Ripple İçin Vakit Tamam: XRP Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0.6267 dolar seviyesinden işlem gören Ripple için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Ripple Grafik Analizi

Ripple günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. Kasım ayının ilk haftası gerçekleşen yükselişte formasyon diren kırılımının gerçekleşmesi birçok yatırımcının boğa tuzağına düşmesine ve özellikle vadeli işlemler piyasasında ciddi kayıplar yaşanmasına neden oldu. Son bar oluşumlarının destek çizgisine teması ise kısa zamanda XRP’nin ivme toplamasına neden olabilir.

XRP için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,6058 / 0,5916 ve 0,5777 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,5916 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının hem EMA 7 (mavi çizgi) desteğini kaybetmesine hem de destek çizgisi kırılımına neden olabilir ve bu durum satış baskısına neden olur.

XRP için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,6413 / 0,6598 ve 0,6894 dolar seviyeleridir. Özellikle son iki yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,6413 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi XRP fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.

XRP/BTC Grafik Analizi

XRP fiyatında yaşanan düşüş ve Bitcoin fiyatında yaşanan yükseliş ile birlikte XRP/BTC grafiğinde önemli bir kırılım yaşandı. Buna göre düşen kanal formasyonu ile dikkat çeken günlük XRP/BTC grafiğinde formasyon kırılımı gerçekleşti ve bu durum XRP’nin Bitcoin karşısında ciddi bir değer kaybetmesine neden olabilir.

XRP/BTC günlük grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00001400 / 0,00001340 ve 0,00001285 seviyeleridir. Özellikle son bar oluşumlarında önemli bir destek olarak çalışan 0,00001400 seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi XRP/BTC grafiğinde düşüş yaşanmasına neden olacaktır.

XRP/BTC günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,00001467 / 0,00001529 ve 0,00001590 seviyeleridir. Özellikle 0,00001529 seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Ripple’ın Bitcoin karşısında değer kazanmasını sağlayacaktır.