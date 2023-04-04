Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!

Dikkat! Grafiklerle Kapsamlı Fiyat Tahmini: BTC, ETH, DOGE ve SOL!

Bitcoin (BTC) ve önde gelen altcoinlerde kritik direnç ve destek bölgeleri hangisi? Kripto para birimlerinde detaylı fiyat analizi!
21:20
4 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 3 Dakika

Piyasalardaki hareketlilik son hızıyla devam ederken Bitcoin (BTC) ve öne çıkan altcoinlerde kritik seviyeler hangileri?

Bitcoin (BTC)

Ayılar, Bitcoin’i 3 Nisan’da 20 günlük EMA’ya 27.105 dolara çekemedi, bu da boğaların gün içi düşüşleri satın aldığını gösterebilir. Pozitif bölgede yükselen 20 günlük EMA ve RSI, boğaların kontrol altında olduğunun işareti olabilir. Alıcılar, 29.185 dolarlık engelini aşmaya çalışabilir. Bunu başarabilirlerse, BTC/USDT paritesi 30.000 dolara sıçrayabilir.

Belirtilen seviye, ayılar tarafından güçlü bir savunmaya tanık olabilir, ancak bunun üzerinde bir kırılma olasılığı hala yüksek. Parite daha sonra kademeli olarak 32.500 dolara yükselebilir. Ayılar yukarı hareketi durdurmak istiyorsa, fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekmek zorunda kalabilir. Girişimi yaparlarsa, birkaç kısa vadeli yatırımcılar çıkışa koşabilir. Bu, fiyatı 25.250 dolarlık kırılma seviyesine sürükleyebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 3 Nisan’daki 20 günlük EMA’dan bir kez daha yükseldi, artış hissiyatın olumlu olduğunu ve yatırımcıların düşüşlerden alım yaptığını gösterebilir. Artan yönde izlenmesi gereken hayati seviye 1.857 dolar. Alıcılar bu engeli aşarsa, ETH/USDT paritesinin ivme kazanması muhtemel olduğu belirtiliyor. Kripto para biriminde 2.000 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak hareket edebilir, ancak aşılmasının olası olabileceği öne sürüldü. Parite daha sonra 2.200 dolara yükselmeye çalışabilir. Bu seviyenin ayılar tarafından güçlü satış çekmesi bekleniyor. Aşağı yönlü ilk önemli destek ise 20 günlük EMA. Belirtilen seviye kırılırsa parite 1.680 dolara düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma ve kapanış, avantajı ayıların lehine çevirebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’de 1 Nisan’da 200 günlük SMA’nın üzerine çıktı, ancak boğalar daha yüksek seviyeleri koruyamadı. Ayılar agresif bir şekilde sattı ve fiyatı 2 Nisan’da 200 günlük SMA’nın altına çekti. Boğalar için küçük bir artı ise DOGE/USDT paritesinin 20 günlük EMA’nın altına düşmemiş olması olduğu belirtildi. Bu, daha düşük seviyelerin alıcıları çekmeye devam ettiğini gösteriyor. Kripto para biriminin fiyatı 20 günlük EMA’dan geri dönerse, boğalar yine fiyatı 200 günlük SMA’nın üzerine çıkarmaya ve sürdürmeye çalışabilir. Başarılı olurlarsa, parite 0,10 dolara ve ardından 0,11 dolara yükselebilir. Bu olumlu görüş, fiyatın düşmesi ve 0,07 dolardaki kritik desteğin altına düşmesi durumunda yakın vadede geçersiz olabilir. Parite daha sonra 0,06 dolar yakınındaki desteğe düşebilir.

Solana (SOL)

Solana 20 günlük EMA yakınında işlem görmeye devam ediyor. İşlem aralığı hem boğaların hem de ayıların büyük bahis oynamadığını gösteriyor. Ancak kırılmanın yönünü kesin olarak tahmin etmenin zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, alım satım pozisyonları oluşturmadan önce fiyatın belirleyici bir hamle yapmasını beklemek daha iyi olabilir. Fiyat düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarsa, SOL/USDT paritesi hızla 27 dolara ve ardından 39 dolara yükselebilir. Varsayımın yerine, fiyat düşer ve 18,70 doların altına gerilerse, parite 15,28 dolara ve ardından 12 dolara düşebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
JPMorgan CEO’sundan Kripto Paralar Neden Artıyor Sorusuna Cevap!
JPMorgan CEO’sundan Kripto Paralar Neden Artıyor Sorusuna Cevap!
Dogecoin Neden Artıyor? İşte Elon Musk’ın Favori Altcoin’i Dogecoin’in Geleceği!
Dogecoin Neden Artıyor? İşte Elon Musk’ın Favori Altcoin’i Dogecoin’in Geleceği!
DOGE Fırtınası Sonrası Sıra Baby Dogecoin, Floki ve Pitbull Coin’de Olabilir!
DOGE Fırtınası Sonrası Sıra Baby Dogecoin, Floki ve Pitbull Coin’de Olabilir!
Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!
Terra’da 160 Milyon Dolarlık Gelişme! Yargı, Kökünü Kazıyana Kadar Durmayacak!
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Elon Musk Son Noktayı Koydu: Söz Verdiğim Gibi! 2025 Dogecoin Yılı Mı Olacak?
Popüler Altcoin Hazırlık Aşamasında Olabilir! Binance Coin’de (BNB) Son Durum!
Popüler Altcoin Hazırlık Aşamasında Olabilir! Binance Coin’de (BNB) Son Durum!
Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!
Glassnode Son Noktayı Koydu: Bitcoin’de Ölçümler Nisan’da Yükseliş Diyor! İşte Gerekçesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Günler Kaldı! Popüler Kripto Stratejist Uyarıyor ve Yatırımcıları Harekete Geçiriyor! BTC Tehlikede!
Kripto Paralar Yükselecek Mi? BTC, CFX ve DOGE Tahminleri!
Kaçırmayın! Kripto Dünyasının Yıldız İsmi, BTC, SOL ve 2 Altcoin İçin Büyük Fırsatı Açıklıyor!
Bu Sefer Eyvah! Shiba Coin Yatırımcıları Üzülecek! SHIB Yorum!
Her An Patlayabilir! Ünlü Formasyon Bu Altcoin’de Yüzde 45’i Aşan Yükselişe İşaret Ediyor!
Güncel NFT Haberleri
Opensea Pro Sahnede! Bakın Kullanıcılarına Ne Gibi Özellikler Sunacak! Blur Şimdi Ne Yapacak?
Bakın Siz Hangilerine Sahipsiniz? MrBeast Boğa Öncesi Çantasında Neler Bulunduruyor?
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Güncel DEFI Gelişmeleri
12 Temmuz’dan Beri İlk! Kripto Paralarda Neler Oluyor? XRP Coin’e Dikkat!
Merkezsiz Borsa Nedir?
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023