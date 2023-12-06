CHILIZ (CHZ)

Chiliz Kiminle Anlaştı? Gizemli Paylaşım Fiyatı Artırır Mı?

Özet

  • Chiliz kurucusu bugün X'ten bir paylaşım yaptı.
  • Gizemli duyuru henüz netlik kazanmadı.
  • Bir anlaşma ihtimali söz konusu.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Dr. Mesut İnan
Dr. Mesut İnan

Kripto para piyasasında yapılan her anlaşmanın ayrı bir önemi var. Anlaşmalar kripto para projelerinin büyümesini sağladığı gibi kullanım alanları bulması açısından da önem arz ediyor. Anlaşma deyince belki de en çok aklımıza gelen Chiliz (CHZ) oluyor. Spor alanına odaklandığı için bu normal karşılanabilir ama her duyuru ayrı bir heyecan oluşturuyor.

İçerikler
Chiliz Kiminle Anlaştı?Gizemli Paylaşım Sonrası Chiliz FiyatıChiliz Coin Ne Olur?

Chiliz Kiminle Anlaştı?

Socios.com’un kurucusu ve aynı zamanda CEO’su olan Alexandre Dreyfus bugün X’ten önemli bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda bir el sıkışma işaretinin olması anlaşmanın yapıldığını gösteriyor. Ancak Dreyfus kiminle anlaşma yapıldığını açıklamadı.

Açıklamanın yapılmamış olması da konuya ister istemez gizem kattı. Bu durum beraberinde tahminleri de getirdi. Dreyfus’un paylaşımının altına yazılan birçok yorumun olduğunu görüyoruz. Yapılan yorumlarda Inter ve Real Madrid yorumlarının olduğunu görüyoruz. Türkiye’den ise Samsunspor yorumu dikkat çekiyor.

Gizemli Paylaşım Sonrası Chiliz Fiyatı

Chiliz ile ilgili gizemli paylaşım sonrası fiyatta bir miktar artışın olduğunu görüyoruz. Yazının yazıldığı sırada kripto para birimi CHZ yüzde 5’lik bir artış gerçekleştirmiş durumda. CHZ fiyatı yazının yazıldığı sırada 0,083 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Chiliz coin’in toplam arzı 8 milyar 888 milyon 888 bin 888 adet. Dolaşımda ise yaklaşık olarak 7 milyar 656 milyon token bulunuyor. Kripto para birimi CHZ bugün yaklaşık olarak 723 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip. Altcoin CHZ bu piyasa değeriyle ilk yüz içerisinde yer alıyor. CHZ kripto para piyasasının 85’inci büyüğü durumunda.

Chiliz Coin Ne Olur?

Chiliz’in 2023’te 0,05 dolar ve üzeri seviyeleri koruması kripto para birimi için oldukça önemliydi.  Bu durum, Chiliz coin fiyatında yukarı yönlü bir hareket potansiyeline işaret ediyor ve 2025 yılına kadar 0,4 dolar işaretine ulaşma olasılığı öngörülüyor.

Ancak öngörülen seviyenin 2021 yılındaki zirve seviye olan 0,8 dolardan bile aşağıda olduğunu belirtelim. Ancak neticede bir öngörü olduğu ve token’ın spor alanında önemli bir boşluğu dikkate alındığında önümüzdeki boğa sezonunda rahatlıkla 1 dolar seviyelerini aşabileceğini söyleyebilir. Bakalım gizemli duyurunun arkasından neler çıkacak?

Bu haberler ilginizi çekebilir

CHZ Nereye Kadar Yükselebilir? Chiliz Yorum ve Tahminleri

Sıcak Gelişme! Binance Chiliz (CHZ) 2.0 Mainnet Entegrasyonunu Tamamladı

Animoca Brands, Chiliz Chain Ağına Katıldı: Anlaşmada Dikkat Çeken Ayrıntılar

Chiliz (CHZ) Bugün Gövde Gösterisi Yaptı! SportFi Ekosistemi ve 25 Proje

Son Dakika: Chiliz Ekibi Yeni Müjdeyi Verdi, Uzun Bir Aranın Ardından

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
By Dr. Mesut İnan
Takip Et:
1981 yılında Erzincan’da doğdu. İlköğretim ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. İkinci lisans programı olarak Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans yaptı. Doktora eğitimini ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Sosyoloji alanında 3 kitabı ve çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Bitcoin ve kripto para alanında kitap çalışmalarına devam etmekte ve 2018 yılından beri kripto para alanında içerik hazırlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Binance Borsasındaki Altcoinden Milyon Dolarlık Müjde! Fiyat Yükseliyor
Bir Sonraki Yazı Yatırımcılardan 111 Kripto Para Projesine 1.67 Milyar Dolar Aktı!
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Yatırımcılardan 111 Kripto Para Projesine 1.67 Milyar Dolar Aktı!
Kripto Para
Son Dakika: Binance Borsasındaki Altcoinden Milyon Dolarlık Müjde! Fiyat Yükseliyor
ALTCOIN
DOGE Bekleneni Yaptı, Dogecoin Neden Yükseliyor? Hedef Kaç Dolar?
DOGECOIN (DOGE)
2 Analist Tek Altcoin! Ethereum’da Fiyat Yükselişi Başladı Mı? Ali Martinez Neden 3.500 Dolar Dedi?
Ethereum (ETH)
Lost your password?