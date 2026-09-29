BITCOIN (BTC)

Strategy cüzdan hareketi satış endişesi yarattı, Arkham iç transfer dedi

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy bağlantılı cüzdanlardan dokuz saatte 297 milyon dolarlık Bitcoin çıkışı görüldü.
  • 📌 Arkham, işlemlerin satış değil Fidelity altyapısı içindeki kurum içi transferler olduğunu açıkladı.
  • 📊 Yaz aylarında yapılan 6.916 BTC satışı, bu kez $BTC içindeki hareketlere duyarlılığı artırdı.
  • 🧾 Strategy, 21 Eylül ile 27 Eylül arasında 1.665 BTC daha alarak toplam varlığını 847.666 BTC’ye çıkardı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Michael Saylor’ın yönettiği Strategy ile bağlantılı cüzdanlardan dokuz saat içinde 3.568’den fazla Bitcoin çıkışı görülmesi, piyasada yeni bir satış dalgası ihtimalini gündeme taşıdı. Yaklaşık 297 milyon dolar değerindeki hareket, zincir üstü veri takip hesaplarının dikkatini çekerken işlemlerin niteliği tartışma konusu oldu.

İçindekiler
1 İlk işaretler satış şüphesi doğurdu
2 Arkham işlemlerin kaynağını açıkladı
3 Geçmiş satışlar hassasiyeti artırdı
4 Son resmi bildirim alım yönünü işaret etti

İlk işaretler satış şüphesi doğurdu

Transferleri ilk öne çıkaran Lookonchain, Strategy’nin yeniden Bitcoin satıp satmadığını ya da varlıkların yalnızca cüzdanlar arasında mı taşındığını sorguladı. Bu ayrım, şirketin uzun süre neredeyse yalnızca alım yönünde ilerleyen yaklaşımından son dönemde daha esnek bir sermaye yönetimine yönelmesi nedeniyle daha da önemli hale geldi.

Strategy, dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahipleri arasında yer alıyor. Bu nedenle şirketle ilişkili büyük çıkış işlemleri, çoğu zaman olası satış baskısının erken işareti olarak değerlendiriliyor.

Arkham analisti Emmett Gallic, söz konusu işlemlerin satış olmadığını, Fidelity saklama altyapısı içindeki kurum içi transferlerden oluştuğunu aktardı.

Arkham işlemlerin kaynağını açıkladı

Arkham analisti Emmett Gallic, daha sonra yaptığı değerlendirmede transferlerin dış bir alıcıya gönderim ya da satış olmadığını belirtti. Gallic’e göre hareketler, Fidelity’nin saklama sistemi içinde gerçekleşen iç düzenlemelerden oluştu. Fidelity, müşterilere ait Bitcoin varlıklarını kendi saklama altyapısında birlikte yönetebiliyor ve ihtiyaç halinde adresler arasında kaydırabiliyor.

Mini sözlük: Saklama hizmeti, kurumsal yatırımcıların kripto varlıklarını üçüncü taraf bir kuruluşta güvenlik ve operasyon amaçlı tutmasıdır. Fidelity, geleneksel finans kökenli büyük bir varlık yönetimi ve saklama kuruluşu olarak bu alanda hizmet veriyor.

Büyük cüzdan çıkışları çoğu zaman doğrudan satış hazırlığı gibi okunabiliyor. Ancak kurumsal saklama yapılarında aynı varlığın farklı adresler arasında taşınması, tek başına piyasaya satış yapılacağı anlamına gelmiyor.

Geçmiş satışlar hassasiyeti artırdı

Yine de yatırımcıların bu hareketlere yakından bakmasının somut nedenleri bulunuyor. Strategy yaz aylarında 6.916 BTC sattıktan sonra bu pozisyonun bir bölümünü yeniden inşa etti. Bu adım, Michael Saylor’ın yıllarca savunduğu yalnızca biriktirmeye dayalı yaklaşımda belirgin bir değişim olarak öne çıktı.

Şirket bu yıl ayrıca 2022’den bu yana açıkladığı ilk Bitcoin satışını gerçekleştirmiş ve gelişen sermaye yönetimi stratejisinin parçası olarak 32 BTC elden çıkarmıştı. Bu geçmiş, salı günkü 297 milyon dolarlık hareketin piyasada daha hızlı ve daha hassas biçimde yorumlanmasına yol açtı.

Strategy, 21 Eylül ile 27 Eylül arasında ortalama 85.681 dolar fiyattan 1.665 BTC daha aldığını ve toplam Bitcoin varlığını 847.666 BTC’ye çıkardığını açıkladı.

Son resmi bildirim alım yönünü işaret etti

Şirketin son resmi bildirimi ise büyük çaplı bir elden çıkarma ihtimalinin tersine işaret ediyor. Strategy, 21 Eylül ile 27 Eylül arasında 142,7 milyon dolar karşılığında 1.665 BTC satın aldı. Bu işlemlerde ortalama alım fiyatı 85.681 dolar oldu.

Bu alımla birlikte şirketin toplam Bitcoin varlığı 847.666 BTC’ye ulaştı. Strategy, bu birikim için bugüne kadar yaklaşık 63,95 milyar dolar harcadı ve birim başına ortalama maliyet 75.437 dolar seviyesinde oluştu.

Michael Saylor daha önce şirketin zaman zaman küçük miktarlarda Bitcoin satabileceğini, buna karşın uzun vadede net alıcı konumunu koruyabileceğini söylemişti. Bu yaklaşım, son cüzdan hareketlerinin satıştan çok operasyonel düzenleme olabileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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