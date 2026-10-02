Citi, Bitcoin hedefini 113 bin dolara çıkardı: ETF’lere milyarlar gelebilir

Citigroup analistleri, Bitcoin için 12 aylık fiyat hedefini 82 bin dolardan 113 bin dolara yükseltti. Forbes’un aktardığına göre analistler, Ethereum fiyatının da 3 bin doları aşmasını bekliyor. Tahminlerin temelinde, yatırım danışmanları ve aracı kurumların kripto varlıklara ayırdığı payın artmasıyla borsa yatırım fonlarına (ETF) daha fazla sermaye gireceği beklentisi bulunuyor.

Bu değerlendirme, tahvil getirilerindeki dalgalı haftanın ardından küresel piyasalarda sakinleşme işaretleri görüldüğü bir döneme denk geldi. S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 0,3 yükselirken, ABD Hazine tahvilleri tüm vadelerde değer kazandı. Dolar ise dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı.

Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 5 milyar dolarlık giriş bekleniyor

Citi analistleri, yakın dönemde Bitcoin ETF’lerine yaklaşık 5 milyar dolarlık sermaye girişi yaşanabileceğini öngörüyor. Kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara yönelik tahsislerinin sürmesiyle bu girişlerin daha da artması bekleniyor.

ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri hâlihazırda yaklaşık 110 milyar dolarlık yönetilen varlığa ve toplam 1,3 milyon Bitcoin’e sahip. BlackRock’ın IBIT fonu, bu miktarın 800 bin Bitcoin’den fazlasını elinde bulunduruyor.

Analistlere göre yatırım danışmanları ve aracı kurumlar üzerinden kripto varlıklara yönelen sermaye, Bitcoin ETF’lerine talebi artıracak başlıca unsurlardan biri olacak.

Küresel piyasalar ABD istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalarda ise dikkatler ABD’nin istihdam raporuna çevrildi. Eylül ayında tarım dışı istihdamın yaklaşık 90 bin kişi artması bekleniyor. Bu tahmin, ağustosta kaydedilen daha güçlü artışın ardından istihdam büyümesinin yavaşlayacağına işaret ediyor.

Dayanıklı ekonomik veriler riskli varlıkları desteklerken, enflasyonun yüksek kalması durumunda ABD Merkez Bankası’na (Fed) sıkı para politikasını sürdürmek için alan sağlıyor. Bununla birlikte yatırımcılar, önümüzdeki 12 ayda bekledikleri faiz artışlarının sayısına ilişkin tahminlerini azalttı.

Petrol cephesinde Brent’in varil fiyatı 100 dolara doğru geriledi. Avrupa ülkelerinin stratejik petrol rezervlerini kullanıma açmayı görüştüğüne ilişkin haberler düşüşte etkili oldu. Petrol fiyatları, enflasyon beklentileri açısından belirleyici unsurlardan biri olmaya devam ediyor.

Avrupa’da ise genel toparlanmaya rağmen ülkelere özgü baskılar sürdü. Fransa’nın siyasi çıkmazı ve bütçe açığı hedeflerinin tutturulamamasına ilişkin kaygılar, ülkenin devlet tahvillerini baskıladı. Almanya’nın 10 yıllık tahvil getirisi de 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro Bölgesi’nde enflasyon üç yılın zirvesine çıkmasına rağmen Avrupa piyasalarının veriye tepkisi sınırlı kaldı. Bölge tahvilleri değer kazanırken euro büyük ölçüde yatay seyretti. Stoxx 600 endeksi ise haftayı kayıpla kapatma yolunda ilerledi.

Böylece Citi’nin kripto varlıklara ilişkin yükseliş beklentisi kurumsal sermaye akışlarına dayanırken, küresel piyasaların odağında ABD istihdam verisi, petrol fiyatları ve faiz politikasının seyri yer aldı.