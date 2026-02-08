2,40 Dolardan Çakıldı: XRP Yatırımcısını Bekleyen Korkunç Senaryo

Kripto para piyasasında son haftalarda yaşanan sert rüzgarlar, popüler altcoin XRP’yi adeta bir yol ayrımına getirdi. Ocak ayı başında 2,40 dolar seviyelerinde zirve yapan altcoin Şubat ayının ilk haftasında 1,10 dolara kadar gerileyerek yatırımcısını derin bir belirsizliğin içine sürükledi. Piyasadaki bu keskin düşüşün kalıcı bir ayı sezonuna dönüşüp dönüşmediği tartışılırken, önde gelen yapay zeka modelleri XRP’nin gelecekteki olası dip noktalarına dair çarpıcı öngörülerde bulundu.

Yapay Zekadan Korkutan Fiyat Tahminleri

Piyasa yapısındaki bozulmayı inceleyen ChatGPT, 2,40 dolardan 1,10 dolara yaşanan geri çekilmenin artık “sağlıklı bir düzeltme” sınırlarını aştığını vurguluyor. 1,50 ve 1,30 dolarlık kritik destek bölgelerinin kaybedilmesi, satış baskısının henüz dinmediğine işaret ediyor. Bu senaryonun devam etmesi halinde, OpenAI’ın yapay zekası fiyatın 0,85 ile 0,95 dolar bandına kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Perplexity ise bu tahminle benzer bir çizgide durarak, geniş çaplı bir teslimiyet sürecinde bu seviyelerin tarihsel altcoin hareketleriyle uyumlu olduğunu hatırlatıyor.

Daha karamsar bir tablo çizen Gemini, asıl tehlikenin 1,00 dolarlık psikolojik sınırda yattığını belirtiyor. Eğer bu kritik eşik kırılırsa, yatırımcıların panik satışlarına yönelmesiyle XRP’nin 0,60 dolar seviyelerine kadar süzülebileceği uyarısı yapılıyor. Bu rakam altcoin’in 2024 yılındaki ABD başkanlık seçimleri dönemindeki fiyat seviyelerine geri dönmesi, yani tüm kazançlarını silip tam bir turu tamamlaması anlamına geliyor. Söz konusu düşüş senaryosu, mevcut değer kaybının katlanarak artabileceği bir zemini işaret ediyor.

Toparlanma Umudu ve Kritik Dirençler

Ayı senaryolarının aksine Grok, piyasanın nefes alabileceği iyimser bir ihtimal üzerinde duruyor. X platformuna entegre edilen bu yapay zeka, XRP’nin 1,10 dolarda dip yapmış olma ihtimalini değerlendirerek, önümüzdeki haftalarda 1,10 ile 1,45 dolar arasında yatay bir seyir izlenebileceğini savunuyor. Boğa senaryosunun hayata geçebilmesi için öncelikle 1,50 dolarlık direncin aşılması ve fiyatın 1,60 doların üzerine yerleşmesi gerekiyor. Ancak bu gerçekleşirse 1,00 doların altındaki karanlık bölgeden uzaklaşmak mümkün olacak.

Mevcut piyasa koşullarında iyimser kalmanın zor olduğu konusunda tüm yapay zeka modelleri hemfikir görünüyor. Grok dahi, 1,00 dolarlık desteğin kaybedilmesi durumunda tüm olumlu tahminlerin geçerliliğini yitireceğini ve fiyatın hızla 0,90 doların altına sarkacağını belirtiyor. Yatırımcıların temkinli bekleyişi sürerken, dijital varlığın kaderi ya güçlü bir tepki alımıyla dirençleri zorlamasına ya da psikolojik sınırın altında yeni dipler aramasına bağlı kalacak. Piyasa dinamikleri, önümüzdeki günlerde hangi senaryonun baskın geleceğini netleştirecek.