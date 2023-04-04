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Piyasalardaki hareketlilik son hızıyla devam ederken Bitcoin (BTC) ve öne çıkan altcoinlerde kritik seviyeler hangileri?

Bitcoin (BTC)

Ayılar, Bitcoin’i 3 Nisan’da 20 günlük EMA’ya 27.105 dolara çekemedi, bu da boğaların gün içi düşüşleri satın aldığını gösterebilir. Pozitif bölgede yükselen 20 günlük EMA ve RSI, boğaların kontrol altında olduğunun işareti olabilir. Alıcılar, 29.185 dolarlık engelini aşmaya çalışabilir. Bunu başarabilirlerse, BTC/USDT paritesi 30.000 dolara sıçrayabilir.

Belirtilen seviye, ayılar tarafından güçlü bir savunmaya tanık olabilir, ancak bunun üzerinde bir kırılma olasılığı hala yüksek. Parite daha sonra kademeli olarak 32.500 dolara yükselebilir. Ayılar yukarı hareketi durdurmak istiyorsa, fiyatı 20 günlük EMA’nın altına çekmek zorunda kalabilir. Girişimi yaparlarsa, birkaç kısa vadeli yatırımcılar çıkışa koşabilir. Bu, fiyatı 25.250 dolarlık kırılma seviyesine sürükleyebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 3 Nisan’daki 20 günlük EMA’dan bir kez daha yükseldi, artış hissiyatın olumlu olduğunu ve yatırımcıların düşüşlerden alım yaptığını gösterebilir. Artan yönde izlenmesi gereken hayati seviye 1.857 dolar. Alıcılar bu engeli aşarsa, ETH/USDT paritesinin ivme kazanması muhtemel olduğu belirtiliyor. Kripto para biriminde 2.000 dolar seviyesi güçlü bir direnç olarak hareket edebilir, ancak aşılmasının olası olabileceği öne sürüldü. Parite daha sonra 2.200 dolara yükselmeye çalışabilir. Bu seviyenin ayılar tarafından güçlü satış çekmesi bekleniyor. Aşağı yönlü ilk önemli destek ise 20 günlük EMA. Belirtilen seviye kırılırsa parite 1.680 dolara düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma ve kapanış, avantajı ayıların lehine çevirebilir.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’de 1 Nisan’da 200 günlük SMA’nın üzerine çıktı, ancak boğalar daha yüksek seviyeleri koruyamadı. Ayılar agresif bir şekilde sattı ve fiyatı 2 Nisan’da 200 günlük SMA’nın altına çekti. Boğalar için küçük bir artı ise DOGE/USDT paritesinin 20 günlük EMA’nın altına düşmemiş olması olduğu belirtildi. Bu, daha düşük seviyelerin alıcıları çekmeye devam ettiğini gösteriyor. Kripto para biriminin fiyatı 20 günlük EMA’dan geri dönerse, boğalar yine fiyatı 200 günlük SMA’nın üzerine çıkarmaya ve sürdürmeye çalışabilir. Başarılı olurlarsa, parite 0,10 dolara ve ardından 0,11 dolara yükselebilir. Bu olumlu görüş, fiyatın düşmesi ve 0,07 dolardaki kritik desteğin altına düşmesi durumunda yakın vadede geçersiz olabilir. Parite daha sonra 0,06 dolar yakınındaki desteğe düşebilir.

Solana (SOL)

Solana 20 günlük EMA yakınında işlem görmeye devam ediyor. İşlem aralığı hem boğaların hem de ayıların büyük bahis oynamadığını gösteriyor. Ancak kırılmanın yönünü kesin olarak tahmin etmenin zor olduğu belirtiliyor. Bu nedenle, alım satım pozisyonları oluşturmadan önce fiyatın belirleyici bir hamle yapmasını beklemek daha iyi olabilir. Fiyat düşüş trendi çizgisinin üzerine çıkarsa, SOL/USDT paritesi hızla 27 dolara ve ardından 39 dolara yükselebilir. Varsayımın yerine, fiyat düşer ve 18,70 doların altına gerilerse, parite 15,28 dolara ve ardından 12 dolara düşebilir.