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Solana (SOL)

Solana, $60 bölgesinde uzun vadeli fırsat ararken $70 ile $72 bandında kritik dirençle karşılaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana, 60 dolar çevresinde uzun vadeli ilgi görürken 70 ile 72 dolar bandında kritik bir sınav verdi.
  • 📈 Analistlere göre 500 günü aşan düzeltme süreci, $SOL için yeni bir döngü eşiğine işaret edebilir.
  • 📊 Kısa vadede 61,75 ile 63,05 dolar desteği korunursa toparlanma çabası sürebilir.
  • 🧭 2022 döngüsüyle yapılan karşılaştırma, 60 dolar bölgesini öne çıkarırken 70 ile 72 dolar bandını belirleyici hale getirdi.
Onur Atam
Onur Atam

Solana, son haftalarda hem uzun vadeli döngü beklentileri hem de kısa vadeli teknik seviyeler nedeniyle yatırımcıların yakın takibine girdi. Piyasadaki değerlendirmelere göre SOL, yaklaşık 60 dolar çevresinde uzun vadeli alım ilgisi görürken, 70 ile 72 dolar aralığında ise güçlü bir direnç sınavı veriyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli döngü tartışması öne çıktı
2 Kısa vadede 70 ile 72 dolar bandı izleniyor

Uzun vadeli döngü tartışması öne çıktı

Analist CryptoCurb, Solana’nın önceki piyasa döngüsündeki tepe noktasından bu yana 500 günden fazla süre geçtiğini, buna karşılık 2022 düşüş döneminde döngü dibinin yaklaşık 420 günde oluştuğunu belirtti. Bu karşılaştırma, mevcut düzeltme sürecinin önemli bir dönüm noktasına yaklaşmış olabileceğine işaret ediyor.

CryptoCurb’ün değerlendirmesine göre 60 dolar bölgesi dikkat çekici bir birikim alanı niteliği taşıyor, ancak 600 dolar üzeri uzun vadeli hedef tarihsel benzerliğe dayanan bir senaryo olarak görülüyor.

Analizde, 2021 zirvesi sonrası yaşanan düşüşün ardından SOL’un yaklaşık 420 gün içinde döngü tabanı oluşturduğu ve sonrasında güçlü bir toparlanma sergilediği hatırlatıldı. Mevcut düzeltmenin 500 günü aşması nedeniyle düşüş beklentilerinin zayıflamaya başlamış olabileceği yorumları yapıldı.

CryptoCurb, piyasada dillendirilen 40 dolar beklentilerinin, 2022 döneminde görülen ve fiyatın 4 dolara kadar inebileceğini savunan kötümser havayı anımsattığını aktardı. Buna göre 60 dolar çevresi uzun vadeli birikim açısından öne çıkarken, daha yüksek hedefler ise ancak benzer bir toparlanma modelinin yeniden oluşması halinde gündeme gelebilir.

Kısa vadede 70 ile 72 dolar bandı izleniyor

Daha kısa vadeli görünümde ise More Crypto Online tarafından paylaşılan analiz, SOL fiyatının 70 ile 71 dolar civarındaki Elliott Wave uzama hedefine ulaştığını ortaya koydu. Bu bölge, mevcut tepki yükselişinin gücünü koruyup koruyamayacağı açısından kritik görülüyor.

Mini sözlük: Elliott Wave, fiyat hareketlerinin yatırımcı psikolojisine bağlı dalgalar halinde geliştiğini savunan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Fibonacci düzeltme ve uzama seviyeleri ise olası destek ve direnç bölgelerini ölçmek için kullanılan oranlara dayanır.

Analize göre 67,92 dolar seviyesindeki yüzde 38,2 Fibonacci düzeltmesi, 70,78 dolar civarındaki yüzde 100 uzama seviyesi ve 70,61 ile 72,58 dolar arasındaki yüzde 50 düzeltme bölgesi aynı alanda birleşiyor. Bu durum, fiyatın önünde yoğun bir direnç kümesi oluşturuyor.

SeviyeBölgeAnlamı
Destek61,75 ile 63,05 dolarKısa vadeli yükseliş yapısının korunması açısından izleniyor
Direnç70 ile 72,58 dolarToparlanmanın devamı için aşılması gereken bölge

More Crypto Online analizinde, 70 ile 71 dolar çevresindeki hedefe ulaşıldığı ve bundan sonraki fiyat hareketinin toparlanmanın sürecek mi yoksa sona mı erecek sorusuna yanıt verebileceği vurgulandı.

61,75 ile 63,05 dolar destek bölgesinin korunması, kısa vadeli olumlu yapının sürmesi açısından önemli görülüyor. Buna karşılık fiyatın 70 ile 72 dolar bandını güçlü şekilde aşamaması halinde, mevcut yükselişin yalnızca düzeltme niteliğinde kaldığı ve yeni bir geri çekilmenin başlayabileceği değerlendiriliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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