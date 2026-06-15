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RIPPLE (XRP)

XRP 1,20 dolara döndü! Kritik eşikte neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, 1,08 dolara yakın dipten toparlanarak 1,20 dolar bölgesine geri döndü.
  • 📈 Teknik göstergelerdeki iyileşme, $XRP’de satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret etti.
  • 📊 XRP Ledger verilerinde işlem hacmi ve ödeme sayıları, düzeltme boyunca görece güçlü kaldı.
  • 🧭 Piyasada gözler şimdi 1,22 ile 1,23 dolar direnç bölgesine çevrildi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Haftalardır süren sert satışların ardından XRP’de sınırlı da olsa bir toparlanma işareti görülüyor. Fiyat, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın altına indikten ve 1,32 dolar desteğini kaybettikten sonra 1,10 dolar bölgesine kadar gerilemişti. Son hareket ise bu düşüş sürecindeki en güçlü tepki denemesi olarak öne çıkıyor.

İçindekiler
1 Satış dalgasının ardından ilk güçlü tepki
2 Zincir üstü veriler dikkat çekiyor
3 Önündeki ilk kritik bölge 1,22 ile 1,23 dolar

Satış dalgasının ardından ilk güçlü tepki

XRP, yerel dip seviyelerde 1,08 dolara yaklaşan sert bir çözülmenin ardından yeniden yükselişe geçti. Alıcıların hızlı biçimde devreye girmesiyle daha yüksek diplerden oluşan bir yapı belirdi ve fiyat yeniden 1,20 dolar çevresine taşındı. Bu hareket, önceki yükselişlerle kıyaslandığında halen sınırlı kalsa da kısa vadeli trend yapısının bozulmasından bu yana görülen ilk kayda değer olumlu tepki niteliği taşıyor.

Teknik göstergeler de satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor. Göreceli Güç Endeksi, aşırı satım bölgesinden güçlü bir dönüş yaparak nötr seviyelere geri geldi. Geçmişte benzer tablo oluştuğunda, özellikle geniş çaplı tasfiye dalgalarının ardından XRP’de kısa süreli rahatlama yükselişleri görüldüğü belirtiliyor.

XRP’deki son tepki, 50 günlük üstel hareketli ortalamanın altına inilmesinden bu yana kaydedilen en güçlü yükseliş yanıtı olarak değerlendiriliyor.

Zincir üstü veriler dikkat çekiyor

Fiyat hareketini dikkat çekici kılan bir başka unsur ise XRP Ledger üzerindeki görece güçlü ağ etkinliği oldu. Zincir üstü verilere göre işlem hacmi, ağın zayıf kaldığı dönemlerle ilişkilendirilen seviyelerin belirgin biçimde üzerinde kalmayı sürdürdü. Ödeme sayılarının da düzeltme boyunca yüksek seyrettiği aktarıldı.

Mini sözlük: XRP Ledger, XRP’nin çalıştığı blokzincir tabanlı ödeme ağıdır. Ağ üzerinde transfer, ödeme ve çeşitli varlık işlemleri gerçekleştirilebiliyor.

Son günlerde hem işlem aktivitesinde hem de ödeme sayılarında bir miktar soğuma görülse de, ağ kullanımındaki düşüş fiyat gerilemesine kıyasla daha sınırlı kaldı. Bu ayrışma, piyasa duyarlılığı zayıf olsa bile XRP Ledger üzerinde temel aktivitenin tamamen kaybolmadığını düşündürüyor.

Önündeki ilk kritik bölge 1,22 ile 1,23 dolar

Teknik açıdan bakıldığında XRP’nin önündeki ilk önemli engel, daha önce destek olarak çalışan 1,22 ile 1,23 dolar aralığında bulunuyor. Bu bölge artık yakın direnç işlevi görüyor ve kısa vadeli hareketli ortalamaların kümelendiği alanla örtüşüyor. Fiyatın bu bandın üzerine yerleşmesi halinde piyasa yapısında belirgin bir iyileşme görülebilir ve 1,32 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.

Buna karşın genel görünüm halen temkinli. XRP, 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ediyor ve bu göstergelerin yönü de aşağıyı işaret ediyor. Yine de son toparlanma, son haftalardaki satış baskısına karşı alıcıların ilk kez daha görünür biçimde karşılık verdiğini gösteriyor.

Önümüzdeki seanslarda önemli direnç seviyelerinin geri alınıp alınamayacağı, bu hareketin daha kalıcı bir toparlanmaya mı yoksa kısa süreli bir rahatlama yükselişine mi dönüşeceğini belirleyebilir.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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