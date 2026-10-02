Bitcoin 87 bin dolara yaklaştı: Bugün yükselişin kritik sınavı ABD istihdam verisi olacak

Bitcoin, ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde işlem gördüğü fiyat aralığını yukarı kırarak 86.913 dolara ulaştı. Böylece 23 Eylül’den bu yana en yüksek seviyesini gören kripto para, 15 Eylül’deki dip seviyesine göre yüzde 14,6 yükseldi. ETF girişleri ve türev piyasasında artan hareketlilik yükselişi desteklerken, tahvil faizlerinin seyri rallinin devamı açısından belirleyici olacak.

Bitcoin’in toplam kripto para piyasasındaki payı yüzde 60’a yaklaşırken, USDT’nin payı yaklaşık yüzde 6,3’e geriledi. Bu görünüm, yatırımcıların nakit benzeri pozisyonlardan kripto paralara yöneldiğine ve risk alma isteğinin arttığına işaret ediyor.

ETF Girişleri Bitcoin’i Altından Ayrıştırdı

QCP’nin 2 Ekim tarihli değerlendirmesine göre Bitcoin’deki yükseliş, tahvil piyasasındaki gelişmelerle dikkat çekici bir ayrışma gösteriyor. ABD’nin 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5,62’ye ulaşırken, 10 yıllık tahvil faizi kısa süreliğine yüzde 5,29’u gördü. Eylül boyunca enflasyondan arındırılmış reel faizler 44 baz puan arttı; piyasanın fiyatladığı enflasyon beklentileri ise çok az değişti.

QCP, bu hareketi bir enflasyon şokundan çok güçlü büyüme beklentileri, yüksek Hazine tahvili arzı, zayıf ihaleler ve alıcıların fiyat hassasiyetiyle ilişkilendiriyor. Bu koşullar, tahvil piyasasında alıcı bulmak için daha yüksek reel getirileri gerekli kıldı.

Altın, yükselen reel faizlerin etkisiyle eylülde yüzde 8,5 değer kaybederek yılın en kötü aylık performansını sergiledi. Bitcoin ise aynı dönemde yüzde 12 yükseldi. QCP’ye göre bu ayrışma, Bitcoin’e yoğunlaşan fon akışının, düzenleyici gelişmelerin ve olumlu teknik görünümün etkisini yansıtıyor.

Yılın zorlu ilk yarısının ardından spot Bitcoin ETF’lerine ağustosta 3,5 milyar dolar, eylülde ise 2,6 milyar dolar giriş gerçekleşti. QCP, SEC’nin 17 Eylül’de sağladığı muafiyeti, CLARITY Act’in yasalaşamamasından bu yana ilk somut düzenleyici katalizör olarak değerlendiriyor. Bununla birlikte piyasa yapısına ilişkin yasal düzenlemelerin 2027’ye ertelenmesi, mevcut desteğin yasamadan ziyade yürütme ve düzenleyici kurumlar üzerinden geldiğini gösteriyor.

İstihdam Verisi ve Kaldıraçlı Pozisyonlar Belirleyici Olacak

Piyasaların odağında, bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporu bulunuyor. FactSet’in derlediği beklentilere göre eylülde 90 bin kişilik istihdam artışı öngörülüyor. Ağustosta bu rakam 162 bin olmuştu. İşsizlik oranının ise yüzde 4,1’de kalması bekleniyor.

New York Fed Başkanı John Williams ve Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson’ın güvercin açıklamalarının ardından, piyasada ekim ayında faiz artırımı olasılığı yüzde 70’ten yüzde 30’a geriledi. Ancak istihdamın beklentilerin belirgin biçimde üzerinde gelmesi, faiz artırımı beklentilerini yeniden güçlendirerek Bitcoin üzerinde baskı yaratabilir.

500 milyon dolarlık varlık yöneten Tesseract Group’un pazarlama yöneticisi Oliver Carding, istihdam verisini ve 14 Ekim’de açıklanacak tüketici enflasyonunu özellikle uzun vadeli tahvil faizlerine etkileri açısından izliyor. Carding’e göre 10 yıllık reel faizin yaklaşık yüzde 3 seviyesinin kalıcı biçimde üzerine çıkması, Bitcoin’in 90.000 dolara ilerlemesinden çok 80.000–82.000 dolar aralığını yeniden test etme ihtimalini artırabilir.

Bu kritik veri öncesinde türev piyasasında da pozisyonlar büyüyor. CoinGlass verilerine göre, Bitcoin vadeli işlem ve sürekli vadeli sözleşmelerindeki açık pozisyon miktarı, 30 Eylül’deki 626 bin BTC’den yaklaşık 653 bin BTC’ye çıktı. Yaklaşık yüzde 4,3’lük artış, 27 bin BTC’ye veya 2,3 milyar dolara karşılık geliyor. Toplam açık pozisyon değeri yaklaşık 56,2 milyar dolara ulaştı.

Aynı dönemde Bitcoin’in yaklaşık 83.500 dolardan 86.500 dolara yükselmesi, yeni pozisyonların ralliye katkı sağladığını düşündürüyor. Açık pozisyon artışı tek başına işlemlerin yönünü göstermese de fonlama oranının yaklaşık yüzde 3’ten yüzde 10’a çıkması, yükseliş beklentisiyle açılan pozisyonlara talebin güçlendiğine işaret ediyor. Hyperliquid ve OKX’te yıllıklandırılmış fonlama oranları yüzde 9–10 seviyelerinde bulunurken, Deribit’te üç aylık vadeli işlemlerin yıllıklandırılmış primi yüzde 6’nın üzerinde kaldı.

Bununla birlikte açık pozisyon miktarı, eylül sonunda son 12 ayın en düşük seviyelerine yakındı. Dolayısıyla toparlanma düşük bir tabandan geliyor. Yüksek fonlama oranları da uzun pozisyon taşımanın maliyetini artırarak kaldıraçlı yatırımcıları ani fiyat dönüşlerine karşı daha hassas hale getiriyor.

Opsiyon piyasasında alım yönlü işlemler ağırlığını koruyor. QCP, yatırımcıların ekim vadeli 90.000 dolar kullanım fiyatlı alım opsiyonlarını kasım vadesine taşıdığını belirtiyor. Bu eğilim, ABD ara seçimleri ve Hazine’nin borçlanma planının gündemde olacağı seçim sonrası döneme yönelik pozisyonlanmayı yansıtıyor.

Son 24 saatte kripto para piyasasında 344 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi; önceki gün bu tutar 100 milyon dolardı. Tasfiyelerin yüzde 72’si kısa, yüzde 28’i uzun pozisyonlardan oluştu. Bitcoin’de 132 milyon dolar, Ethereum’da ise 70 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

QCP’ye göre bu hafta üç kez korunan 82.500 dolar seviyesi destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 87.400 dolar direncinin aşılması, 90.000 dolar hedefinin önünü açabilir. Binance tasfiye haritasında da dikkat çeken 87.400 dolar seviyesi ve istihdam verisinin tahvil faizlerine etkisi, yükselişin devamı açısından yakından izlenecek.