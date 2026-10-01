BITCOIN (BTC)

Bitcoin’de toparlanma yeterli olmadı: Spot talep açığı sürüyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 📉 ABD spot $BTC ETF’lerinde 148,69 milyon dolarlık net çıkış yaşandı; bu, son 10 işlem günündeki ilk çıkış oldu.
  • 🏦 En büyük çıkış 125,58 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti.
  • 📊 Bitcoin’in görünür talebi -207.000 BTC’den -112.500 BTC’ye iyileşti, ancak negatif bölgede kalmaya devam ediyor.
  • ⚠️ Analistler, spot alım talebi aranırken Bitcoin’de hafif bir geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

ABD’deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), 30 Eylül’de (dün) toplam 148,69 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Böylece son 10 işlem gününde ilk kez net çıkış yaşandı. Bitcoin’in spot piyasadaki talebini izleyen göstergeler de toparlanmaya rağmen alım gücünün hâlâ yetersiz olduğuna işaret ediyor.

İçindekiler
1 ETF Alımları Talebi Destekledi, Ancak Gösterge Negatif
2 ABD Borsalarında Sınırlı Hareketler

Trader T’nin 1 Ekim’de paylaştığı verilere göre en büyük çıkış, 125,58 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC fonunda gerçekleşti. Bitwise’ın BITB fonundan 13,63 milyon dolar, BlackRock’ın IBIT fonundan ise 9,48 milyon dolar çıktı. Diğer ürünlerde net giriş veya çıkış kaydedilmedi.

ETF Alımları Talebi Destekledi, Ancak Gösterge Negatif

Son işlem günündeki çıkışa rağmen spot Bitcoin ETF’leri eylül ayını toplam 2,65 milyar dolarlık net girişle tamamladı. Yıl başından bu yana biriken net giriş ise 930,4 milyon dolar oldu.

Kripto para analisti Darkfost, Bitcoin’in “görünür talep” göstergesi şu anda -112.500 BTC seviyesinde bulunuyor, bu değer spot piyasadaki talebin yetersiz kalmaya devam ettiğini gösteriyor şeklinde değerlendirmede bulundu.

Bununla birlikte göstergede belirgin bir iyileşme var. Görünür talep, 20 Eylül’de -207.000 BTC seviyesindeydi. Darkfost’a göre bu süreçte Bitcoin ETF’lerinin toplam yaklaşık 28.000 BTC alması, talep koşullarındaki toparlanmayı destekledi.

Görünür talep göstergesi, yeni üretilen Bitcoin miktarı ile bir yıldan uzun süredir hareket etmeyen arzın değişimini karşılaştırarak hesaplanıyor. Böylece piyasadaki yapısal alımların, ağın ürettiği yeni arzı karşılamaya yeterli olup olmadığı değerlendiriliyor.

ABD Borsalarında Sınırlı Hareketler

Çarşamba günü ABD borsalarında karışık bir görünüm vardı. Dow Jones Sanayi Endeksi %0,86, S&P 500 ise %0,25 gerilerken Nasdaq %0,24 yükseldi. Intel hisseleri %3,71, Apple hisseleri de %1,1 değer kazandı.

Diğer yapay zekâ ve kripto temalı hisselerin çoğunda fiyat hareketleri %1’in altında kaldı. Genel piyasa oynaklığı da görece istikrarlı seyretti.

Bitcoin tarafında ise ETF alımlarının sağladığı destek, spot talep açığını henüz kapatmış değil. Darkfost, piyasa gerçek alım talebini ararken Bitcoin fiyatında hafif bir geri çekilme olasılığının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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2013 yılından bu yana kripto para ve blockchain ekosistemini yakından takip eden Levent Kurt, COINTURK'ün Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağıdır.Data Science alanında doktora derecesine sahip olan Kurt; Bitcoin, altcoinler, blockchain teknolojileri, dijital varlık piyasaları, veri analizi ve kripto para sektöründeki küresel gelişmeler üzerine çalışmalar yürütmektedir. 2015 yılında yayımlanan, Türkiye'nin ilk Türkçe Bitcoin kitabı olan "Kripto Para Bitcoin: Finansal Özgürlüğün Peşinde" adlı eserin yazarıdır.COINTURK'te yayımlanan haber, analiz ve araştırmalarda; veri odaklı yaklaşımı, piyasa deneyimi ve teknolojik gelişmeleri birlikte değerlendirerek okuyuculara güvenilir ve anlaşılır bilgi sunmayı amaçlamaktadır.
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