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RIPPLE (XRP)

Ripple kurumlara doğrudan RLUSD basma imkanı sunacak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ripple, kurumsal RLUSD işlemleri için Ripple Mint'i başlattı.
  • 🏦 Kurumlar $RLUSD basım işlemlerini otomatikleştirebilecek.
  • 🌐 RLUSD desteği beş yeni blockchain ağına genişletildi.
  • 📊 Aktif adresler artarken aylık transfer hacmi yüzde 25,26 düştü.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Ripple, dolara sabitlenen dijital varlığı RLUSD’nin kurumsal kullanımını genişletmek amacıyla Ripple Mint platformunu devreye aldı. Blockchain tabanlı ödeme ve dijital varlık altyapısı geliştiren şirket, ayrıca uyum ağı Notabene’ye stratejik yatırım yaptığını açıkladı.

İçindekiler
1 Kurumsal işlemler otomatikleşecek
2 Notabene yatırımı dağıtım ağını genişletecek
3 Kullanıcı sayısı artarken transfer hacmi geriledi

Kurumsal işlemler otomatikleşecek

Ripple Mint, kurumsal müşterilerin RLUSD basmasını, itfa etmesini, desteklenen ağlar arasında taşımasını ve işlem sürecini izlemesini sağlıyor. Kullanıcılar işlemleri internet panelinden yönetebilecek veya API aracılığıyla kendi sistemlerine bağlayabilecek.

Önceki süreçte yeni RLUSD ihracı için dolar aktarımının ardından Ripple ile doğrudan koordinasyon kurulması ve manuel adımların tamamlanması gerekiyordu. Yeni platform, para transferinden zincir üstü mutabakata kadar tüm aşamaların otomatik olarak takip edilmesine imkan tanıyor.

Ripple, RLUSD’nin erişebildiği ağları da artırdı. XRP Ledger ve Ethereum‘a ek olarak XRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink ve Unichain desteği sunulmaya başlandı.

Notabene yatırımı dağıtım ağını genişletecek

Ripple’ın yatırım yaptığı Notabene, düzenlemelere tabi kurumların işlem öncesinde karşı tarafı doğrulamasına ve ödemeleri yetkilendirmesine yardımcı olan bir uyum ağı işletiyor. RLUSD, iş birliği kapsamında Notabene Flow kurumsal ödeme platformuna entegre edilecek.

Ripple Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, kurumsal benimsemenin yalnızca hızlı mutabakata değil, işlem öncesi kimlik, uyum ve yetkilendirmeye de bağlı olduğunu vurguladı.

Kullanıcı sayısı artarken transfer hacmi geriledi

RWA.xyz verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 1,52 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Arzın yaklaşık 877 milyon dolarlık bölümü XRP Ledger’da, 643 milyon dolarlık kısmı ise Ethereum’da yer alıyor.

Son 30 günde RLUSD sahibi adreslerin sayısı yüzde 6,07 artarak 60 bin 746’ya, aktif adres sayısı ise yüzde 70,15 yükselerek 11 bin 225’e ulaştı. Buna karşılık piyasa değeri yüzde 4,86 azalırken aylık transfer hacmi yüzde 25,26 düşerek yaklaşık 10,95 milyar dolara geriledi.

MetrikGüncel değer30 günlük değişim
Piyasa değeri1,52 milyar dolarYüzde 4,86 düşüş
Sahip sayısı60 bin 746Yüzde 6,07 artış
Aktif adres11 bin 225Yüzde 70,15 artış
Aylık transfer hacmi10,95 milyar dolarYüzde 25,26 düşüş

RLUSD, New York finans düzenleyicisinden sınırlı amaçlı güven şirketi lisansı bulunan Standard Custody & Trust tarafından ihraç ediliyor. Ripple, bu düzenleyici yapı üzerinden bankalar ve kurumsal müşterilere yönelik kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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