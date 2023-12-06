Google’dan Yapay Zeka Sektörüne Yönelik Adım: Gemini’nin Dikkat Çeken Özellikleri Neler?

OpenAI’nin ChatGPT’yi piyasaya sürmesinden ve yapay zeka teknolojisini geliştirmek için yeni bir yarışı başlatmasından bir yıl sonra, Google, 6 Aralık’ta yapay zeka alanında dünya lideri olmayı amaçlayan bir yapay zeka projesini duyurdu. Metin, resim ve video ile çalışabilen yeni bir yapay zeka modeli olan Gemini, arama motorunu kullanıcı zihnine yerleştiren ve kurumsal bir dev yaratan PageRank’ten sonra Google’ın en önemli algoritmalarından biri olabilir.

Google, Yapay Zeka Sektörünü Ele Alıyor

Gemini’nin ilk versiyonu Google’ın İngilizce sohbet robotu Bard içinde kullanıma sunulacak ve 170’ten fazla ülke ve bölgede kullanıma sunulacak. Google, Gemini’nin 13 Aralık’tan itibaren Google Cloud aracılığı ile geliştiricilerin kullanımına sunulacağını da açıkladı.

Modelin daha kompakt bir versiyonu bugünden itibaren Pixel 8 akıllı telefonların klavyesinden önerilen mesajlaşma yanıtlarına destek verecek. Şirket Gemini’nin önümüzdeki aylarda jeneratif arama, reklamlar ve Chrome gibi diğer Google ürünlerine de entegre edileceğini açıkladı.

Google, en güçlü Gemini sürümünün kapsamlı güven ve güvenlik kontrolleri sonrasında 2024 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacağını açıkladı. Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis bugünkü duyuru öncesinde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu bizim için büyük bir an. Performansı bizi gerçekten heyecanlandırıyor ve insanların bunun üzerine neler inşa edeceklerini görmek için de heyecanlıyız.”

Gemini, Google tarafından çok modlu olarak tanımlanıyor, bunun nedeni son zamanlarda gerçekleşen üretken yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan büyük dil modelleri gibi sadece metin yerine görüntüler, video ve ses üzerinde de geliştirildi. Google DeepMind’ın ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı Eli Collins, Gemini’nin duyurulduğu basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

“Bu bizim en büyük ve en yetenekli modelimiz; aynı zamanda en genel modelimiz.”

Gemini’nin Dikkat Çeken Özellikleri

Google, Gemini’nin üç versiyonu olduğunu açıkladı; en büyük ve en yetenekli olan Ultra; önemli ölçüde daha küçük ve daha verimli olan Nano; orta büyüklükte ve orta düzeyde yeteneklere sahip Pro. 6 Aralık’tan itibaren ChatGPT’ye benzer bir sohbet robotu olan Google ürünü Bard, şirketin daha gelişmiş muhakeme ve planlama yeteneğine sahip hale getireceğini söylediği farklı bir versiyon olan Gemini Pro tarafından desteklenecek.

Gerçekleşen lansmanda Gemini Pro’nun özel bir versiyonu Google DeepMind’ın kodlama için bir araştırma ürünü üretme aracı olan AlphaCode’un yeni bir versiyonuna katlanıyor. Gemini’nin en güçlü versiyonu olan Ultra, Bard’ın içine entegre edilecek ve 2024 yılında bir bulut API desteği aracılığı ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

Google’da başkan yardımcısı ve Bard’ın genel müdürü olan Sissy Hsiao, modelin çok modlu yeteneklerinin Bard’a yeni beceriler kazandırdığını ve içeriği özetleme, beyin fırtınası yapma, yazma ve planlama gibi görevlerde onu daha iyi hale getirdiğini söylüyor. Hsiao, konu ile alakalı şu ifadelere yer verdi: