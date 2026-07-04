Solana 85 dolara yaklaştı! Altcoinlerde kritik eşikte neler yaşandı?

Kripto para piyasasında teknik görünüm yeniden öne çıkarken, XRP, Shiba Inu ve Solana son günlerde toparlanma çabasının en çok izlenen varlıkları arasında yer aldı. Üç varlıkta da kısa vadeli göstergeler iyileşme işaretleri verse de fiyatların daha güçlü bir yükseliş trendine girdiğini söylemek için kritik direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor.

XRP’de gözler 1,12 ile 1,29 dolar aralığında

XRP, çok aylı işlem bandının altına sarktıktan sonra son haftalarda denge arayışını sürdürüyor. Varlıkta işlem hacminin yüzde 20’den fazla artması, piyasa katılımcılarının yeniden ilgi göstermeye başladığına işaret etti. Artan hacim tek başına kırılma anlamına gelmese de daha büyük bir hareket için pozisyon alındığını düşündüren bir unsur olarak öne çıktı.

Teknik tarafta XRP, psikolojik açıdan önemli görülen 1 dolar seviyesine yakın destek bulduktan sonra kısa vadeli hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve 1,12 dolar direncine yöneldi. Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da aşırı satım bölgesinden toparlandı ve yukarı eğilim gösterdi.

XRP için kısa vadede asıl sınav, 1,12 ile 1,29 dolar arasında yoğunlaşan direnç kümesinin aşılıp aşılamayacağı olacak. Alıcılar 1,29 doları geri kazanırsa 1,50 dolar hedefi daha ulaşılabilir hale gelebilir.

Bu bölge aynı zamanda 50 günlük ve 100 günlük hareketli ortalamaları da içeriyor. Mevcut düşüş sürecinde dinamik direnç işlevi gören bu seviyelerin üzerine çıkılması, teknik görünümü belirgin biçimde güçlendirebilir. Daha yukarıda ise yaklaşık 1,50 dolar bölgesinde bulunan 200 günlük hareketli ortalama, uzun vadeli en önemli dirençlerden biri olarak izleniyor.

Shiba Inu toparlanıyor ancak eşik hala zorlu

Shiba Inu, yılın en sert dönemlerinden birinin ardından denge kurmaya çalışıyor. Fiyat, 0.0000041 ile 0.0000042 dolar destek bölgesinden tepki aldıktan sonra 0.00000436 dolar civarında işlem gördü. Buna rağmen daha geniş yapı hala aşağı yönlü kalmayı sürdürüyor.

RSI göstergesinin aşırı satım bölgesinden yükselmesi, satıcı baskısının bir miktar zayıfladığına işaret etti. Ancak kısa vadede ilk teknik engel 0.00000459 dolar seviyesinde bulunuyor. Shiba Inu daha önceki toparlanma denemelerinde bu bölgenin üzerinde kalıcı olmayı başaramamıştı.

Alıcıların bu bariyeri aşması halinde bir sonraki hedef 0.0000050 dolara yakın 100 günlük hareketli ortalama olacak. Bu seviye hem teknik direnç hem de psikolojik eşik niteliği taşıyor. Yine de SHIB, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor. Ayrıca hacim tarafında güçlü bir trend dönüşünü destekleyecek ölçekte bir birikim sinyali henüz oluşmadı.

Solana’da toparlanmanın kaderi 82 ile 85 dolar bölgesinde

Solana, son aylardaki uzun düşüş trendinin ardından en dikkat çekici teknik sınavlarından birine yaklaştı. Haziran diplerinde 65 dolar civarından toparlanan SOL, 81 dolar çevresine yükseldi ve kısa ile orta vadeli hareketli ortalamalarının üzerine çıktı.

Piyasadaki asıl mücadele ise 82 ile 85 dolar aralığında yoğunlaşıyor. Bu bölgede 100 günlük hareketli ortalama ile geçmişte destek olarak çalışan seviyeler birleşiyor. Teknik analizde sık görüldüğü gibi, önceki destek alanı artık direnç olarak çalışıyor.

Momentum göstergeleri Solana lehine bir tablo çiziyor. RSI yaklaşık 65 seviyesine yükselerek güçlü alım ilgisine işaret etti, ancak henüz aşırı alım bölgesine girmedi. Hacimdeki artış da son yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bitcoin ve Ethereum’daki görece istikrarın da büyük altcoinler üzerindeki genel satış baskısını azalttığı görülüyor.

Buna karşın 200 günlük hareketli ortalama aşağı eğimli yapısını koruyor ve daha geniş vadede en önemli direnç noktası olmayı sürdürüyor. Solana mevcut seviyelerde reddedilirse fiyatın 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 75 dolar civarındaki desteğe çekilmesi gündeme gelebilir.