Son Dakika: Coinbase Destekli Altcoinin Müjdesi Ralliyi Başlattı

Bugünlerde hep söylediğimiz şey yatırımcıların altcoin ekiplerinden gelecek büyük haberlere hazırlıklı olmasıydı. Öyle de oluyor günlerdir birçok kripto girişiminin büyük haberlerle yatırımcıların karşısına çıktığını gördük. Son güzel haber NKN Coin ekibinden geldi ve tokenin fiyatı yükselişe geçti. Peki duyurunun detayları neler?

NKN Coin Neden Yükseliyor?

Coinbase aylar önce kendi blockchain’i olan BASE’i başlattı ancak token çıkarmayacağını söyledi. Fakat mevcut kripto girişimleriyle açıkladığı ortaklıklar bu ağ aracılığıyla çoğu altcoinin hızlı ralliler yaşamasına neden oluyor. Bugün son örneğini NKN Coin cephesinde gördük. Clink isimli sosyal medya uygulaması için Base ile çalışacağını açıklayan ekip token fiyatının 0,126 dolara yaklaşık yüzde 10 artmasına neden oldu.

Duyuruda şunlar yazıyordu;

“Dijital çağda sosyal ağlar günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Ancak Web 3.0 ile yeni bir çağın eşiğinde dururken, sosyal ağların geleceği dönüştürücü bir sıçramaya hazırlanıyor. Kullanıcı gizliliği ve veri korumasına odaklanan sosyal ağlarda Web 2.0’dan Web 3.0’a paradigma değişiminin kritik kavşağında mıyız gerçekten? Daha fazlası için çalışıyoruz. Web 3.0 çağında sosyal ağların geleceği sadece teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda çevrimiçi etkileşimlerimize nasıl bağlandığımız, paylaştığımız ve değer verdiğimizin yeniden tasarlanmasıdır. Yeni nesil sosyal ağlar, NKN ve BASE gibi blockchain teknolojilerinden yararlanarak güvenli, kullanıcı merkezli ve şeffaf bir platform sunabilir. Bu değişim, çevrimiçi etkileşimlere olan güveni yeniden tesis etmeyi, kullanıcıları güçlendirmeyi ve daha adil bir dijital dünyanın önünü açmayı vaat ediyor.”