LITECOIN (LTC)

Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! LTC’de Trend Kırıldı!

Özet

  • LTC fiyatı, 21 Kasım'da kritik destek bölgesinin altına düştü, ancak o zamandan beri bu seviyeyi geri aldı.
  • Nisan 2021'den bu yana LTC fiyatı azalan bir direnç trend çizgisinin altında seyretti ve Haziran 2022'de 40 dolara kadar düştü.
  • Ekim ayında başlayan yukarı yönlü hareket, trend çizgisinin kırılmasına neden oldu, ancak geçen hafta bir başka yükseliş hareketi başladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Litecoin (LTC) fiyatı 21 Kasım’da kritik destek bölgesinin altına düştü ancak o zamandan beri bu seviyeyi geri aldı. Uzmanların haftalık zaman dilimindeki teknik analizleri, Litecoin fiyatının Nisan 2021’den bu yana azalan bir direnç trend çizgisinin altında düştüğünü gösteriyor. Haziran 2022’deki düşüş sırasında fiyat 40 dolara kadar düştü.

İçerikler
Litecoin’de Trend Çizgisi KırıldıLTC’de Uzman Görüşü

Litecoin’de Trend Çizgisi Kırıldı

Kısa bir süre sonra Litecoin’de yukarı yönlü bir hareket başladı ve bu durum Haziran 2023’te trend çizgisinin kırılmasına neden oldu. Ancak LTC yükselişi sürdüremedi ve tekrar trend çizgisinin altına düştü. Bununla birlikte Ekim ayında başka bir LTC fiyat yukarı yönlü hareketi başladı ve iki hafta önceki trend çizgisinin kırılmasına neden oldu.

LTC fiyatı, trend çizgisini destek olarak doğruladı ve geçen hafta yukarı yönlü bir harekete başladı. Piyasa yatırımcıları, aşırı alım veya aşırı satım koşullarını belirlemek ve bir varlığı biriktirmeye veya satmaya karar vermek için bir momentum göstergesi olarak göreceli güç endeksini (RSI) kullanır.

50’nin üzerindeki okumalar ve yükseliş eğilimi boğaların hâlâ avantajlı olduğunu gösterirken, 50’nin altındaki okumalar tam tersini gösteriyor. RSI tam olarak 50’de, bu da belirsiz bir trendin işareti. X’teki kripto para yatırımcıları ve analistleri, gelecekteki LTC fiyat beklentileri konusunda bölünmüş durumda. Uzman isim SantoXBT, fiyatın artmaya devam edeceğine ve yılsonuna kadar 150-200 dolara ulaşacağına inanıyor.

LTC’de Uzman Görüşü

Ancak bir başka kripto para analisti CryptoPoseidonn bu görüşe katılmıyor çünkü kripto piyasasının geri kalanının yükselişe geçmesine rağmen fiyat güç göstermiyor. Kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Son 2 aydır sadece piyasada yükseliş vardı ama LTC’nin umurunda bile değildi. Ethereum‘dan daha zayıf ve bu ayın yükselişini şimdiden geri çekti. 75’in üzerinde son derece yanlış ama fiyatın 72’ye geri alındığını görmek istemiyorum, eğer öyleyse analizi kapatacağım.

Son olarak kripto para analisti Shan Belew konu hakkında, temel nedenlerden dolayı Litecoin’in yükselişte olduğunu düşünüyor. Litecoin’in günlük bir milyondan fazla işlem yaptığını, bunun Bitcoin‘den daha fazla olduğunu kaydetti.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! Altcoin Verilerinde Son Durum!

Farklı Analistlerin Yeni Litecoin (LTC) Grafik Yorumları

Litecoin’de (LTC) Balina İlgisi: Bu Veriler Yükselişin Fitilini Körükleyebilir!

Dikkat! Uzmanından Bitcoin ve Bu Altcoine Kritik Uyarı: “Yol Ayrımı Yaklaşıyor!”

Popüler Altcoinde 93 Dolar An Meselesi Olabilir, Kripto Rallisi Başlıyor

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı JPMorgan CEO’su: Elimde Olsa Kripto Paraları…
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

JPMorgan CEO’su: Elimde Olsa Kripto Paraları…
Kripto Para
Bitcoin (BTC) Cüzdanlarında Hareketlilik! BTC’de Yükseliş Heyecanı!
BITCOIN (BTC)
Ripple İçin Vakit Tamam: XRP Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri
RIPPLE (XRP)
Fiyatı Onlarca Kat Artabilir ve Bu Altcoinin Kaderi Bitcoin’e Bağlı
ALTCOIN
Lost your password?