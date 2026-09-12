Kayıt Banner
Solana (SOL)

Solana 100 doların üzerine çıktı, gözler 14 Eylül zirvesine çevrildi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 11 Eylül 2026'da 98 dolardan 104 dolara çıkarak 100 doların üstüne döndü ve $SOL kısa vadeli zayıflık sinyaline rağmen toparlandı.
  • 📉 7 ile 10 Eylül 2026 arasında süren düşüşte 2 saatlik grafikte ölüm kesişimi oluştu.
  • 📊 Günlük grafikte eylül başında 2026'nın ilk büyük altın kesişimi görüldü, ancak fiyat ağustos ortasındaki kırılma sonrası yatay kaldı.
  • 🏛️ Solana, 14 Eylül'deki Washington etkinliğinde SEC ve Beyaz Saray'dan isimleri ağırlayacak.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, hafta içinde görülen sert geri çekilmenin ardından yeniden 100 doların üzerine çıktı. SOL fiyatı 7 Eylül ile 10 Eylül 2026 arasında kripto para piyasasındaki genel düşüşe paralel biçimde art arda dört gün geriledi. Bu süreçte 2 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın altına inmesiyle kısa vadeli bir ölüm kesişimi oluştu.

İçindekiler
1 Fiyatta hızlı toparlanma görüldü
2 Washington etkinliği öne çıkıyor
3 Düzenleyici isimler sahne alacak

Fiyatta hızlı toparlanma görüldü

Cuma günü gelen güçlü tepki alımı, düşüşün süreceğini öngören piyasa katılımcılarını hazırlıksız yakaladı. 11 Eylül 2026 tarihinde SOL, 98 dolardan 104 dolara yükseldi ve kısa vadeli zayıflık sinyaline rağmen dikkat çeken bir toparlanma sergiledi.

11 Eylül’deki hareket sırasında SOL, 98 dolardan 104 dolara çıkarak kısa vadeli ölüm kesişiminin ardından güçlü bir tepki verdi.

Günlük grafikte ise eylül ayının başında 2026 yılındaki ilk büyük altın kesişim oluştu. Bu teknik görünüm, daha uzun soluklu bir toparlanma beklentisini güçlendirdi. Buna karşın fiyat, ağustos ortasındaki kırılmanın ardından kalıcı bir ivme üretmek yerine yatay bir seyir izledi.

Son verilere göre SOL son 24 saatte %1,15 düşüşle 101,98 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise %0,87 düzeyinde kaldı. Yukarı yönlü hareketlerde 110 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 87 dolar ve 83 dolar bölgeleri başlıca destek alanları arasında yer alıyor.

Washington etkinliği öne çıkıyor

Solana, 14 Eylül’de Washington x Wall Street başlıklı bir zirve düzenleyecek. Etkinlikte politika yapıcılar, yatırımcılar ve geliştiriciler bir araya gelecek. Solana, yüksek hızlı blokzincir altyapısıyla bilinen bir ağ olarak kurumsal kullanım alanları ve merkeziyetsiz finans ekosistemindeki konumunu bu buluşmada gündeme taşıyacak.

Katılımcıların düzenleyiciler ve sektör temsilcilerinden blokzincir politikalarının yönüne ilişkin değerlendirmeler dinlemesi bekleniyor. Programda Solana altyapısı, rekabetçi konumu ve kurumsal kullanım senaryoları ele alınacak. Etkinlik aynı zamanda sermaye tahsis eden kurumlar, politika yapıcılar ve geliştiriciler arasında bağlantı kurulmasına da zemin hazırlayacak.

Düzenleyici isimler sahne alacak

Etkinliğin dikkat çeken oturumlarından birinde, Beyaz Saray’ın kripto politika çalışmalarını yürüten Patrick Witt konuşacak. Witt’in, yönetimin kripto politikalarını ilerletmeye yönelik son adımlarına ilişkin bilgi vermesi planlanıyor.

SEC Komiseri Hester Peirce, gelecek on yılda sermaye piyasası altyapısını şekillendirecek politika yollarını bir söyleşide ele alacak.

Programın kapanış konuşmasını ise SEC Başkanı Paul Atkins yapacak. Düzenleyici isimlerin katılımı, Solana çevresindeki etkinliğin yalnızca teknik ve yatırım odaklı değil, aynı zamanda politika cephesinde de yakından izleneceğini gösteriyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitwise, Solana alımlarını artırarak 1 milyar dolara yaklaştı

Solana, 10 ayın ilk aylık yükselişi sonrası 120 doları hedefliyor

Solana, 100 doların üzerinde tutunarak 116 dolar direncini hedefliyor

Solana’da 100 dolar desteği kısa vadeli yön için belirleyici oldu

Solana, 9 Eylül’de işlem kapasitesini 3,3 kat artıracak

Solana, son 30 günde RWA girişlerinde 348 milyon dolarla öne çıktı

Bitcoin ETF’leri 2 eylülde 101 milyon dolar giriş gördü

Bu Haberi Paylaş
Onur Atam
By Onur Atam
Takip Et:
Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
Bir Önceki Yazı BitMEX kurucusu Ben Delo, Reform UK’ye 36 milyon sterlin bağışladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

BitMEX kurucusu Ben Delo, Reform UK’ye 36 milyon sterlin bağışladı
Kripto Para
Ripple, XRP Ledger üzerinde 10 milyon RLUSD bastı
RIPPLE (XRP)
Lost your password?