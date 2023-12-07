BINANCE

Son Dakika: Binance Davasında Onay Geldi

Özet

  • Yargıç bugün Binance, CZ ve Adalet Bakanlığı tarafından onaylanan anlaşmayı kabul etti.
  • Karar sürecin ilerleyişini gösterdiği için olumlu ancak BTC ciddi bir artış yaşamadı.
  • Reuters raporuna göre eski CEO CZ Şubat ayındaki ceza duruşmasında kararı beklemeye devam edecek.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Kripto para piyasalarına damga vuran Binance uzlaşısı Bitcoin’in tekrar 40.000 doları aşma sebepleri arasındaydı. Yatırımcıları bu gelişmeyi olumlu bir adım olarak değerlendirdiği için risk iştahı arttı ve 2024’e dair iyimserliğin de etkisiyle 44.000 dolar seviyesi aşıldı. Şimdi davayla ilgili yeni bir gelişme duyuruldu.

Binance Son Dakika

Binance, CZ ve Adalet Bakanlığı arasındaki anlaşma CFTC ve ABD Adalet Bakanlığı tarafından atılı suçların düşürülmesini amaçlıyordu. Bu doğrultuda şirket 4,36 milyar dolar ceza ödeyecek borsanın faaliyetine son vermesine neden olabilecek yıkıcı dava da açılmayacaktı. Yatırımcıların yaşayabileceği mağduriyeti önlemek için bu adımı atan ABD’li yetkililer CZ’nin istifasını da istemişti.

Şubat ayındaki duruşmaya kadar ABD’de kalması istenen CZ artık rahat bir nefes alabilir. Biraz önce gelen Reuters raporuna göre ABD Bölge Yargıcı onayı verdi. Buna göre Binance, eski CEO CZ ve Adalet Bakanlığı arasındaki savunma anlamaları kabul edilmiş oldu.

Bitcoin fiyatı haberin ardından ciddi bir artış yaşamadı ancak olumlu gelişmenin piyasaları desteklemesi umuluyor. Yazı hazırlandığı sırada BTC 43.810 dolardan alıcı buluyor. CZ halen Şubat ayındaki ceza duruşmasını kararını bekleyecek.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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