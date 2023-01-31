Yıllardır süren davalar ve yatırımcı karmaşalarıyla karşı karşıya kalan altcoin'e bir darbe de balina grubundan gelebilirmiş gibi görünüyor.

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Kripto kışının ve Ripple davası bilmecesinin tam da ortasında XRP yavaş yavaş ivmesini kaybediyormuş gibi görünüyor. Ancak, en son balina verileri balinaların ellerinde bulunan token’ları satmaya hazır olduğunu gösteriyor olabilir. WhaleAlert’ten alınan bilgilere göre, birkaç adresin 68 milyon XRP token’ın (yaklaşık 27 milyon dolar değerinde) Bitso ve Bitstamp gibi kripto borsalarına aktardığını bildirdi.

XRP Fiyat Düşüşü: Sinyal Ne Diyor?

Dünyaca ünlü kripto balina takip sitesi WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre, kripto balinaları son 24 saat içinde 147 milyon dolardan fazla değere sahip 370 milyondan fazla XRP token’ını borsalar ve cüzdanlar arasında taşıdı. Site tarafından izlenirken dikkat çeken ve kaydedilen en büyük işlem 252 milyon XRP’nin (yaklaşık 101 milyon dolar değerinde) bilinmeyen bir cüzdana taşınması oldu.

Bu yazının yazıldığı sırada, XRP 0,4023 dolardan işlem görüyordu. XRP fiyatı ise son 7 gün incelendiğinde yaklaşık %5 oranında düştü. 24 saatlik işlem hacmi ise %2’den fazla azalarak 1,07 milyar dolara geriledi. Kripto paranın mücadelesi ise burada bitmemiş olabilir.

Günlük grafik incelendiğinde, kripto para sürekli olarak 0,40 dolar direnç seviyesinin üzerine çıkmak için mücadele ediyormuş gibi görünüyor. Bu da kripto yatırımcıları için SEC davasının olası gecikmeli açıklanışına bağlı olarak balinaların ellerinde bulunan token’ları satmayı tercih edebileceğinden endişe verici olabilir. Peki bu durumda Ripple’ın zaferinin tadını çıkarmak için kim orada olacak?

Ripple Geri Dönüş Yapacak Mı?

Kripto yatırımcıları umutsuzca mahkemenin uzun süredir devam eden davada özet karar vermesini bekliyor. Ancak mahkeme kararlarını oluşturana kadar devam edecek beklemeye değer bir şey yokmuş gibi görünüyor. XRP fiyatı resmen sabitlenmiş durumda ve Ripple vs SEC Davasının bitmesini hevesle bekliyor. Öte yandan, birçok yatırımcı bir ikilem içinde ve er ya da geç destekçilerin sabrı tükenebilir.

“Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır” derler, ancak bazen durum böyle değildir, çünkü XRP’nin geleceği sisli göründüğü için geciken sonuçlar boşa gidebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.