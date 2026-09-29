ABD spot Bitcoin ETF’lerine 6 günde toplam 2,4 milyar dolar girdi

ABD’de spot Bitcoin ETF’leri 28 Eylül’de toplam 31 milyon dolar net giriş kaydetti. Aynı gün Bitcoin fiyatı 84 bin dolar eşiğine doğru toparlandı. Günlük giriş tutarı önceki seanslara göre sınırlı kalsa da, üst üste altıncı pozitif günün gelmesi kurumsal talebin sürdüğüne işaret etti.

Girişlerde BlackRock öne çıktı

Günün en yüksek net girişi 54,8 milyon dolarla BlackRock’ın iShares Bitcoin Trust fonunda görüldü. Grayscale Bitcoin Mini Trust ise 10,3 milyon dolar ek giriş aldı. Buna karşılık Fidelity’nin FBTC fonundan 10,9 milyon dolar, Grayscale’in GBTC fonundan da 23,2 milyon dolar çıktı. Diğer büyük spot Bitcoin ETF’lerinde ise anlamlı bir hareket izlenmedi.

ABD spot Bitcoin ETF’lerinde günlük net giriş 31 milyon dolarda kalsa da, piyasa altı işlem günüdür art arda pozitif akış üretiyor.

BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketleri arasında yer alıyor. Şirketin IBIT kodlu spot Bitcoin ETF’si, ABD’de bu alandaki en büyük ürünlerden biri olarak kabul ediliyor.

Altı günlük seri 2,4 milyar doları aştı

Pozitif seri 21 Eylül’de 999 milyon dolarlık net girişle başladı. Bunu 22 Eylül’de 714,7 milyon dolar, 23 Eylül’de 346,9 milyon dolar, 24 Eylül’de 190,7 milyon dolar ve 25 Eylül’de 134,5 milyon dolar izledi. 28 Eylül’de gelen 31 milyon dolarlık girişle birlikte altı günlük toplam net giriş yaklaşık 2,42 milyar dolara ulaştı.

Tarih Net giriş Durum 21 Eylül 999 milyon dolar Pozitif 22 Eylül 714,7 milyon dolar Pozitif 23 Eylül 346,9 milyon dolar Pozitif 24 Eylül 190,7 milyon dolar Pozitif 25 Eylül 134,5 milyon dolar Pozitif 28 Eylül 31 milyon dolar Pozitif

Veriler, alım hızının belirgin biçimde yavaşladığını da gösterdi. İlk günlerde yüz milyonlarca dolara ulaşan girişler, son seansta daha düşük bir seviyede kaldı. Buna rağmen fon akışının eksiye dönmemesi, dalgalı fiyat hareketlerine karşın kurumsal yatırımcı ilgisinin tamamen kaybolmadığını ortaya koydu.

Bitcoin 84 bin dolar çevresinde dalgalandı

Bitcoin son 24 saatte sert yön değişimleri yaşadı. Fiyat günün erken bölümünde 83 bin doların altını gördü, ardından 83.500 doların üzerine çıktı ve kısa süreliğine 84 bin dolar seviyesini aştı. Daha sonra yeniden geri çekilen Bitcoin, yaklaşık 82.800 dolara kadar indi.

Bitcoin, son bir günde düşüşlerden hızlı toparlanma eğilimi gösterse de 84 bin doların üzerinde kalıcı bir hareket üretmekte zorlandı.

Alıcıların yeniden devreye girmesiyle fiyat bir kez daha güç kazandı ve yaklaşık 84.100 dolara kadar yükseldi. Bu hareketin ardından Bitcoin 83.700 dolar civarına çekildi. Peş peşe gelen denemeler, 84 bin dolar bölgesini kısa vadede piyasanın yakından izlediği alanlardan biri haline getirdi.

ETF’lere girişlerin sürmesi ile fiyatın 84 bin dolar çevresindeki dalgalı seyri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada hem temkinli hem de canlı bir görünüm öne çıktı. Kısa vadede alım iştahı zayıflamış olsa da, spot ETF kanalındaki para akışı pozitif kalmayı sürdürdü.