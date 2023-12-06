Güncel Dogecoin Yorumu: DOGE Grafik Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,1005 dolar seviyesinden işlem gören Dogecoin için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Dogecoin Grafik Analizi

Günlük DOGE grafiğinde Kasım 2022’den beri devam eden düşen kanal formasyon yapısı yaşanan son yükselişler ile birlikte kısa bir süre önce direnç kırılımı ile aşıldı. Bu ivmenin ardından direnç çizginin retest için denenmemesi ise DOGE cephesinde büyük bir soru işareti oluşmasına neden oldu. Bu tarz kırılımlarda analistlerin ilgilendiği ilk konu fiyatın retest yapıp yapmaması oluyor.

DOGE günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,0955 / 0,0920 ve 0,0875 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,0875 dolar seviyenin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi fiyatın tekrar formasyon bölgesine girmesine ve DOGE cephesinde satış baskısı oluşmasına neden olacaktır.

DOGE günlük grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri sırasıyla; 0,1048 / 0,1121 ve 0,1197 dolar seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde 6 Aralık’ta önemli bir engel olarak karşımıza çıkan 0,1048 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi DOGE’un ivme kazanmasını sağlayacaktır.

DOGE/ETH Grafik Analizi

Günlük DOGE/ETH grafiğinde dikkat çeken ilk formasyon yapısı yükselen kanal formasyonu oluyor. 9 Kasım’dan itibaren varlığını sürdüren yapıda son bar oluşumlarında direnç kırılımının gerçekleşmemesi ise 17 Kasım’da yaşanan süreç gibi ciddi bir satış baskısının oluşmasına neden olabilir.

Günlük DOGE/ETH grafiğinde takip edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,000041 / 0,000042 ve 0,000043 seviyeleridir. Özellikle EMA 7 (mavi çizgi) ile kesişen 0,000043 seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi Dogecoin’in Ethereum karşısında değer kaybetmesine neden olacaktır.

DOGE/ETH grafiğinde dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,0000455 / 0,0000460 ve 0,0000470 seviyeleridir. Özellikle son yükseliş hamlesinde önemli bir engel olarak karşımıza çıkan ve formasyon direnci ile kesişen 0,000047 seviyesinin aşılması DOGE’un Ethereum karşısında ivme kazanmasını sağlayacaktır.