Donald Trump Gece Yarısı Düğmeye mi Bastı? Bitcoin’de 60 Bin Dolarda Gelen Gizli Operasyon

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim vaatleri arasında yer alan ulusal Bitcoin rezervi planı, kripto paranın 60 bin dolar seviyesine gerilemesiyle yeniden alevlendi. Ünlü finans yorumcusu Jim Cramer, CNBC ekranlarında hükümetin bu geri çekilmeyi bir fırsat olarak değerlendirip rezervleri doldurmaya başlayabileceğine dair duyumlarını paylaştı. Henüz resmi bir doğrulama gelmese de piyasalarda oluşan bu spekülasyon, yatırımcıların gözünü bir kez daha Beyaz Saray’ın atacağı adımlara çevirmesine neden oldu.

Seçim Vaatlerinden Gerçekliğe Kripto Para Stratejisi

2024 başkanlık yarışı boyunca kripto paraların en güçlü savunucularından biri haline gelen Donald Trump, ABD’yi dünyanın “kripto başkenti” yapma sözü vermişti. Göreve gelmesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen henüz somut bir adımın atılmamış olması, yatırımcılar arasında soru işaretleri yaratıyordu. Özellikle Bitcoin’in 2025 yılındaki tarihi zirvelerinin ardından yaşanan sert düzeltme, kampanya sürecinde dile getirilen “stratejik rezerv” planını tekrar gündemin üst sırasına taşıdı.

Cramer’ın iddiasına göre, Bitcoin’in seçim sonrası ilk kez 60 bin dolar bandına gerilemesi, hükümetin alım operasyonu için beklediği ideal noktayı oluşturuyor. Washington kanadından konuya dair sessizlik sürerken, piyasa uzmanları bu hamlenin küresel finans dengelerini değiştirebileceğini öngörüyor. Eğer Trump yönetimi bu seviyelerden Bitcoin toplamaya başlarsa, sadece ABD değil, tüm dünya devletlerinin kripto paralara bakış açısı radikal bir dönüşüm geçirebilir.

Kurumsal Hareketlilik ve Spekülasyonun Kaynağı

Piyasadaki belirsizlik hakimiyetini korurken, devlet düzeyindeki durgunluğa karşın özel sektörde somut adımlar atılmaya devam ediyor. Binance borsasının kullanıcı fonlarını koruma amaçlı oluşturduğu SAFU girişiminde, sabit coinlerden Bitcoin ağırlıklı bir yapıya geçmesi dikkat çeken en önemli kurumsal hareketliliklerden biri oldu. Borsanın ardışık Bitcoin alımları, piyasadaki likiditeyi etkilerken yatırımcı güvenini de diri tutmaya çalışıyor.

Jim Cramer’ın sunduğu bilgiler şu an için herhangi bir resmi belgeye dayanmıyor olsa da finans dünyasındaki etkisi yadsınamaz. Washington’daki sessizlik ile kripto borsalarındaki hareketlilik arasındaki tezat, dijital altın olarak nitelendirilen Bitcoin’in gelecekteki rolünü tartışmaya açıyor. Trump’ın madencilik faaliyetlerinin tamamını ABD topraklarına çekme arzusu ve altcoinleri de kapsayabilecek geniş bir rezerv fonu kurma hayali, gerçekleşmeyi bekleyen bir vizyon olarak masada duruyor.