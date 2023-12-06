Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! LTC’de Trend Kırıldı!

Litecoin (LTC) fiyatı 21 Kasım’da kritik destek bölgesinin altına düştü ancak o zamandan beri bu seviyeyi geri aldı. Uzmanların haftalık zaman dilimindeki teknik analizleri, Litecoin fiyatının Nisan 2021’den bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altında düştüğünü gösteriyor. Haziran 2022’deki düşüş sırasında fiyat 40 dolara kadar düştü.

Litecoin’de Trend Çizgisi Kırıldı

Kısa bir süre sonra Litecoin’de yukarı yönlü bir hareket başladı ve bu durum Haziran 2023’te trend çizgisinin kırılmasına neden oldu. Ancak LTC yükselişi sürdüremedi ve tekrar trend çizgisinin altına düştü. Bununla birlikte Ekim ayında başka bir LTC fiyat yukarı yönlü hareketi başladı ve iki hafta önceki trend çizgisinin kırılmasına neden oldu.

LTC fiyatı, trend çizgisini destek olarak doğruladı ve geçen hafta yukarı yönlü bir harekete başladı. Piyasa yatırımcıları, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek ve bir varlığı biriktirmeye veya satmaya karar vermek için bir momentum göstergesi olarak göreceli güç endeksini (RSI) kullanır.

50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hâlâ avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar tam tersini gösteriyor. RSI tam olarak 50’de, bu da belirsiz bir trendin işareti. X’teki kripto para yatırımcıları ve analistleri, gelecekteki LTC fiyat beklentileri konusunda bölünmüş durumda. Uzman isim SantoXBT, fiyatın artmaya devam edeceğine ve yılsonuna kadar 150-200 dolara ulaşacağına inanıyor.

LTC’de Uzman Görüşü

Ancak bir başka kripto para analisti CryptoPoseidonn bu görüşe katılmıyor çünkü kripto piyasasının geri kalanının yükselişe geçmesine rağmen fiyat güç göstermiyor. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Son 2 aydır sadece piyasada yükseliş vardı ama LTC’nin umurunda bile değildi. Ethereum‘dan daha zayıf ve bu ayın yükselişini şimdiden geri çekti. 75’in üzerinde son derece yanlış ama fiyatın 72’ye geri alındığını görmek istemiyorum, eğer öyleyse analizi kapatacağım.

Son olarak kripto para analisti Shan Belew konu hakkında, temel nedenlerden dolayı Litecoin’in yükselişte olduğunu düşünüyor. Litecoin’in günlük bir milyondan fazla işlem yaptığını, bunun Bitcoin‘den daha fazla olduğunu kaydetti.