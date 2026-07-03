Trump, 2025 yılında $TRUMP memecoin gelirinden 600 milyon doların üzerinde kazanç bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Etiği Ofisi’ne sunulan son mali bildiriminde 2025 yılında $TRUMP memecoin bağlantılı gelirinin 600 milyon doların üzerine çıktığını beyan etti. Bildirim, kripto varlıklardan elde edilen kazançların Trump’ın toplam gelirleri içindeki ağırlığını da yeniden gündeme taşıdı.

Kripto gelirlerinin büyüklüğü tartışma yarattı

Mali bildirimde yer alan rakamlara göre Trump’ın kripto bağlantılı toplam geliri geçen yıl 1,4 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, 2025 için bildirilen 2,2 milyar dolarlık toplam gelirin yarısından fazlasına karşılık geliyor. Kalemler arasında 635 milyon dolarlık memecoin telif geliri, Trump ailesine bağlı merkeziyetsiz finans projesi World Liberty Financial üzerinden dağıtılan token satışlarından 527 milyon dolar ve bu yapıya bağlı holdinglerdeki paylardan yaklaşık 263 milyon dolar bulunuyor.

Mini sözlük: DeFi, yani merkeziyetsiz finans, aracı kurumlar yerine blokzincir üzerindeki akıllı sözleşmelerle çalışan finansal uygulamaları ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışan dijital varlıktır.

Gelir kalemi Tutar $TRUMP memecoin telif geliri 635 milyon dolar World Liberty Financial token satışları 527 milyon dolar WLF bağlantılı holding payları Yaklaşık 263 milyon dolar Toplam kripto bağlantılı gelir 1,4 milyar dolar

Eski Beyaz Saray etik avukatı Richard Painter, NPR’ye yaptığı değerlendirmede benzer işlemlerin diğer yürütme organı yetkilileri açısından federal çıkar çatışması kurallarıyla engellenebileceğini söyledi.

Richard Painter, başkan olarak bu ölçekte mali çıkar çatışması yaşayan tek kişinin Trump olduğunu savundu.

Beyaz Saray ise mali çıkar çatışması iddialarını reddetti. Sözcü Anna Kelly, Trump’ın ABD’yi “dünyanın kripto başkenti” haline getirdiğini söylerken, başkanın yatırımlarının kendi dahli olmadan dış kurumlar tarafından yönetildiği görüşünü dile getirdi.

Gillibrand etik kurallarının sıkılaştırılmasını istiyor

New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Senato gündemine gelmesi beklenen kripto düzenlemelerinde daha güçlü etik hükümler bulunması çağrısını yineledi. CLARITY Act görüşmelerinin öne çıkan isimlerinden biri olan Gillibrand, başkanın, Kongre üyelerinin ve ailelerinin dijital varlıklardan kazanç sağlamasını sınırlayan maddeler istediğini belirtti.

Kirsten Gillibrand, Kongre üyeleri, üst düzey yönetim yetkilileri, başkanlar ve başkan yardımcılarının sahip oldukları içeriden erişim sayesinde bu sektörlerden zenginleşmesine izin verilemeyeceğini vurguladı.

Gillibrand ayrıca, Senatör Jeff Merkley tarafından sunulan ve 19 Demokrat senatörün destek verdiği End Crypto Corruption Act tasarısının da destekçileri arasında yer alıyor. Söz konusu teklif, üst düzey kamu görevlileri ile ailelerinin kripto para, memecoin, token, NFT ve stabilcoin ihraç etmesini, desteklemesini veya tanıtmasını yasaklamayı amaçlıyor.

Senato’da asıl düğüm etik maddelerinde toplandı

Senato Bankacılık Komitesi, piyasa yapısına ilişkin tasarıya yönelik değişiklik paketini 14 Mayıs’ta 15’e karşı 9 oyla ilerletti. Tasarıya destek veren Demokrat senatörler Ruben Gallego ile Angela Alsobrooks, genel kurul aşamasındaki desteklerinin etik korumaların eklenmesine bağlı olacağı uyarısında bulundu.

Senatör Elizabeth Warren da mevcut haliyle tasarının sorunları büyütebileceğini savundu. Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott bu ay tam Senato oylaması yapılmasını isterken, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi Başkanı French Hill de Senato’nun ağustos arasından önce çalışmasını tamamlaması gerektiğini söyledi.

Buna karşın Senato metni ile Temsilciler Meclisi’nin daha önce kabul ettiği piyasa yapısı tasarısı arasında uzlaşma sağlanması gerekecek. Cumhuriyetçi bir Senato yardımcısı, iki kanat arasındaki gerilimin sürdüğünü kabul ederken etik dili, kara para aklamayla mücadele hükümleri ve merkeziyetsiz finans ağlarının denetimi konusunda görüşmelerin devam ettiğini aktardı.

Gillibrand da çıkar çatışması sorularıyla karşı karşıya kaldı

Etik tartışmaları yalnızca Trump cephesinde kalmadı. Politico, 2 Temmuz tarihli haberinde Ripple kurucu ortağı Chris Larsen’ın, Gillibrand’ın 22 yaşındaki oğlu Theodore tarafından kurulan türev girişimi American Perpetuals Exchange Corp’a yatırım yaptığını yazdı. Ripple, Washington’da kripto alanındaki en etkin lobi aktörlerinden biri olarak biliniyor ve Gillibrand’ın müzakere ettiği CLARITY Act açısından doğrudan paydaş konumunda bulunuyor.

Gillibrand’ın ofisi, oğlunun bağımsız bir iş kuran yetişkin biri olduğunu ve senatörün bu girişimle hiçbir ilgisinin bulunmadığını açıkladı. Herhangi bir hukuka aykırılık iddiası öne sürülmese de, Senato’daki kripto düzenlemelerinin geleceğinde etik maddeler üzerindeki uzlaşmanın belirleyici olması bekleniyor.