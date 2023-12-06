Analistten Bomba Gibi İddia! İlk 10 İçerisindeki Altcoin İçin 650x İhtimali Tüm Senaryoyu Baştan Yazdırır!

XRP fiyatı son günlerde oldukça durgun bir yapı içerisinde hareket ediyor. Buna rağmen kripto analisti Jaydee’ye göre bu durum değişmek üzere olabilir. Analist tarafından yapılan yakın tarihli teknik analizde Jaydee, 4 günlük grafikte bugün en kısa sürede onaylanabilecek potansiyel bir golden corss’a vurgu yaptı.

Analistin XRP Coin Yorumu

Jaydee tarafından sunulan grafiğinde, kısa vadeli hareketli ortalamanın uzun vadeli hareketli ortalamanın üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan yükseliş grafiği modeline işaret eden potansiyel bir golden cross’a dikkat çekiliyor. Analistin yaptığı incelemeye göre, golden cross’un son oluşumunun ardından XRP fiyatında 650x’lik etkileyici bir artış yaşanmıştı.

Jaydee X’te (eski adıyla Twitter) şu paylaşımı yaptı:

“XRP – 4 günlük grafikte golden cross bugün onaylanıyor mu? Bu 8 yıllık trend çizgisini kırmamıza yardımcı olacak mı? Bunu en son yaptığında, XRP 650x! Aynı kazançları sağlamayacak olsa da, gelen kazançlar “hesaplanmış” karları alan %5 için HAYAT DEĞİŞTİRİCİ olacak!”

XRP fiyatının tarihinde, Jaydee’nin altını çizdiği golden cross’un gerçekleştiği iki durum görülmüştü. İlk olarak gerçekleştiğinde takvimler Mart 2017’yi gösteriyordu ve ardından fiyatın 0,005 doların altından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,31 dolara yükselişi gerçekleşmişti. Bu fiyat hareketi %65.000’in üzerinde bir fiyat artışını temsil ediyordu.

İkinci kez bu durum ortaya çıktığında ise Aralık 2020’ydi ve fiyat yaklaşık 0,17 dolardan 1,95 dolara kadar yükselmişti. Bu, %1.040 gibi inanılmaz bir fiyat artışına işaret ediyordu. Ancak bu durum 8 yıllık trend çizgisinde gerçekleşen reddin ardından son bulmuştu.

XRP Coin Kaç TL?

Uzun süredir varlığını koruyan bu direnç seviyesi, ortaya çıkışından bu yana XRP fiyat artışını birkaç kez engellemişti. Aylık grafiğe göre, XRP fiyatı Ocak 2018’den bu yana azalan trend çizgisinde toplam 6 kez redle karşılaştı.

Yaşanan bu durum, Mart 2017’de başlayan %65.000’lik ralliye benzerlik gösteriyor. Jaydee’nin paylaştığı grafik, golden cross’un gerçekleşmesinin ardından meydana gelen 4 yıllık kayda değer bir trend çizgisi kırılmasının sınırlarını belirliyor. Bu durum yeniden yaşanır ve golden cross bugün onaylanırsa, fiyat çok yakında trend çizgisinin üst ucuna doğru hareket edebilir.

XRP fiyatı son günlerde 0,63 dolar civarında işlem görüyor. Jaydee’ye göre fiyat, azalan 8 yıllık trend çizgisinin direncine kadar yükselebilir. Özellikle, XRP fiyatının dirence dokunması için 0,82 dolar civarındaki bölgeyi ziyaret etmesi gerekecek. XRP yazım saati itibariyle 18,128 TL seviyesinde işlem görüyordu.