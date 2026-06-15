Bitcoin 64.360 dolar direncini aşamayınca yükseliş sinyali teyit bekledi

Bitcoin, son günlerde birkaç kez test ettiği 64.360 dolar bölgesinde yine satış baskısıyla karşılaştı. Dört saatlik grafikte kısa vadeli görünümde iyileşmeye işaret eden yeni bir yükseliş sinyali oluşsa da, piyasada bu hareketin kalıcı olup olmayacağı henüz netleşmedi.

64.360 dolar bölgesi kısa vadede kritik eşik oldu

Piyasa analisti Ali Charts’ın değerlendirmesine göre Bitcoin, son fiyatlamalarda yeniden 64.327 ile 64.360 dolar aralığını zorluyor. Bu bölge, son dönemde birkaç kez yukarı yönlü denemeleri durduran bir tavan görevi gördü.

Grafik verileri, fiyatın direnç alanına yaklaştıktan sonra her seferinde geri çekildiğini gösteriyor. Bu tablo, 64.360 dolar çevresinin kısa vadede güçlü bir satış bölgesi olarak öne çıktığını ortaya koydu. Her reddedilme sonrası görülen düşüşler de söz konusu seviyenin teknik önemini artırdı.

Analizlerde, Bitcoin’in 64.360 dolar üzerinde güçlü bir kapanış yapması halinde son dönemde tekrar eden reddedilme yapısının bozulabileceği ve fiyatın 65.600 dolar ile 67.200 dolar bandına yönelebileceği belirtiliyor.

Buna karşılık, yukarı yönlü kırılma halen teyit edilmiş değil. Alıcıların 64.360 dolar yakınındaki arzı karşılayamaması durumunda Bitcoin’in mevcut yatay bant içinde kalabileceği, hatta daha düşük destek seviyelerine doğru yeniden geri çekilebileceği değerlendiriliyor.

Seviye Teknik anlamı 64.327 ile 64.360 dolar Kısa vadeli ana direnç bölgesi 65.600 dolar Olası bir sonraki direnç 67.200 dolar Direnç kırılırsa izlenecek üst bölge

Dört saatlik grafikte ilk toparlanma işareti görüldü

Bir diğer piyasa analisti Skew ise Bitcoin’in dört saatlik sürekli vadeli işlem grafiğinde düşüş eğiliminden yükseliş eğilimine geçen ilk sinyalin oluştuğunu aktardı. Bu değişim, fiyatın 80.000 doların üzerinde işlem gördüğü dönemden bu yana aynı zaman diliminde görülen ilk olumlu dönüş olarak dikkat çekti.

Analize göre Bitcoin, 80.000 dolar bölgesinden başlayan uzun düşüşün ardından haziran başında sert bir satış dalgası yaşamış, sonrasında ise daha dengeli bir görünüm sergilemeye başlamıştı. Son yükselişle birlikte fiyatın kısa vadeli trend göstergelerinin üzerine çıkması, ivmenin yeniden alıcılar lehine dönmeye başladığına işaret etti.

Skew’in paylaştığı değerlendirmede, dört saatlik göstergelerde görülen bu dönüşün daha geniş çaplı bir trend değişiminin kesin kanıtı olmadığı, ancak kısa vadeli momentumun yeniden güç kazandığını gösteren erken bir işaret olduğu vurgulandı.

Bununla birlikte Bitcoin, daha yüksek zaman dilimlerindeki çeşitli direnç seviyelerinin halen altında işlem görüyor. Bu nedenle mevcut hareketin korunamaması halinde piyasanın yeniden sıkışık banda dönmesi veya zayıflığın tekrar öne çıkması ihtimali masada kalmayı sürdürüyor.

Bu aşamada piyasa katılımcıları, Bitcoin’in 64.360 dolar direncini kalıcı biçimde aşıp aşamayacağına ve dört saatlik grafikte görülen yükseliş sinyalinin daha geniş bir toparlanmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine odaklandı.