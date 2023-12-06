ALTCOIN

Fiyatı Onlarca Kat Artabilir ve Bu Altcoinin Kaderi Bitcoin’e Bağlı

Özet

  • STX Coin fiyatı BTC ile uyumlu biçimde artıyor.
  • Bitcoin ağının güvenliğinden yararlanan akıllı sözleşmeler için Stacks en büyük alternatif olarak ön plana çıkıyor.
  • Bitcoin ağına ilgi arttıkça bu ağdaki uygulamalar için Stacks protokolüne de ihtiyaç artabilir.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC 44.000 dolar üzerinde kalıcılık elde etmek için mücadelesini sürdürürken altcoinlerin geneli sakin kalmayı tercih ediyor. Bu tarz boğa sezonu başlangıçlarında BTC hızlı yükselişler yaşar ve altcoinler zayıflık gösterir. Ancak STX Coin’in fiyat performans geleceği BTC büyümesine bağlı. İşte geç olmadan bilmeniz gerekenler ve tahminler.

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STX, Solana ve XRP CoinStacks (STX) Coin Geleceği

STX, Solana ve XRP Coin

2024 yılı büyük gelişmelerle piyasaları yukarı taşıma potansiyeline sahip. Aralık ayında yaşanan anormal yükselişin ve hatta fiyattaki köpüğün nedeni tüm bu beklentilerle ilgili. Artan talep spot Bitcoin ETF onayına duyulan inancı yansıtıyor. Aynı zamanda önümüzdeki yıl Bitcoin halving var ve Fed faizleri indirmeye başlayacak.

Kaiko Research’e göre, altcoinlerin işlem hacmi geçen hafta %67 artarak Terra Luna çöküşünden bu yana en yüksek toparlanmayı gördü. Bitcoin fiyatı da geçtiğimiz yılki faiz indirimlerinden önceki seviyelerine yükseldi. XRP son yedi günde %3,6’lık bir artış kaydederken, Solana (SOL) %7,5 arttı.

Kripto paraların kümülatif değeriyse 1,7 trilyon dolara yaklaşıyor. Aynı şekilde kümülatif hacim de 100 milyar dolar eşiğini zorluyor. Fakat asıl dikkat edilecek altcoinlerin başında Stacks (STX) Coin geliyor. LunarCrush’a göre Bitcoin ağında akıllı sözleşmelerin yayınlanmasına olanak sağlayan bu proje haftalıkta yüzde 37 oranında arttı ve 1,05 dolara ulaştı.

Stacks (STX) Coin Geleceği

Her akıllı sözleşme platformunun kendi ekosistemi var. Örneğin Ethereum en büyük akıllı sözleşme platformu ve devasa uygulamalara ev sahipliği yapıyor. Avalanche, Solana ve diğerleri de popüler uygulamalar barındırıyor. Fakat piyasa değerine göre en büyük kripto para olan Bitcoin ağında böyle uygulamalar yok.

Bitcoin’in kendi ekosistemini inşası için taproot güncellemesi önemli bir dönüm noktasıydı. Sonrasında Ordinaller geldi ve Stacks daha önemli hale geldi. Princeton Üniversitesi mezunları Muneeb Ali ve Ryan Shea 2013 yılında Stacks ağını başlattı ve bu protokol Bitcoin ağının güvenliğinden yararlanan uygulamalara imkan tanıyor.

STX’in bu son dalgalanmanın ötesinde sürekli büyümesi, dağıtılan akıllı sözleşmelerin sayısına bağlı olacaktır. Bitcoin’e ilgi arttıkça, ETF talebiyle BTC daha fazla konuşulmaya başlandıkça STX Coin de onun ekosistemini inşa noktasında daha büyük alaka görebilecek. Doğal olarak STX Coin’in geleceği Bitcoin büyümesine bağlı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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