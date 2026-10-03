RIPPLE (XRP)

XRP, Seul Kulesi’nde düzenlenen gösteriyle Asya planını duyurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, Namsan Seul Kulesi'ndeki ışık gösterisiyle öne çıktı.
  • 📍 Etkinlik, Kore'de 5.000'in üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi ve $XRP ekosistemi görünürlük kazandı.
  • 🌏 Organizasyon sırasında Ripple ile XRP Ledger Foundation destekli XRP Asia duyuruldu.
  • 🕘 Namsan Seul Kulesi'ndeki gösteri etkinlik akşamı saat 23.00'e kadar sürdü.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

XRP, Güney Kore’nin simge yapılarından Namsan Seul Kulesi’nde düzenlenen ışık gösterisiyle XRP Seoul 2026 etkinliğinin en görünür anlarından birine imza attı. Organizasyon kapsamında kulede XRP Seoul 2026, XRP ve K Weather logoları yansıtıldı. 236,7 metre yüksekliğindeki Namsan Seul Kulesi, Seul’ün en bilinen yapıları arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Seul’de dikkat çeken görsel tanıtım
2 Katılım 5 binin üzerine çıktı
3 XRP Asia duyuruldu

Seul’de dikkat çeken görsel tanıtım

Etkinlik organizatörleri, ışıklandırmanın Kore’deki XRP topluluğu için rekor bir günü kutlamak amacıyla etkinlik akşamında devreye alındığını açıkladı. Gösterinin Güney Kore saatiyle 23.00’e kadar görülebildiği belirtildi. Bu adım, XRP’nin Seul’deki varlığını konferans salonlarının dışına taşıyan yüksek profilli bir tanıtım hamlesi olarak öne çıktı.

XRP Seoul 2026 hesabı, Namsan Seul Kulesi’ndeki ışıklandırmanın Kore’deki XRP topluluğu için rekor bir günü kutlamak amacıyla yapıldığını duyurdu.

Namsan Seul Kulesi’ndeki gösteride XRPL ekosisteminden Doppler Finance ve Evernorth gibi katılımcılar da yer aldı. Böylece yalnızca etkinliğin adı değil, XRP Ledger çevresinde faaliyet gösteren bazı yapıların da Seul siluetine taşındığı görüldü.

Katılım 5 binin üzerine çıktı

Organizatörlerin paylaştığı verilere göre XRP Seoul etkinliği, Kore’deki XRP topluluğundan 5.000’in üzerinde katılımcıyı bir araya getirdi. Bu sayı, XRP Ledger ekosistemine yönelik ilginin Asya’da güç kazandığına işaret etti. Etkinlik boyunca topluluk görünürlüğü, geliştirici ilgisi ve bölgesel ağın genişlemesine dönük mesajlar öne çıktı.

XRPL, yani XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı blokzincir altyapısını ifade ediyor. Ağ, özellikle ödeme odaklı kullanım senaryoları ve düşük işlem maliyetleriyle biliniyor.

XRP Asia duyuruldu

Etkinlikte, XRP ekosisteminin Asya’daki bir sonraki adımı olarak XRP Asia da tanıtıldı. Ripple ve XRP Ledger Foundation tarafından ortaklaşa kurulan bu yeni oluşuma Sabrina Tachdjian liderlik ediyor. Yapının, ekosistemin büyümesini destekleyecek bağlantıları, kaynakları ve gelişim yollarını güçlendirmeye odaklandığı aktarıldı.

XRP Asia’nın Asya Pasifik genelinde geliştiricilere, girişimlere ve topluluklara programlar, kaynaklar ve etkinlikler yoluyla destek vermesi hedefleniyor. Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleriyle tanınan bir blokzincir şirketi olarak biliniyor. XRP Ledger Foundation ise XRPL ekosisteminin gelişimine odaklanan bağımsız bir yapı niteliği taşıyor.

Ripple ve XRP Ledger Foundation tarafından kurulan XRP Asia, Asya Pasifik’te geliştiricileri, girişimleri ve toplulukları desteklemeyi amaçlıyor.

Bu girişimle birlikte Asya’nın, daha geniş XRP ekosistemi için önemli bir büyüme ve benimsenme merkezi haline gelmesi amaçlanıyor. Organizasyonun vizyonu, XRPL’yi bölgedeki geliştiriciler için başvurulan blokzincir altyapılarından biri konumuna taşımak olarak paylaşıldı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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