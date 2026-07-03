Bitcoin’de 270 bin BTC’lik sessiz alım dikkat çekti! Piyasada hangi kırılma izleniyor?

Bitcoin’in zincir üstü verileri, piyasada iki farklı eğilimin öne çıktığını gösterdi. Büyük yatırımcılar son düşüşün ardından yeniden alıma yönelirken, Binance üzerindeki küçük yatırımcı hareketliliği ise önceki boğa dönemlerinin oldukça altında kaldı.

Balinalar yeniden alıma geçti

Kripto analisti Crypto Patel, büyük cüzdanların ortalama 59.000 dolar seviyesinden 270 binden fazla Bitcoin topladığını belirtti. Bu dönemin, piyasadaki satış baskısı sürmesine rağmen son dönemin en güçlü birikim evrelerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Crypto Patel, büyük yatırımcıların yaklaşık 59.000 dolar ortalamayla 270 binden fazla BTC biriktirdiğini, buna karşın piyasada satış baskısının sürdüğünü aktardı.

Balina cüzdanlarındaki 30 günlük bakiye değişimi ile Bitcoin fiyatını karşılaştıran verilere göre, 2025’in son bölümünde büyük yatırımcılar kayda değer satışlar yaptı. Temmuz ile kasım arasında Bitcoin 100.000 doların üzerinde kalmasına rağmen bu cüzdanlardaki bakiyenin düzenli biçimde gerilediği görüldü.

En güçlü alım dönemi ise 2025 Aralık sonu ile 2026 Ocak başında ortaya çıktı. Söz konusu aralık, grafikteki en yoğun balina alımlarının kaydedildiği dönem olarak öne çıktı. Şubat ve martta alım temposu yavaşladı, ancak büyük yatırımcılar mevcut pozisyonlarını korudu.

60 bin dolar bandında yeni birikim sinyali

Nisan ve mayıs boyunca balina bakiyelerinde dengeli bir görünüm izlendi. Son veriler ise Bitcoin fiyatı 60.000 ile 62.000 dolar aralığına gerilerken büyük oyuncuların yeniden pay artırmaya başladığına işaret etti. Bu tablo, fiyat zayıflığı sırasında kurumsal ya da yüksek sermayeli yatırımcı ilgisinin sürdüğünü düşündürüyor.

Küçük yatırımcı ilgisi zayıf kaldı

Büyük yatırımcılar daha görünür hale gelirken, küçük yatırımcı tarafında aynı canlılık görülmedi. Analist Darkfost, Binance verilerine dayanarak borsaya 1 BTC’den az yatıran cüzdanların günlük giriş miktarının yalnızca 329 BTC seviyesinde olduğunu aktardı.

Bu rakam, önceki döngülerle karşılaştırıldığında belirgin bir fark ortaya koyuyor. 2021’de aylık toplam 2.690 BTC düzeyi görülürken günlük girişler yaklaşık 4.900 BTC’ye kadar çıkmıştı. 2018’de ise küçük yatırımcı akışı daha da yüksekti; aylık 3.700 BTC ve günlük 10.400 BTC seviyeleri kaydedilmişti.

Küçük yatırımcıların Binance’e gönderdiği BTC miktarı, önceki boğa dönemlerine kıyasla tarihi ölçüde düşük seyrediyor.

ETF etkisi ve değişen yatırım tercihi

Veriler, 2021 zirvesinin ardından küçük yatırımcı faaliyetinin sert biçimde düştüğünü ve mevcut döngüde Bitcoin 100.000 doların üzerine çıksa da eski seviyelere dönmediğini gösteriyor. Bu değişimde spot Bitcoin ETF ürünlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü bu araçlar, yatırımcılara kripto varlıklarını borsalara aktarmadan Bitcoin’e erişim imkanı sunuyor.

Ayrıca bazı yatırımcıların alternatif kripto varlıklara yöneldiği, bazılarının ise Bitcoin pozisyonlarını daha uzun süre elde tutmayı tercih ettiği görülüyor. Böylece borsalara yansıyan küçük yatırımcı hareketi sınırlı kalırken, zincir üstü tarafta büyük cüzdanların yeniden alıma geçtiği bir tablo oluşuyor.