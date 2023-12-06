CHILIZ (CHZ)

Chiliz CEO’su 2024 İçin İddialı, CHZ Coin Kaç Dolar Olur?

Özet

  • Chiliz CEO'su 2024 yılında RWA, GameFi, SportFi, SocialFi alanlarında büyük adımlar atmayı vadediyor.
  • İddialı hedefler bir yana eğer bunu başarabilirse CHZ Coin ciddi yükselişler yaşayabilir. BTC ve genel piyasa için 2024 beklentisi olumlu.
  • CHZ Coin 0,085 dolar engelini kısa vadede kalıcı olarak aşamadığı için görünüm negatif.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fan tokenler genelde bu aylarda büyük turnuvalar olmazsa ilgi çekmiyor ve CHZ Coin ekosistemi de bu yüzden sakin. Ancak önümüzdeki yıl hem lig sonları hem turnuvalar nedeniyle fan tokenler hareketlenebilir. Peki Chiliz ekibinin beklentisi ne yönde? Bugün Dreyfus topluluğu heyecanlandıran bazı paylaşımlar yaptı.

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2024 Chiliz Yol HaritasıCHZ Coin Yorumları

2024 Chiliz Yol Haritası

Alexandre Dreyfus fan token ekosisteminin daha da büyümesi için kendi ağını başlattı. Chiliz Chain mevcut fan tokenlerin ve gelecekte piyasaya sürüleceklerin merkezi olacak. Fan tokenlerin kendi dünyasını geliştirmek ve bu alan Web3’e hazırlamak için en büyük adımları Socios atıyor. Ancak bugünkü paylaşım fazlasa abartılı görünüyordu.

“RWA + GameFi + SportFi + SocialFi = 2024 yol haritamız”.

Roma bir günde inşa edilmedi diyen Dreyfus fan token alanında gerçek dünyaları nasıl tokenize edecek ve RWA alanında adımlar atacak bu merak konusu. Hali hazırda NFT’ler fan token dünyasının hatıra eşya anlatısındaki ihtiyacı zaten karşılıyor.

Hedefi büyük tutan Chiliz’in başarıya ne kadar ulaştığını zaman gösterecek. Bu arada Upbit borsasındaki teknik güncellemeler nedeniyle ağda 1 milyar doların üzerinde CHZ Coin hareket ettirilebilir. Yatırımcıların panik olmaması konusunda Chiliz CEO’su uyarıda bulundu.

CHZ Coin Yorumları

Günlük grafikte uzun süredir bahsettiğimiz paralel kanal mükemmel şekilde çalışıyor ve boğalar halen tavan çizgisini aşamadı. Endişe verici görünebilir ancak BTC anormal biçimde yükseldiği için altcoinlerin genelinin bu tarz zayıflık göstermesi normal.

CHZ Coin eğer 0,085 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse yeniden o özlenen 0,1-0,2 doların üzerindeki fiyatlarına dönebilir. Bazı altcoinler dipten etkileyici toparlanmalar görürken CHZ Coin halen onlara kıyasla yerinde sayıyor. Bu da büyüme potansiyeline işaret ediyor.

Önümüzdeki yıla dair hedeflerden bahsetmiştik eğer ekip başarılı olur ve bunları hayata geçirmeye başlarsa güzel haberlerle fiyatın yükselmek için çok fazla fırsatı olacak. Fakat tersi senaryoda verdiği sözleri tutamazsa yatırımcılar boğa sezonu öncesinde daha iyi alternatiflere geçiş yapma eğiliminde olacağından satışlar görülebilir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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