Ripple kurumlara doğrudan RLUSD basma imkanı sunacak

Ripple, dolara sabitlenen dijital varlığı RLUSD’nin kurumsal kullanımını genişletmek amacıyla Ripple Mint platformunu devreye aldı. Blockchain tabanlı ödeme ve dijital varlık altyapısı geliştiren şirket, ayrıca uyum ağı Notabene’ye stratejik yatırım yaptığını açıkladı.

Kurumsal işlemler otomatikleşecek

Ripple Mint, kurumsal müşterilerin RLUSD basmasını, itfa etmesini, desteklenen ağlar arasında taşımasını ve işlem sürecini izlemesini sağlıyor. Kullanıcılar işlemleri internet panelinden yönetebilecek veya API aracılığıyla kendi sistemlerine bağlayabilecek.

Önceki süreçte yeni RLUSD ihracı için dolar aktarımının ardından Ripple ile doğrudan koordinasyon kurulması ve manuel adımların tamamlanması gerekiyordu. Yeni platform, para transferinden zincir üstü mutabakata kadar tüm aşamaların otomatik olarak takip edilmesine imkan tanıyor.

Ripple, RLUSD’nin erişebildiği ağları da artırdı. XRP Ledger ve Ethereum‘a ek olarak XRPL EVM Sidechain, Base, Optimism, Ink ve Unichain desteği sunulmaya başlandı.

Notabene yatırımı dağıtım ağını genişletecek

Ripple’ın yatırım yaptığı Notabene, düzenlemelere tabi kurumların işlem öncesinde karşı tarafı doğrulamasına ve ödemeleri yetkilendirmesine yardımcı olan bir uyum ağı işletiyor. RLUSD, iş birliği kapsamında Notabene Flow kurumsal ödeme platformuna entegre edilecek.

Ripple Kıdemli Başkan Yardımcısı Jack McDonald, kurumsal benimsemenin yalnızca hızlı mutabakata değil, işlem öncesi kimlik, uyum ve yetkilendirmeye de bağlı olduğunu vurguladı.

Kullanıcı sayısı artarken transfer hacmi geriledi

RWA.xyz verilerine göre RLUSD’nin piyasa değeri yaklaşık 1,52 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Arzın yaklaşık 877 milyon dolarlık bölümü XRP Ledger’da, 643 milyon dolarlık kısmı ise Ethereum’da yer alıyor.

Son 30 günde RLUSD sahibi adreslerin sayısı yüzde 6,07 artarak 60 bin 746’ya, aktif adres sayısı ise yüzde 70,15 yükselerek 11 bin 225’e ulaştı. Buna karşılık piyasa değeri yüzde 4,86 azalırken aylık transfer hacmi yüzde 25,26 düşerek yaklaşık 10,95 milyar dolara geriledi.

Metrik Güncel değer 30 günlük değişim Piyasa değeri 1,52 milyar dolar Yüzde 4,86 düşüş Sahip sayısı 60 bin 746 Yüzde 6,07 artış Aktif adres 11 bin 225 Yüzde 70,15 artış Aylık transfer hacmi 10,95 milyar dolar Yüzde 25,26 düşüş

RLUSD, New York finans düzenleyicisinden sınırlı amaçlı güven şirketi lisansı bulunan Standard Custody & Trust tarafından ihraç ediliyor. Ripple, bu düzenleyici yapı üzerinden bankalar ve kurumsal müşterilere yönelik kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor.