkları pasif biçimde tutmayı planlamıyor. Yönetim, XRP varlıklarını XRP Ledger üzerindeki merkeziyetsiz finans protokollerinde ve arbitraj işlemlerinde değerlendirmeyi hedefliyor. Bu yaklaşım, hisse başına düşen net XRP miktarını zaman içinde artırmaya odaklanıyor.

Evernorth, pasif bir fon modeli yerine XRP varlıklarını XRP Ledger ekosisteminde doğrudan kullanacak bir hazine yapısıyla piyasaya çıkıyor.

Bu çerçevede büyük miktardaki XRP’nin şirket hazinesine taşınması, dolaşımdaki likiditeyi azaltabilecek bir unsur olarak görülüyor. Talebin korunması halinde bu durum, spot piyasada arzı sıkılaştırabilir. Piyasa katılımcıları da bu gelişmenin XRP fiyatlamasında temel başlıklardan biri haline gelebileceğini izliyor.

Fiyat görünümü ve teknik sıkışma

Nasdaq’taki başlangıç, XRP fiyatının teknik açıdan sıkıştığı bir döneme denk geliyor. Haftalık grafikte fiyat, 1.50 dolar çevresindeki yatay bantta seyrini sürdürüyor. Hareketli ortalamalar 1.26 ile 1.45 dolar aralığında yoğun bir destek bölgesi oluşturdu. Günlük grafikte ise fiyatın 1.63 dolar yakınındaki üst Bollinger bandına yaklaşması, yönlü hareket ihtimalini canlı tutuyor.

Teknik göstergelerin yakından izlendiği böyle dönemlerde, yalnızca direnç ve destek seviyeleri değil, işlemlerin hangi anda ve hangi varlıklarda yoğunlaştığı da önem kazanıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

Tarihsel dönem etkisi ve riskler

Ekim 2026, şu ana kadar %0.93 artıda başladı. Ağustosta %30, eylülde ise %7.95 yükseliş kaydedildi. Geçmiş performans verileri, yılın son çeyreğinin XRP için görece güçlü bir dönem olduğuna işaret ediyor. Kasım ayındaki ortalama tarihsel getiri %80.2, aralık ayındaki ortalama ise %63.1 seviyesinde bulunuyor. Nasdaq işlem başlangıcının bu dönemle çakışması, piyasada beklentileri artıran unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık kısa vadede iki temel risk izleniyor. İlk risk, söylentiyle alım ve haberle satış olarak bilinen spekülatif fiyat davranışı. XRPN işlemlerinin ilk günlerinde hızlı kar satışları sert oynaklık yaratabilir. İkinci risk ise ABD hisse piyasalarına doğrudan bağlanma etkisi. Nasdaq’ta işlem görmek, yapının ABD endekslerindeki geniş çaplı düzeltmelere karşı daha hassas hale gelmesi anlamına geliyor.

Nasdaq’taki işlem başlangıcı, XRP için düzenlenmiş bir erişim kanalı oluştururken ABD fonları açısından hukuki belirsizlikleri de azaltıyor.

Bu model, Wall Street tarafında altcoinlere erişim biçimlerinden birini genişletiyor. Düzenlenmiş piyasa altyapısı ile doğrudan XRP odaklı bir hazine yapısının birleşmesi, önümüzdeki dönemde hem hisse performansı hem de XRP likiditesi üzerindeki etkisi bakımından yakından izlenecek.

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Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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