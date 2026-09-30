Bitcoin’de ralli güç kaybediyor: Küçük yatırımcı talebi düştü

Bitcoin’de son yükselişin ardından küçük yatırımcı talebi hızla gerilerken, momentum göstergeleri de hareketin yönünü kaybettiğine işaret ediyor. Fiyatın yaklaşık 83 bin dolar seviyesinde bulunduğu dönemde analistler, henüz trend dönüşünün doğrulanmadığını belirtiyor. Kurumsal tarafta ise Strive’ın yaklaşık 491 milyon dolarlık Bitcoin alımı dikkat çekiyor.

Küçük yatırımcı talebi düştü, momentum sıfırlandı

Kripto analisti Darkfost’un verilerine göre, 0–10 bin dolar aralığındaki işlem hacimleriyle takip edilen küçük yatırımcı talebinin 30 günlük değişim oranı, son Bitcoin yükselişi sırasında yüzde 17’nin üzerinden yüzde eksi 3,5’e geriledi.

Darkfost, bu tabloyu küçük yatırımcıların mevcut yüksek fiyat seviyelerinde kısa süreli alım satımlara yöneldiğinin göstergesi olarak değerlendiriyor. Analiste göre, hızlı giriş ve çıkışlar Bitcoin’in kısa vadeli fiyat oynaklığını etkileyebilir.

CryptoQuant analisti Axel Adler Jr. ise Bitcoin’in 17–27 Eylül arasında yaklaşık 76 bin dolardan 87 bin dolara yükseldiğini, bu hareketle birlikte kârda olan Bitcoin arzının payının yüzde 65’ten yüzde 73,8’e kadar çıktığını belirtiyor. Oran, 29 Eylül itibarıyla yaklaşık yüzde 72’ye gerileyerek yüzde 76 olan uzun vadeli ortalamanın altında kaldı.

Aynı dönemde Bitcoin Impulse Performance göstergesi de ivme kaybına işaret etti. Göstergenin hızlı ve yavaş çizgileri, Bitcoin fiyatı yaklaşık 83 bin dolarda seyrederken 29–30 Eylül’de sıfır seviyesine indi.

Adler’e göre momentumun sıfırlanması, mevcut yükselişin geçici olarak yönsel ivmesini kaybettiği anlamına geliyor; ancak bu durum tek başına trend dönüşünü doğrulamıyor. Göstergenin negatif bölgeye ilerlemesi ve kârda olan arzın payının yeniden düşmesi halinde piyasadaki zayıflama sinyali belirgin biçimde güçlenebilir.

Strive’dan yaklaşık 491 milyon dolarlık Bitcoin alımı

Bireysel yatırımcı talebindeki gerilemeye karşılık, ABD merkezli kurumsal Bitcoin hazine şirketi Strive alımlarını artırdı. Lookonchain verilerine göre şirket, 24 Ağustos–25 Eylül arasında toplam 6.106 Bitcoin satın aldı. Bitcoin başına ortalama 80.375 dolar ödeyen Strive’ın alımlarının toplam tutarı 490,77 milyon dolara ulaştı.

BitcoinTreasuries verileri, Strive’ın 30 Eylül itibarıyla 27.462 Bitcoin tuttuğunu gösteriyor. Şirket, bu varlık miktarıyla dünya genelinde halka açık şirketler arasında beşinci sırada yer aldı. Strive, Bitcoin alımlarını finanse etmek için SATA adlı süresiz imtiyazlı hisse senedinin ihracı dahil çeşitli yöntemlerden yararlanıyor.

Strive’ın alımları kurumsal taraftaki hareketliliği ortaya koyarken, küçük yatırımcı talebindeki düşüş ve sıfırlanan momentum Bitcoin’in son yükselişindeki ivme kaybını öne çıkarıyor. Adler’in değerlendirmesine göre, zayıflamanın daha güçlü bir sinyale dönüşmesi için momentumun negatif bölgeye geçmesi ve kârda olan arzın payının yeniden gerilemesi gerekiyor.