Önemli Gelişme: USTC, LUNC, LUNA İçin Büyük Olay Kapıda

Kripto para piyasalarında SEC’in kurduğu baskı yıllardır fazlasıyla hissediliyor ve 2023 yılında da SEC ile birçok anı edindik. ABD Menkul Kıymet düzenleyicisi kripto sektörüne karşı negatif yaklaşımı nedeniyle yeni yasalar yerine yaptırım yoluyla piyasaları terbiye ediyor. Peki şimdi ne olacak?

USTC, LUNC, LUNA Haberleri

Geçtiğimiz yıl büyük bir çöküşle kripto paraları yerle bir eden Terra’nın arkasındaki ekip Terraform Labs New York’taki bir yargıçtan tokenlerin yasal statüsüne karar verilmesini istedi. Üstelik bu kararın jüri tarafından verilmesi talep ediliyor. Peki SEC buna ne cevap verdi? ABD’li kurumun temsilcileriyse konunun Yargıç tarafından karara bağlanmasını istedi.

Şubat ayında Terraform Labs ve kurucu ortağı Do Kwon‘a dava açan SEC meşhur kripto dolandırıcısını kayıtsız menkul kıymet ihracıyla suçladı. Davanın gerekçesi birçok tokenin ihracıyla Do Kwon’un kayıtsız menkul kıymet ihracından milyarlarca dolar kazanmasıydı.

Terraform Labs avukatı David Kornblau, Pazartesi günü yargıç Jed Rakoff’a gönderdiği mektupta, UST, LUNA, LUNA ve MIR tokenlerinin menkul kıymet olduğuna “SEC’in kanıtlama yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğine” bir jürinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

Bir şeyin menkul kıymet veya yatırım sözleşmesi olduğuna karar vermek sanıldığı kadar kolay değil. Normal şartlarda yasaların esnetilmiş yorumlara ihtiyaç duymadan net biçimde bazı şeyleri söylemesi gerekir. Ancak Howey testi neredeyse 100 yaşında ve narenciye bahçeleriyle kriptonun aynı teste tabi tutulduğunda farklı sonuç vermesinden daha normal bir şey olmamalı. SEC ise esnetilmiş biçimde Howey testin kriptoya uygulanması gerektiğini ve kriptonun neredeyse tamamının menkul kıymet olduğunu söylüyor.

Fakat farklı davalardaki yargılama kararları Yargıçların bile aynı soruya farklı cevaplar verdiğini gösteriyor. Örneğin XRP Coin borsa satışları menkul kıymet değilken UST menkul kıymet olarak tanımlanabiliyor.

Terra Davası

Şirket, jürinin dört kripto varlığın menkul kıymet olmadığına karar verdiği 2021 tarihli Audet vs. Fraiser davasını emsal gösterdi. SEC ise jürinin bu kararı veremeyeceğini ve Terra çatısı altında ihraç edilen tokenlerin menkul kıymet olması noktasında bir şüphe, ihtilaf olmadığını söylüyor.

Bu davadaki yeni gelişmelerde Terra lehine verilecek (zayıf bir ihtimal de olsa) kararlar USTC, LUNA ve LUNC token fiyatlarını olumlu etkileyebilir. Uzun vadeli geleceğini pozitif etkilemeyecek olsa da bu tokenlerin menkul kıymet olmadığının ilanı spekülatif yükseliş için çabalayan traderların işini kolaylaştıracaktır.