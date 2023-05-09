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Piyasa değeri ile dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler satış baskısı altında işlem görmeye devam ediyor. Piyasa gözlemcileri, BTC’nin yakında büyük bir düzeltmeye girebileceğini değerlendiriyor. Fiyat tarafında bunlar yaşanırken son 48 saat içinde Bitcoin ağının gas ücretlerinin yeni zirvelere fırlamasıyla dev kripto para borsası Binance’in iki kez BTC çekim işlemlerini geçici olarak durdurmak zorunda kalmasıyla sonuçlanan çarpıcı bir durum söz konusu.

Tehlike Çanları Çalıyor

BRC-20 standardına sahip Bitcoin Ordinal’lerinin gas ücretlerini yükselttiğine dair spekülasyonlar yapılıyor olsa da gas ücretlerindeki artış Bitcoin üzerinde güçlü bir satış baskısı yaratarak fiyatın yüzde 2’lik düşüşle 28 bin doların altına düşmesine ve 27 bin 300 dolara kadar çekilmesine neden oldu.

Gas ücretlerindeki artış Bitcoin madencileri için pozitif olsa da geçmiş veriler ışığında bu durum yatırımcılar için kırmızı bayrak işareti olabilir. Twitter’da yakından takip edilen kripto medya hesabı WhaleWire bu konuda endişe yaratan bir açıklamada bulundu:

Bitcoin işlem ücretleri tarihteki en yüksek 3’ncü seviyesine yükseldi. Son iki seferde fiyatın zirve yaptığı görüldü. 2017’de 20 bin dolar ve 2021’de 68 bin dolar. Önceki ücret artışları + ağ tıkanıklıklarının ardından BTC fiyatı yüzde 80’in üzerinde düştü. Aynı şeyleri tekrar mı yaşayacağız dersiniz?

Teknik anlamda ise Bitcoin’in fiyat grafiğinde klasik omuz baş omuz formasyonu oluşumu gözlemleniyor. Dolayısıyla, yaşanacak herhangi bir düşüş ile Bitcoin fiyatının hızla 24 bin dolara düştüğü görülebilir.

Bitcoin İçin Pozitif Metrikler

Bitcoin Blockchain‘indeki işlem aktivitesi son birkaç gün içinde büyük ölçüde artmış olsa da, toplam aktif cüzdan adreslerinin sayısı önemli ölçüde düştü. Yeni cüzdan adresleri 2023’ün başından bu yana en düşük seviyedeyken, aktif cüzdan adresleri de son 1 yılın en düşük seviyesinde.

Bitcoin metriklerinden en olumlu olan kripto para borsalarındaki BTC arzının 2017’den bu yana görülen en düşük seviyede olması. Daha yüksek borsa arzı büyük satış baskısı olabileceği anlamına gelebilmektedir Bununla birlikte, borsa arzındaki düşüş, yatırımcıların BTC’lerini soğuk cüzdanalra taşıdıklarını ve uzun süre satmadan tutmak istedikleri şeklinde yorumlanabilir.

Aynı zamanda Bitcoin balinalarının da aktivitesinin arttığı gözlemleniyor. Zincir üstü veri sağlayıcısı Glassnode, artan Bitcoin balina aktivitesine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Bitcoin’in en büyük balina cüzdan adreslerinden biri olan Binance’in soğuk cüzdanı bugün son derece aktifti. Bu cüzdan 4 işlemle 2.26 milyar dolar değerinde BTC’yi cüzdandan çıkardı. Bitcoin’in borsalardaki arzı yüzde 6,78’den yüzde 5,84’e düştü.” dedi.