Robinhood CEO’sunun X hesabı sahte meme coin paylaşımı için ele geçirildi

Robinhood Üst Yöneticisi Vlad Tenev, X hesabının ele geçirilmesinin ardından platforma geri döndü ve olayın ayrıntılarını netleştirmek için X ekibinden bilgi beklediklerini açıkladı. Tenev ayrıca, Robinhood’un kripto para alanındaki yoğun faaliyetlerine rağmen herhangi bir coin ya da token çıkarmadığını vurguladı.

Şirketten doğrulama geldi

Robinhood’un iletişim ekibi, Tenev’in hesabının sahte bir meme coin tanıtımı yapmak amacıyla ele geçirildiğini doğruladı. Şirket, hesaba erişimin yeniden sağlanması için X ile birlikte çalıştıklarını ve ilgili paylaşımın kaldırıldığını bildirdi. Robinhood, hisse senedi ve kripto para işlemleri sunan ABD merkezli bir finans teknolojisi şirketi olarak biliniyor.

Vlad Tenev, X hesabına yeniden erişmesinin ardından Robinhood’un herhangi bir coin veya token ihraç etmediğini vurguladı ve kullanıcıları dikkatli olmaya çağırdı.

Tenev, paylaşımında hesabın nasıl ele geçirildiğini anlamak için X tarafından sağlanacak ayrıntıları beklediklerini belirtti. Açıklama, sosyal medya hesaplarının kripto temalı dolandırıcılık girişimleri için kullanılmasına ilişkin son örneklerden biri olarak öne çıktı.

Kripto temalı hesap ele geçirme yöntemi yaygınlaşıyor

Bu tür saldırılarda genellikle yüksek takipçili hesaplar hedef alınıyor. Saldırganlar, hesapları ele geçirdikten sonra sahte token tanıtımları veya hediye dağıtımı vaat eden paylaşımlar yaparak kullanıcıları yanıltmaya çalışıyor. Özellikle tanınmış şirket yöneticileri ve kurum hesapları, güven duygusu oluşturduğu için bu yöntemlerde sıkça kullanılıyor.

Mini sözlük: Tokenizasyon, bir varlığın mülkiyetini veya ekonomik değerini blokzincir üzerinde dijital tokene dönüştürme sürecini ifade eder. Gerçek dünya varlıkları ise gayrimenkul, tahvil veya emtia gibi zincir dışı varlıkların dijital temsillerini kapsar.

Robinhood’un iletişim ekibi, Vlad Tenev’in X hesabının ele geçirildiğini, sahte bir meme coin tanıtımı yapıldığını ve paylaşımın kaldırıldığını açıkladı.

Benzer olaylar daha önce de yaşandı

2020 yılında Elon Musk’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda öne çıkan X hesabı ele geçirilmiş ve sahte bir Bitcoin dağıtımı duyurulmuştu. Eylül 2023’te ise Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin’in hesabı kötüye kullanılarak sahte bir NFT dağıtımı paylaşılmıştı.

Benzer bir olayda, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun resmi X hesabı da izinsiz erişime uğramıştı. Hesap üzerinden spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı yönünde erken ve yanlış bir duyuru paylaşılmış, bu gelişme Bitcoin fiyatında kısa süreli sert bir hareket yaratmıştı.

Son örnek Airbnb cephesinde görüldü

Ayın başlarında Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky de X hesabının ele geçirildiğini duyurmuştu. Saldırganlar bu hesap üzerinden blokzincir tabanlı tokenizasyon ve gerçek dünya varlıkları hakkında uzun bir paylaşım dizisi yayımlamıştı. Bu içerik, saldırganların yalnızca sahte coin tanıtımıyla sınırlı kalmadığını, zaman zaman daha farklı temaları da kullandığını gösterdi.

Vlad Tenev’in hesabıyla ilgili olay, kripto piyasasıyla bağlantılı tanınmış isimlerin sosyal medya güvenliğinin yeniden tartışılmasına yol açtı. Şirket ile X arasındaki incelemenin ardından saldırının yöntemi ve erişimin nasıl sağlandığına ilişkin daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.