DOGE Bekleneni Yaptı, Dogecoin Neden Yükseliyor? Hedef Kaç Dolar?

Bir süredir DOGE fiyatının artık 0,1 doları aşmaya hazır hale geldiğinden bahsediliyordu ve beklenen oldu. Meme coin kralı Elon Musk’ın desteğinden uzak kalmasına rağmen yazı hazırlandığı sırada 0,1 doların üzerinde ve günlükte çift haneli kazanç elde etti. Peki sıradaki şey ne?

Dogecoin Neden Yükseliyor?

10 yıl önce şaka olarak başlatılan Dogecoin yıllar içinde devasa yatırımcı topluluğuna ulaştı. Fiyatındaki artış öyle bir noktaya geldi ki 2021 Mayıs ayında 1 doları hedefledi. Elon Musk’ın katıldığı SNL Şov’da yaptığı yorumlar nedeniyle fiyat çok yaklaştığı yıllar önce hayal olarak görülen hedefinden uzaklaştı. Şimdiyse devasa satışların ardından tekrar 0,1 doları aşarak geri dönüş işaretleri veriyor.

Yükselişin temel nedeni Bitcoin fiyatının haftalardır ivme kazanan rallisiydi. Öyle ki LUNC, UST, PEPE tarzı yüksek riskli varlıkların bile önemli kazanımlar elde ettiğini gördük. Bunun Shiba ve DOGE gibi rakiplere de likidite getirebileceğini söylüyorduk. Öyle de oldu çoğu popüler altcoin yerinde sayarken yüksek riskli kripto paralar spekülatif yükselişler yaşıyor.

DOGE Yorum ve Tahminler

Nisan ayından bu yana ilk kez 0,1 doları aşan DOGE fiyatı vadeli işlemlerdeki talebi de canlandırdı. Coinglass verilerine göre son 1 haftada açık pozisyonların boyutu DOGE için yüzde 58 oranında arttı. Tam 625 milyon dolarlık pozisyon DOGE fiyatının daha da yükselmesi için destek sağlıyor.

2 Kasım 2022’deki zirvesine ulaşan açık pozisyonların boyutu ve 0,1 doları aşan fiyat rallinin yeni zirveleri hedefleyebileceğini söylüyor. Bitcoin’e kıyasla DOGE fiyatının daha hızlı biçimde artacağını düşünen yatırımcılar bu yükseliş döneminde yüksek risk alarak ilgisini ona kaydırmaya başladı.

BTC karşısında henüz istenen ölçüde kazanç elde edemeyen DOGE için daha fazla büyüme alanı var. DOGE halen BTC paritesinde ayı piyasaları seviyesinde ve burada da bir hareketlilik görürsek 0,15 dolar üzerinde 0,3 dolara kadar yüzde 300’lük bir ralli yatırımcıları şaşırtmamalı.

Fakat Bitcoin fiyatının yaşadığı hızlı yükseliş ve henüz beklenen düzeltici hareketin gelmemiş olması nedeniyle yatırımcıların ani kar satışlarına karşı temkinli olması gerekebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.