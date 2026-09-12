Solana 100 doların üzerine çıktı, gözler 14 Eylül zirvesine çevrildi

Solana, hafta içinde görülen sert geri çekilmenin ardından yeniden 100 doların üzerine çıktı. SOL fiyatı 7 Eylül ile 10 Eylül 2026 arasında kripto para piyasasındaki genel düşüşe paralel biçimde art arda dört gün geriledi. Bu süreçte 2 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalamanın 200 periyotluk ortalamanın altına inmesiyle kısa vadeli bir ölüm kesişimi oluştu.

Fiyatta hızlı toparlanma görüldü

Cuma günü gelen güçlü tepki alımı, düşüşün süreceğini öngören piyasa katılımcılarını hazırlıksız yakaladı. 11 Eylül 2026 tarihinde SOL, 98 dolardan 104 dolara yükseldi ve kısa vadeli zayıflık sinyaline rağmen dikkat çeken bir toparlanma sergiledi.

11 Eylül’deki hareket sırasında SOL, 98 dolardan 104 dolara çıkarak kısa vadeli ölüm kesişiminin ardından güçlü bir tepki verdi.

Günlük grafikte ise eylül ayının başında 2026 yılındaki ilk büyük altın kesişim oluştu. Bu teknik görünüm, daha uzun soluklu bir toparlanma beklentisini güçlendirdi. Buna karşın fiyat, ağustos ortasındaki kırılmanın ardından kalıcı bir ivme üretmek yerine yatay bir seyir izledi.

Son verilere göre SOL son 24 saatte %1,15 düşüşle 101,98 dolara geriledi. Haftalık kayıp ise %0,87 düzeyinde kaldı. Yukarı yönlü hareketlerde 110 dolar seviyesi ilk önemli direnç olarak öne çıkarken, olası geri çekilmelerde 87 dolar ve 83 dolar bölgeleri başlıca destek alanları arasında yer alıyor.

Washington etkinliği öne çıkıyor

Solana, 14 Eylül’de Washington x Wall Street başlıklı bir zirve düzenleyecek. Etkinlikte politika yapıcılar, yatırımcılar ve geliştiriciler bir araya gelecek. Solana, yüksek hızlı blokzincir altyapısıyla bilinen bir ağ olarak kurumsal kullanım alanları ve merkeziyetsiz finans ekosistemindeki konumunu bu buluşmada gündeme taşıyacak.

Katılımcıların düzenleyiciler ve sektör temsilcilerinden blokzincir politikalarının yönüne ilişkin değerlendirmeler dinlemesi bekleniyor. Programda Solana altyapısı, rekabetçi konumu ve kurumsal kullanım senaryoları ele alınacak. Etkinlik aynı zamanda sermaye tahsis eden kurumlar, politika yapıcılar ve geliştiriciler arasında bağlantı kurulmasına da zemin hazırlayacak.

Düzenleyici isimler sahne alacak

Etkinliğin dikkat çeken oturumlarından birinde, Beyaz Saray’ın kripto politika çalışmalarını yürüten Patrick Witt konuşacak. Witt’in, yönetimin kripto politikalarını ilerletmeye yönelik son adımlarına ilişkin bilgi vermesi planlanıyor.

SEC Komiseri Hester Peirce, gelecek on yılda sermaye piyasası altyapısını şekillendirecek politika yollarını bir söyleşide ele alacak.

Programın kapanış konuşmasını ise SEC Başkanı Paul Atkins yapacak. Düzenleyici isimlerin katılımı, Solana çevresindeki etkinliğin yalnızca teknik ve yatırım odaklı değil, aynı zamanda politika cephesinde de yakından izleneceğini gösteriyor.