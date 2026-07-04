ONDO 0,3334 dolarda kritik bölgede kaldı! Sıradaki hareket neyi gösterecek?

ONDO, 3 Temmuz Cuma günü piyasanın odağında kalmayı sürdürdü. Token, son kırılım bölgesine yakın seyrederek 0,3334 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,49 yükselen varlıkta günlük işlem hacmi ise yüzde 35,5 gerileyerek 55,02 milyon dolara indi. Son yedi gündeki artış yüzde 4,72 oldu.

Kırılım bölgesi kısa vadede belirleyici oldu

Analist Cryptorphic, ONDO’nun önemli bir direnç alanının üzerine çıktığını ve bu seviyenin üstünde tutunmaya çalıştığını belirtti. Analiste göre fiyatın güçlü yükselişin ardından yatay seyretmesi, kısa vadeli görünüm açısından olağan kabul ediliyor. Bu nedenle piyasa katılımcıları, alıcıların eski direnç bölgesini koruyup koruyamayacağını yakından izliyor.

Cryptorphic, 0,321 ile 0,323 dolar aralığındaki kırılım bölgesinin yeniden test edilmesini bekliyor. Alıcıların bu alanı savunması halinde söz konusu aralık kısa vadeli giriş bölgesi olarak öne çıkabilir. Fiyatın son destek bandına yaklaşması da bu senaryoyu gündemde tutuyor.

Cryptorphic, ONDO’nun önemli bir direnç alanını geride bıraktığını, fiyatın ise bu bölgenin üzerinde sağlıklı bir konsolidasyon sürecine girdiğini vurguladı.

Yukarı yönlü olası hedefler 0,340, 0,350 ve 0,363 dolar olarak sıralandı. Kısa vadeli risk sınırı ise 0,316 doların altı olarak işaret edildi. Böylece kırılım bölgesi, mevcut işlem görünümünün merkezinde kalmaya devam etti.

Destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

CoinLore verileri, kısa vadeli desteğin 0,3104 dolarda bulunduğunu gösterdi. Aynı veri setinde yakın direnç seviyesi 0,3764 dolar olarak yer aldı. Kırılımın yeniden test edildiği alan zayıflarsa, 0,3104 dolar ilk aşağı yönlü destek noktası olarak izlenecek.

0,3764 doların aşılması halinde daha yukarıdaki direnç bölgeleri 0,4620 ve 0,5829 dolar seviyelerinde bulunuyor. Buna karşılık 0,3104 doların kaybedilmesi durumunda 0,2089 dolar bandı daha güçlü bir aşağı yönlü destek alanı olarak öne çıkıyor. Bu görünüm, grafikte üst ve alt sınırların daha net izlenmesini sağladı.

Türev verilerinde ayrışma dikkat çekti

CoinGlass verilerine göre vadeli işlemlerde hacim yüzde 31,65 düşüşle 138,14 milyon dolara geriledi. Buna karşın açık pozisyon büyüklüğü yüzde 7,50 artarak 151,28 milyon dolara çıktı. ONDO’nun açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı ise yüzde 0,0044 olarak kaydedildi.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade eder. Fonlama oranı ise sürekli vadeli işlemlerde uzun ve kısa pozisyonlar arasındaki dengeyi korumak için yapılan periyodik ödemeleri gösterir.

Bu tablo, işlem hacmi zayıflarken piyasadaki pozisyonlanmanın artabildiğine işaret etti. Kısa vadede yön konusunda netlik oluşmasa da, fiyat hareketinin kritik seviyelere yaklaştığı anlaşılıyor.

Teknik göstergeler dar bir izleme alanına işaret etti

TradingView verilerine göre ONDO, kısa vadeli hareketli ortalama kümesine yakın işlem görüyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 0,3317 dolarda, 50 günlük üssel hareketli ortalama ise 0,3404 dolarda bulunuyor. 100 günlük ortalama 0,3382 dolar, 200 günlük ortalama ise 0,3833 dolar seviyesinde yer alıyor. Fiyatın 200 günlük ortalamanın altında kalması, uzun vadeli görünümde temkinli tabloyu koruyor.

Bollinger Bantları verisinde orta çizgi 0,3346 dolar, üst bant 0,3791 dolar ve alt bant 0,2900 dolar olarak hesaplandı. Fiyatın orta banda yakın seyretmesi, ONDO’nun günlük işlem aralığında kaldığını gösterdi. Bu nedenle kısa vadede 0,321 ile 0,323 dolar aralığı en yakından izlenen bölge konumunda bulunuyor.