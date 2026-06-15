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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin haftalık yükseliş uyumsuzluğu verirken $0,083 ve $0,0816 destekleri gündemde kaldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 📌 Dogecoin’de haftalık grafikte yükseliş uyumsuzluğu görülürken fiyat geniş bant içinde kaldı.
  • 📊 Analistler, $DOGE için ilk olarak $0,083 ve ardından $0,0816 desteklerini izliyor.
  • 📉 Satış baskısı artarsa fiyatın $0,0656 seviyesine doğru geri çekilmesi mümkün görünüyor.
  • 🚀 Yukarı yönlü toparlanmada $0,0987 ve $0,1120 seviyeleri yeniden öne çıktı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Dogecoin, haftalık grafikte görülen yükseliş uyumsuzluğuyla yeniden dikkat çekti. Buna karşın fiyatın hala geniş bir bant içinde hareket etmesi, piyasada net bir yön oluşmadığını gösterdi. Analistlere göre DOGE, mevcut seviyelerden toparlanma zemini oluşturabilir ya da daha düşük destek bölgelerini yeniden test edebilir.

İçindekiler
1 Haftalık grafikte 2022 benzeri sinyal öne çıktı
2 Geniş bant korunurken destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Haftalık grafikte 2022 benzeri sinyal öne çıktı

Analist Moe’un paylaştığı DOGE/USD haftalık grafiğine göre fiyat daha düşük dipler oluştururken, Göreceli Güç Endeksi olan RSI daha yüksek dipler üretiyor. Teknik analizde bu yapı, düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret eden yükseliş uyumsuzluğu olarak değerlendiriliyor.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen bir momentum göstergesidir. Fiyat gerilerken RSI’ın daha yüksek dipler yapması, satış baskısının zayıflayabileceğine dair erken bir teknik sinyal olarak izlenir.

Grafikte, 2022 piyasa dibine yakın dönemde görülen benzer bir yapıya da dikkat çekildi. O süreçte oluşan uyumsuzluğun ardından Dogecoin belirgin bir toparlanma sergilemişti. Mevcut görünümün de benzer özellikler taşıdığı, RSI’ın yukarı yöneldiği ancak fiyatın destek bölgesine yakın sıkışık seyrini sürdürdüğü aktarıldı.

Analist Moe’un değerlendirmesine göre haftalık grafikte fiyat yeni dipler üretirken RSI’ın daha yüksek dipler oluşturması, Dogecoin’de düşüş ivmesinin zayıfladığına işaret ediyor.

Bununla birlikte bu sinyalin tek başına hızlı bir yükselişi garanti etmediği vurgulandı. Yükseliş senaryosunun daha güçlü kabul edilmesi için Dogecoin’in fiyat hareketiyle bunu doğrulaması ve yakın direnç seviyelerinin üzerine çıkması gerekiyor.

Geniş bant korunurken destek ve direnç seviyeleri izleniyor

Günlük grafikte ise Dogecoin’in belirgin bir fiyat aralığında işlem görmeyi sürdürdüğü belirtildi. Analist Umair Orakzai’ye göre DOGE/USDT paritesi, ne bant üstü üzerinde günlük kapanış yaptı ne de bant altı altına indi. Bu durum, mevcut piyasa yapısının korunduğuna işaret etti.

Analizde, fiyatın kısa süreliğine bant üst sınırını aştıktan sonra yeniden aralık içine döndüğü belirtildi. Bu tür başarısız kırılmaların, fiyatın orta noktaya ve alt destek bölgelerine geri dönme olasılığını artırabildiği kaydedildi.

SeviyeFiyatAnlamı
Aralık orta noktası$0,083İlk izlenecek destek bölgesi
2023 POC$0,0816Alt destek ve yoğun işlem alanı
VAL$0,0656Daha derin geri çekilmede izlenen bölge
Yukarı yönlü retest bölgesi$0,0987Kısa vadeli toparlanma eşiği
Üst direnç$0,1120Güçlü direnç alanı

Analize göre ilk önemli seviye $0,083 olarak öne çıkıyor. Satıcıların kontrolü koruması halinde DOGE, 2023 Point of Control seviyesi olan $0,0816 bölgesine geri çekilebilir. Baskının derinleşmesi durumunda ise Value Area Low seviyesi olan $0,0656 gündeme gelebilir.

Umair Orakzai’nin değerlendirmesinde, Dogecoin’in mevcut bant yapısı geçerliliğini korurken yön konusunda acele edilmemesi ve fiyatın belirlenen sınırların dışına güçlü kapanış yapmasının beklenmesi gerektiği vurgulandı.

Yukarı yönlü senaryoda ise $0,0987 civarındaki yeniden test bölgesine doğru bir toparlanma, kısa vadeli görünümü iyileştirebilir. Böyle bir hareketin ardından $0,1120 çevresindeki daha yüksek direnç seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Şimdilik piyasa, fiyatın bant orta noktasına ve alt desteklere mi ineceğini yoksa ivme kazanarak üst sınıra mı yöneleceğini izliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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