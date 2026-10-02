Bitcoin’de satış duvarı aşıldı: Alım baskısı altı haftanın zirvesine çıktı

Bitcoin’in 86.000 dolar üzerine yükselmesiyle vadeli piyasadaki alım baskısı yaklaşık altı haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Açık pozisyonların hızla artması ve 85.000 dolar çevresindeki satış duvarının aşılması, yükselişin devamına yönelik beklentileri güçlendirdi. ABD spot Bitcoin ETF’leri de 1 Ekim’de, BlackRock’ın IBIT fonunun öncülüğünde 102,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

Glassnode’un verilerine göre alıcılar, yaklaşık bir hafta boyunca birçok kez test edilmesine rağmen aşılamayan 85.000 dolar yakınındaki satış emirlerini geride bıraktı. Şirket, kalan satış emirlerinin de geri çekilmiş göründüğünü belirtiyor. Bitcoin fiyatının üzerindeki satış likiditesinin azalması, fiyatın daha fazla yükselmesi için alan açabilir.

Vadeli piyasada alım baskısı arttı: İki seviye öne çıkıyor

Zincir üstü analist Axel Adler Jr., 2 Ekim’de yaptığı paylaşımda Bitcoin’in pozisyonlanma baskısını ölçen Positioning Pressure göstergesinin 4,9’a yükseldiğini bildirdi. Son 90 gün içinde bu değerin üzerindeki tek ölçüm, 19 Ağustos’ta kaydedilen 5,1 seviyesi oldu.

Aynı dönemde açık pozisyon sayısı da hızla arttı. Son 24 saatte Bitcoin’in fiyatı 83.400 dolardan 85.300 dolara çıkarken, açık pozisyonlar yaklaşık yüzde 3 artışla 301.900 kontrattan 310.800 kontrata yükseldi. Böylece 30 Eylül’e kıyasla 15.000’den fazla kontratlık artış gerçekleşti.

Ancak açık pozisyonlardaki yükseliş, fiyatın mutlaka artmaya devam edeceği anlamına gelmiyor. Nitekim 21 Eylül’de 347.300 kontrata ulaşan açık pozisyon sayısı, sonraki dokuz günde 52.000 kontrat azalmıştı.

Adler Jr., bundan sonraki hareket için 85.000 ve 83.000 dolar seviyelerini öne çıkardı. Alım baskısı zayıflasa bile Bitcoin’in 85.000 doların üzerinde kalması, son kazanımlarını koruduğuna işaret edebilir. Buna karşılık fiyatın 83.000 doların altına düşmesi, bu seviyenin üzerinde açılan uzun pozisyonlardaki kayıpları büyütebilir. Söz konusu pozisyonların tasfiye edilmesi ise düşüşü hızlandırabilir.

Trader Killa da Bitcoin’in trendinin belirgin biçimde değiştiğini, ancak piyasanın boğa piyasasına yönelik şüpheciliğinin hâlâ en yoğun aşamada olduğunu savundu. Killa, 2023’teki yükseliş döneminde destek olarak teyit edilen dip seviyelere yapılan geri çekilmelerde fiyatın bu diplerin en fazla yüzde 8 altına indiğini hatırlattı. Bazı örneklerde ise yüzde 4–5’lik düşüşün ardından yükselişin hemen başladığını belirtti.

Mevcut teyit edilmiş dip seviyesini 82.500 dolar olarak gösteren Killa, geçmiş performanstan hareketle bu seviyenin altındaki olası sapmanın sınırlı kalmasını bekliyor. X’te 200.000’den fazla takipçisi bulunan Bitcoin odaklı nicel trader, Mayıs 2025’te bu boğa döngüsünün zirvesini doğru tahmin etmişti. Nisan ortasında 74.688 dolardan kısa pozisyon açan Killa, 5 Haziran’daki genel piyasa satışları sırasında uzun pozisyonlara geçmişti.

Bitcoin ETF’lerinde net girişi BlackRock sürükledi

Trader T verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’leri, 1 Ekim’de toplam 102,7 milyon dolarlık net giriş kaydetti. BlackRock’ın IBIT fonuna giren 195,6 milyon dolar, diğer fonlardaki çıkışların etkisini dengeleyerek toplam akışı pozitif tuttu. Grayscale’in Mini Bitcoin Trust fonu 14,6 milyon dolar, Morgan Stanley’nin MSBT fonu ise 7 milyon dolar net giriş aldı.

Çıkış tarafında Fidelity’nin FBTC fonu 60,7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Grayscale’in GBTC fonundan 31,4 milyon dolar, Ark Invest’in ARKB fonundan 7,7 milyon dolar, Bitwise’ın BITB fonundan 6,9 milyon dolar çıktı. Invesco’nun BTCO fonu 4,2 milyon dolar, VanEck’in HODL fonu ise 3,6 milyon dolar net çıkış kaydetti.

Bitcoin’de satış duvarının aşılması ve vadeli piyasadaki alım baskısının güçlenmesinin ardından, fiyatın 85.000 dolar üzerinde tutunup tutunamayacağı önem kazandı. Bu seviyeler dikkatle izlenmeli.