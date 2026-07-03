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Kripto Para

ESMA, MiCA kaydına 37 yeni kripto lisansı ekledi

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 ESMA, MiCA geçiş döneminin bitmesiyle kayda 37 yeni lisans ekledi.
  • 🏦 Standard Chartered, 25 Haziran'da aldığı MiCA lisansını EMI izniyle birlikte Avrupa genişlemesinde kullanacak.
  • 🌍 En fazla yeni onay altışar şirketle Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Malta'da verildi.
  • 📋 ART kaydında ihraççı yer almazken, uyumsuz şirketler listesi 162 kuruluşta kaldı.
Onur Atam
Onur Atam

Avrupa Birliği’nde Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi olarak bilinen MiCA için geçiş döneminin haftanın başında sona ermesiyle, Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi ESMA kaydını güncelledi. Kurum, Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları için 37 yeni lisans ekledi ve kayıtlı şirket sayısı 280’e yükseldi.

İçindekiler
1 Standard Chartered da listeye girdi
2 Diğer şirketler ve ülkelere göre dağılım
3 ART tarafında değişiklik olmadı

Standard Chartered da listeye girdi

Yeni eklenen kurumlar arasında Standard Chartered Bank da yer aldı. Banka, 25 Haziran’da MiCA lisansını aldıktan sonra pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa’daki dijital varlık hizmetlerini MiCA ve EMI lisanslarıyla güçlendirdiğini duyurdu.

EMI lisansı, finans kuruluşlarına kripto hizmetlerinin yanı sıra elektronik para ihraç etme ve ödeme hizmetleri sunma imkanı veriyor. Standard Chartered, hem MiCA hem de EMI lisansını almasının Avrupa’daki dijital varlık faaliyetlerinin genişlemesi açısından önemli bir eşik olduğunu belirtti.

Standard Chartered, MiCA ve EMI lisanslarının, Avrupa’da artan müşteri talebine yanıt verme kapasitesini güçlendireceğini ve dijital varlık alanındaki genişleme planlarını destekleyeceğini açıkladı.

Banka ayrıca bu adımın, Asya ve Orta Doğu’da başlattığı saklama hizmetlerinin ardından dijital varlık alanındaki ilerleyişinin devamı niteliği taşıdığını bildirdi. Standard Chartered, merkezi Londra’da bulunan ve kurumsal bankacılık ağıyla birçok pazarda faaliyet gösteren uluslararası bir bankacılık grubudur.

Diğer şirketler ve ülkelere göre dağılım

ESMA kaydına Standard Chartered dışında FalconX, Sygnum Europe ve Ronin EM gibi kripto odaklı şirketler de eklendi. EMT kaydında ise Crédit Agricole iştiraklerinden finans şirketi CACEIS yer aldı.

Ülke bazında en fazla yeni MiCA onayı altışar şirketle Kıbrıs, Fransa, İtalya ve Malta’da görüldü. Çekya ile İspanya dörder yeni şirket kaydederken, Lüksemburg üç, Hollanda ise iki yeni onay aldı. Almanya, Lihtenştayn ve Letonya’da ise birer yeni kripto şirketi listeye girdi.

ÜlkeYeni CASP sayısı
Kıbrıs6
Fransa6
İtalya6
Malta6
Çekya4
İspanya4
Lüksemburg3
Hollanda2
Almanya, Lihtenştayn, Letonya1

Bu son onaylarla birlikte Kıbrıs Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından yetkilendirilen toplam CASP sayısı 21’e çıktı. Buna karşın Almanya’nın finansal düzenleyicisi BaFin, şimdiye kadar verdiği 58 MiCA yetkisiyle Avrupa Birliği içindeki diğer otoritelerin önünde bulunuyor.

ART tarafında değişiklik olmadı

ESMA, MiCA kaydının büyümesine rağmen varlık referanslı token ihraççılarını içeren ART sicilinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi. Kurum, bu bölümde halen hiçbir ihraççının yer almadığını kaydetti.

Uyumsuz kuruluşlar listesinde de değişiklik yapılmadı. ESMA’nın güncel verilerine göre bu listede toplam 162 şirket bulunuyor.

ESMA, lisanslı kripto şirketlerinin sayısı artmasına rağmen ART ihraççıları kaydında henüz hiçbir kuruluşun yer almadığını, uyumsuz şirketler listesinin ise 162 şirketle sabit kaldığını duyurdu.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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