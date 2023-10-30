  550 Gün Sonra İlk Defa Oldu, Kripto Paralar ve BTC İçin Hedef Netleşiyor

Bitcoin fiyatı 34.500 dolar üzerinden alıcı buluyor ve Fed haftasında olmamıza rağmen kral kripto güçlü duruyor. 550 gün sonra ilk defa gerçekleşen olay ve teknik okumalar bize piyasaların yönüyle ilgili kuvvetli sinyaller veriyor. Peki yatırımcılar için sıradaki şey ne? Önümüzdeki gün ve haftalarda Bitcoin kaç dolara ulaşabilir?

Bitcoin Yükselir Mi?

550 gün sonra ilk defa BTC fiyatının haftalık kapanışı 34.525 dolarda yaptığını gördük. Haftalık grafikteki görünüm son 14 günde fiyatın keskin biçimde arttığını gösteriyor. Yıllık zirveden 700 dolarlık düşüş olsa da fiyat halen güçlü olduğunu teyit eden bir seviyede ve yatırımcılar umutlu.

Haftalık grafikte RSI da yükseliş eğilimini teyit ediyor. Aslında kripto borsalarından ziyade talebin kurumsal BTC ürünlerinde güçlenmesi bize geleneksel finans aktörlerinin bir şeyler bildiğini söylüyor. Bu yaklaşan ETF onayına karşı inançlarını yansıtıyor olabilir. SEC son 6 ayda birçok mağlubiyet yaşadı ve GBTC kararını geçtiğimiz haftadan bu yana inceliyor.

Sonuç olarak Bitcoin fiyatındaki artışın devam etmesi şaşırtıcı olmayacak. Bugün gelecek CoinShares raporu da heyecan verici olabilir.

Uzmanların Kripto Para Yorumları

Kısa süre önce konuşan Zignaly’nin Kurucu Ortağı ve CFO’su Rafay Gadit spot Bitcoin ETF onayının çok daha fazla kurumsal talep çekebileceğini söylüyor. Yıllardır bu onayın BTC’nin meşruluğu için muhteşem bir teyit olacağından bahsediyoruz. Kurumsal talep 2 sebepten artacak. Birincisi çok daha güvenli, kolay biçimde bilançolarına ETF aracılığıyla BTC ekleyebilecekler. İkincisi de BTC almalarının önündeki düzenleyici belirsizlik ve korku meşruluğun teyidiyle ortadan kalkacak.

Peki Bitcoin kaç dolar olacak? Elliott Dalga sayımı teknik cephede bize iyi bir fikir verebilir. En olası sayım, Bitcoin‘in beş dalgalı bir yukarı yönlü hareketin üçüncü dalgasında olduğunu söylüyor. Hali hazırda BTC fiyat dördüncü dalgada ve düzeltici hareket sona erdiğinde 39.300 doları aşması bekleniyor.

Yükseliş tahminin geçersiz hale gelmesi için ayıların ihtiyaç duyduğu şey günlükte 33.000 dolar altı mum kapanışıdır. Bu durumda 31.880 ve 30.000 dolara kadar düşüş görebiliriz. QCP analistleri daha önce 32.000 dolar üstü kapanışların yeni zirveler için olası olduğunu yazmıştı.