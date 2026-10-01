Bitcoin’de toparlanma yeterli olmadı: Spot talep açığı sürüyor

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 30 Eylül’de (dün) toplam 148,69 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece son 10 işlem gününde ilk kez net çıkış yaşandı. Bitcoin’in spot piyasadaki talebini izleyen göstergeler de toparlanmaya rağmen alım gücünün hâlâ yetersiz olduğuna işaret ediyor.

Trader T’nin 1 Ekim’de paylaştığı verilere göre en büyük çıkış, 125,58 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti. Bitwise’ın BITB fonundan 13,63 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT fonundan ise 9,48 milyon dolar çıktı. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

ETF Alımları Talebi Destekledi, Ancak Gösterge Negatif

Son işlem günündeki çıkışa rağmen spot Bitcoin ETF’leri eylül ayını toplam 2,65 milyar dolarlık net girişle tamamladı. Yıl başından bu yana biriken net giriş ise 930,4 milyon dolar oldu.

Kripto para analisti Darkfost, Bitcoin’in “görünür talep” göstergesi şu anda -112.500 BTC seviyesinde bulunuyor, bu değer spot piyasadaki talebin yetersiz kalmaya devam ettiğini gösteriyor şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bununla birlikte göstergede belirgin bir iyileşme var. Görünür talep, 20 Eylül’de -207.000 BTC seviyesindeydi. Darkfost’a göre bu süreçte Bitcoin ETF’lerinin toplam yaklaşık 28.000 BTC alması, talep koşullarındaki toparlanmayı destekledi.

Görünür talep göstergesi, yeni üretilen Bitcoin miktarı ile bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen arzın değişimini karşılaştırarak hesaplanıyor. Böylece piyasadaki yapısal alımların, ağın ürettiği yeni arzı karşılamaya yeterli olup olmadığı değerlendiriliyor.

ABD Borsalarında Sınırlı Hareketler

Çarşamba günü ABD borsalarında karışık bir görünüm vardı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,86, S&P 500 ise %0,25 gerilerken Nasdaq %0,24 yükseldi. Intel hisseleri %3,71, Apple hisseleri de %1,1 değer kazandı.

Diğer yapay zekâ ve kripto temalı hisselerin çoğunda fiyat hareketleri %1’in altında kaldı. Genel piyasa oynaklığı da görece istikrarlı seyretti.

Bitcoin tarafında ise ETF alımlarının sağladığı destek, spot talep açığını henüz kapatmış değil. Darkfost, piyasa gerçek alım talebini ararken Bitcoin fiyatında hafif bir geri çekilme olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.