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STABILCOIN

Güney Kore’de Open USD tartışması büyüdü! Listelenen şirketler neden geri adım attı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Open USD duyurusunda adı geçen bazı Güney Koreli şirketler, projeye resmi onay vermediklerini açıkladı.
  • 📌 Samsung Electronics ve Dunamu dahil bazı şirketler, adlarını 30 Haziran’daki açıklamadan sonra öğrendiklerini belirtti.
  • 💵 Open Standard, rezerv hesaba dolar yatıran katılımcıların $Open USD basabileceğini ve ücret alınmayacağını söyledi.
  • 🌍 Proje, USDT ve USDC’ye rakip olabilecek bir model sunsa da ortaklık yapısındaki belirsizlik sürüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Open Standard’ın duyurduğu Open USD stabilcoin girişimi, Güney Kore’de bazı büyük şirketlerin itirazlarıyla tartışma yarattı. Konsorsiyumda yer aldığı açıklanan kimi şirketler, projeye resmi olarak katılmayı kabul etmediklerini ve adlarını yerel basındaki haberlerden sonra gördüklerini belirtti.

İçindekiler
1 Listede yer alan şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi
2 Open USD modeli nasıl kurgulandı
3 Gelir paylaşımı modeli dikkat çekti

Listede yer alan şirketlerden peş peşe açıklamalar geldi

30 Haziran’da yapılan duyuruda Open Standard, ABD dolarına sabitlenecek Open USD’nin önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesinin planlandığını açıkladı. Şirket, finans kuruluşları, ödeme hizmeti sağlayıcıları, teknoloji şirketleri ve kripto para alanından 140’tan fazla firmanın bu yapıda bulunacağını bildirdi.

Açıklamada Visa, Mastercard, BlackRock ve Google gibi küresel şirketlerin yanı sıra Samsung Electronics, Dunamu, Shinhan Financial Group, KakaoBank, K Bank, Hyundai Card, KB Kookmin Card, BC Card, Hana Card, Samsung Card, Woori Card, NH Nonghyup Card ve Hanwha da sıralandı. Ancak bu listedeki çok sayıda Güney Koreli şirket, katılımın kesinleşmediğini ifade etti.

Samsung Electronics, Open Standard ile resmi bir görüşme yapılmadığını ve konsorsiyum içinde nasıl bir rol üstleneceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtti. Dunamu, Shinhan Financial Group ve K Bank da benzer yönde açıklama yaptı.

Şirketlerin aktardığına göre kendilerine yalnızca projeye ilgi duyup duymadıkları soruldu. Bu firmalar, teklifin değerlendirilebileceğini ancak bunun onay anlamına gelmediğini vurguladı. Bu tablo, Open USD duyurusunda yer alan bazı isimlerin statüsüne ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Open USD modeli nasıl kurgulandı

Open Standard, Open USD’nin kullanım odaklı bir stabilcoin olarak geliştirileceğini ve yapının geliştirme sürecine katılan şirketler tarafından birlikte yönetileceğini açıkladı. Şirket, bu oluşumun bir DAO yapısı ya da ortaklık payına dayalı bir model olmayacağını da özellikle belirtti.

Planlanan sisteme göre katılımcılar, rezerv hesaba ABD doları yatırarak Open USD basabilecek. Aynı şekilde ellerindeki tokenleri ihraç eden kuruluşa iade ederek geri ödeme talebinde de bulunabilecek. Şirket, bu işlemler için ücret alınmayacağını ve işlem sayısına sınır konulmayacağını kaydetti.

Mini sözlük: Stabilcoin, değeri genellikle ABD doları gibi bir varlığa sabitlenmeye çalışılan dijital token türüdür. Rezerv destekli modellerde ihraççı, dolaşımdaki tokenlere karşılık gelen varlıkları nakit veya benzeri araçlarla tutmayı hedefler.

Gelir paylaşımı modeli dikkat çekti

Open Standard, gelir modelinin rezerv varlıklardan elde edilen kazanca dayanacağını ifade etti. Buna göre operasyonel giderler düşüldükten sonra rezerv getirisi katılımcılar arasında paylaştırılacak. Bu yaklaşım, rezerv gelirini kendi bünyesinde tutan Tether ve Circle’ın modelinden ayrışıyor.

Güney Kore’nin dijital varlık sektöründeki bazı çevreler, projeyi USDT ve USDC’ye rakip olabilecek bir girişim olarak değerlendiriyor. Buna karşın listedeki şirketlerden gelen açıklamalar, Open USD’nin ilan edilen ortak yapısının henüz tam olarak netleşmediğine işaret ediyor.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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