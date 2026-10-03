XRP, 1,49 dolar seviyesinde işlem görürken Temmuz 2025’te gördüğü 3,65 dolarlık tarihi zirvenin yaklaşık %59 altında bulunuyor. Son 90 günde %46 yükselen varlık, buna karşın 2026 başından bu yana %18 ve son bir yılda %47 değer kaybetti. Bu tablo, zirveye yakın alım yapan yatırımcıların halen zararda olduğunu gösterirken, XRP’nin eski rekoruna dönebilmesi için mevcut seviyeden yaklaşık %145 artması gerekiyor.

XRP’nin mevcut görünümü

XRP’nin piyasa değeri 93,71 milyar dolar düzeyinde seyrediyor. Fiyat performansı kısa vadede toparlanma işaretleri verse de uzun vadeli görünümde önceki zirvenin belirgin biçimde uzağında kalıyor. Bu nedenle 2030’a dönük tahminler, yalnızca fiyat hareketiyle değil, piyasa payı, arz dinamikleri ve genel kripto para piyasasının büyüklüğüyle birlikte değerlendiriliyor.

Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, ocak ayında Davos’ta CNBC’ye yaptığı değerlendirmede yeni bir tarihi zirvenin görülebileceği konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Garlinghouse’un bu iyimser yaklaşımına rağmen XRP, şimdiye kadar 2025’teki zirvesini aşamadı. Piyasa oyuncuları açısından ilk kritik eşik, 3,65 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi olarak öne çıkıyor.

2030 tahminlerinde geniş aralık

CoinCodex’in 2030 projeksiyonu, XRP için yeni zirve ihtimaline işaret ediyor. Modele göre fiyatın 2030 boyunca 3,65 doların üzerinde kalması bekleniyor. En düşük tahmin 4,17 dolar, en yüksek tahmin ise 6,29 dolar düzeyinde yer alıyor. Aralık ayı ortalaması 6,23 dolar olarak hesaplanırken bu seviye, bugünkü fiyata göre yaklaşık %318 prim anlamına geliyor.

Teknik seviyeler, direnç kırılımları ve makro gelişmelerin bu tür uzun vadeli tahminlerde belirleyici olması nedeniyle yatırımcılar anlık veri akışını yakından izliyor. Tek bir Fed kararının veya ani bir altcoin listelemesinin her şeyi saniyeler içinde değiştirebildiği bir piyasada, grafikler, haberler ve portföy takibi için farklı uygulamalar arasında gezinmek yatırımcılara para kaybettiriyor. Akıllı trader’lar artık her şeyi tek ekranda toplayan CryptoAppsy gibi gizlilik odaklı araçlara yöneliyor. Hesap oluşturma derdi bile olmadan anlık grafikleri, akıllı fiyat alarmlarını, coin’inize özel haberleri ve kritik makroekonomik verileri tek bir yerden yönetebilirsiniz.

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoffrey Kendrick, XRP’nin sınır ötesi ve farklı para birimleri arasındaki ödemeleri kolaylaştıran en hızlı büyüyen kullanım alanlarından birinin merkezinde yer aldığını vurguluyor.

25 dolar hedefinin gerektirdiği tablo

Standard Chartered, daha temkinli kısa vadeli revizyonlara rağmen 2030 için 28 dolarlık hedefini koruyor. Buna karşılık 25 dolar senaryosu, mevcut 1,49 dolarlık seviyeden yaklaşık 17 katlık bir yükseliş gerektiriyor. Bu da XRP’nin yalnızca önceki zirvesini aşmasını değil, onu katlamasını zorunlu kılıyor.

Mevcut dolaşımdaki arz üzerinden hesaplandığında 25 dolarlık fiyat, yaklaşık 1,58 trilyon dolarlık piyasa değerine işaret ediyor. Bu büyüklük, Bitcoin‘in ulaştığı ölçeğe yakın bir seviyeye denk geliyor. Tüm 100 milyar XRP’nin dolaşıma girdiği bir senaryoda ise piyasa değeri 2,5 trilyon dolara çıkıyor.

Arz tarafı da bu hedef açısından önemli bir değişken olarak öne çıkıyor. Ripple’ın elindeki varlıkların aylık olarak piyasaya açılması, yüksek fiyat hedeflerine ulaşmayı daha zor hale getirebilir. XRP’nin 2030’a kadar 25 dolara yaklaşabilmesi için hem genel kripto para piyasasının güçlü biçimde büyümesi hem de XRP’nin bu büyümeden daha yüksek pay alması gerekecek.

Bu aşamada piyasadaki temel izleme noktası, XRP’nin önce 3,65 dolarlık tarihi zirveyi geri alıp alamayacağı olacak. Daha sınırlı yükseliş senaryoları CoinCodex’in tahmin aralığıyla daha uyumlu görünürken, daha iddialı hedefler çok daha geniş ölçekli bir piyasa genişlemesine bağlı kalıyor.