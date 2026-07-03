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Solana (SOL)

Solana teknik kırılımın ardından 100 dolar eşiğini yeniden hedefliyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, önemli direnç bölgesinin üzerine çıkarak yükseliş sinyali verdi.
  • 📈 Analistler, kırılım korunursa $SOL için 98 ile 100 dolar aralığını izliyor.
  • 🏦 Solana’daki tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıklarının değeri son yedi günde 540 milyon dolar arttı.
  • 🔍 Kurumsal ilgi güçlenirken destek seviyesinin altına inilmesi kısa vadeli baskı yaratabilir.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Solana, teknik görünümde izlenen önemli direnç bölgesinin üzerine çıkarak alım iştahının güçlendiğine işaret etti. Ağdaki büyüme verileri de bu tabloyu destekledi. Özellikle tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları tarafında kaydedilen hızlı genişleme, Solana’nın merkeziyetsiz finans ve zincir üstü varlık ihracı alanındaki konumunu öne çıkardı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde yukarı yönlü sinyal
2 RWA ekosisteminde rekor büyüme

Teknik görünümde yukarı yönlü sinyal

SOL, haberin hazırlandığı sırada 81.48 dolardan işlem gördü. Son 24 saatteki işlem hacmi 3.02 milyar dolar, piyasa değeri ise 47.34 milyar dolar seviyesinde bulundu. Kısa vadede fiyat yatay bir görünüm sergilese de grafik yapısı ve ağ verileri, piyasada olası bir yön değişimine dair beklentileri canlı tutuyor.

Kripto para analisti Alpha Crypto Signal, günlük grafikte yükselen üçgen formasyonunun yukarı yönlü kırıldığını belirtiyor. Bu yapı, fiyatın yatay direnç çizgisinin üzerine çıkmasıyla birlikte alıcıların daha güçlü hale geldiğine işaret ediyor.

Mini sözlük: Yükselen üçgen, fiyatın giderek daha yüksek dipler oluştururken yatay bir direnç seviyesini test ettiği teknik formasyondur. Bu yapı, direnç yukarı kırıldığında çoğu zaman alım baskısının arttığı şeklinde yorumlanır.

Alpha Crypto Signal, SOL’un günlük grafikte yükselen üçgen formasyonunu yukarı kırdığını ve bu hareketin alım momentumunun güçlendiğini gösterdiğini aktarıyor.

Kırılımın ardından SOL’un başlıca hareketli ortalamaların üzerine çıkması da teknik görünümü destekledi. Bu durum, piyasa yapısının alıcılar lehine dönmeye başladığına dair bir işaret olarak değerlendiriliyor. Piyasada şimdi gözler, kırılım bölgesinin yeniden test edilip edilmeyeceğine çevrildi.

Fiyatın daha önce direnç olarak çalışan seviyenin üzerinde kalması halinde 98 dolar ile 100 dolar aralığı teknik hedef olarak öne çıkıyor. Buna karşılık, bu bölgenin altına sarkılması durumunda kısa süreli bir geri çekilme ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.

RWA ekosisteminde rekor büyüme

Solana Floor verilerine göre Solana tabanlı gerçek dünya varlıkları ekosisteminin değeri son yedi günde 540 milyon dolar arttı. Böylece tokenlaştırılmış varlık piyasasının toplam büyüklüğü 3.62 milyar dolar ile yeni zirveye ulaştı. Solana Floor, Solana ekosistemine odaklanan veri ve içerik platformu olarak biliniyor.

Son yedi günde 540 milyon dolarlık büyüme, Solana’daki tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları pazarını 3.62 milyar dolarla yeni zirveye taşıdı.

GöstergeDeğer
SOL fiyatı81.48 dolar
24 saatlik hacim3.02 milyar dolar
Piyasa değeri47.34 milyar dolar
RWA ekosistemi haftalık artış540 milyon dolar
Tokenlaştırılmış varlık pazarı3.62 milyar dolar
Teknik hedef98 ile 100 dolar

Bu artış, kurumsal yatırımcıların blokzincir tabanlı finansal ürünlere ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Hızlı işlem kapasitesi ve görece düşük maliyet yapısı, Solana’yı fiziksel ve geleneksel finans varlıklarının zincir üzerine taşınmasında öne çıkaran başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Piyasadaki genel hava, Bitcoin’deki yukarı yönlü ivmenin ardından daha yapıcı hale gelse de SOL henüz net bir hızlanma sergilemedi. Yine de teknik kırılımın korunması ve ağdaki kurumsal ilginin devam etmesi halinde, fiyatın 98 dolar ile 100 dolar bandına yönelme olasılığı yakından izleniyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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