Chiliz Kiminle Anlaştı? Gizemli Paylaşım Fiyatı Artırır Mı?

Kripto para piyasasında yapılan her anlaşmanın ayrı bir önemi var. Anlaşmalar kripto para projelerinin büyümesini sağladığı gibi kullanım alanları bulması açısından da önem arz ediyor. Anlaşma deyince belki de en çok aklımıza gelen Chiliz (CHZ) oluyor. Spor alanına odaklandığı için bu normal karşılanabilir ama her duyuru ayrı bir heyecan oluşturuyor.

Chiliz Kiminle Anlaştı?

Socios.com’un kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Alexandre Dreyfus bugün X’ten önemli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir el sıkışma işaretinin olması anlaşmanın yapıldığını gösteriyor. Ancak Dreyfus kiminle anlaşma yapıldığını açıklamadı.

Açıklamanın yapılmamış olması da konuya ister istemez gizem kattı. Bu durum beraberinde tahminleri de getirdi. Dreyfus’un paylaşımının altına yazılan birçok yorumun olduğunu görüyoruz. Yapılan yorumlarda Inter ve Real Madrid yorumlarının olduğunu görüyoruz. Türkiye’den ise Samsunspor yorumu dikkat çekiyor.

Gizemli Paylaşım Sonrası Chiliz Fiyatı

Chiliz ile ilgili gizemli paylaşım sonrası fiyatta bir miktar artışın olduğunu görüyoruz. Yazının yazıldığı sırada kripto para birimi CHZ yüzde 5’lik bir artış gerçekleştirmiş durumda. CHZ fiyatı yazının yazıldığı sırada 0,083 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Chiliz coin’in toplam arzı 8 milyar 888 milyon 888 bin 888 adet. Dolaşımda ise yaklaşık olarak 7 milyar 656 milyon token bulunuyor. Kripto para birimi CHZ bugün yaklaşık olarak 723 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Altcoin CHZ bu piyasa değeriyle ilk yüz içerisinde yer alıyor. CHZ kripto para piyasasının 85’inci büyüğü durumunda.

Chiliz Coin Ne Olur?

Chiliz’in 2023’te 0,05 dolar ve üzeri seviyeleri koruması kripto para birimi için oldukça önemliydi. Bu durum, Chiliz coin fiyatında yukarı yönlü bir hareket potansiyeline işaret ediyor ve 2025 yılına kadar 0,4 dolar işaretine ulaşma olasılığı öngörülüyor.

Ancak öngörülen seviyenin 2021 yılındaki zirve seviye olan 0,8 dolardan bile aşağıda olduğunu belirtelim. Ancak neticede bir öngörü olduğu ve token’ın spor alanında önemli bir boşluğu dikkate alındığında önümüzdeki boğa sezonunda rahatlıkla 1 dolar seviyelerini aşabileceğini söyleyebilir. Bakalım gizemli duyurunun arkasından neler çıkacak?