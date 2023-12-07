Near Protocol (NEAR) Kaç Dolar Olacak? Güncel Tahminler

Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan NEAR Coin yeniden canlılık belirtisi gösteriyor. FTX çöküşünden en fazla etkilenen altcoinlerdendi. Solana gibi NEAR ekibi de FTX’den ciddi anlamda yatırım aldığı için aşırı satışlar gördük. Fakat şimdi 2 doları tekrar aştığı için yatırımcılar umutlu görünüyor.

NEAR Coin Yorum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 43.800 dolarda bulunuyor daha yakın zamanda 25.000-28.000 dolar seviyelerini izleyen yatırımcılar heyecanlı. Bitcoin fiyatı 31.800 dolar üzerinde beklenenden çok hızlı biçimde yükseldi. Bu yükselişin ortasında NEAR Coin fiyatı da toparlanıyor.

Ekim ayında büyük kripto yükselişi başlarken NEAR Coin 440 günlük direnci aştı. Uzun vadeli dirençlerden kopuşlar parabolik rallilere gebedir. Kırılmadan bu yana yukarı yönlü hareket hızlı oldu ve önemli yatay direnç bölgesi de geri alındı.

RSI yükseliş sapması oluşturduktan sonra fiyat arttı ve güncel görünüm rallinin süreceğini söylüyor. Eğer BTC ciddi ve ani bir kayıp serisi başlatmazsa yeni zirveler mümkün.

NEAR Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikteki okumaya benzer şekilde günlük grafikte de yükseliş hissiyatı baskın. RSI ralliyi destekliyor ve talep canlı. Grafikteki redde rağmen 4 Aralık’ta 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinden kurtulan fiyat istikrarlı yükselişi de teyit ediyor.

Popüler kripto para analisti ZaykCharts gelecekte daha yüksek seviyelerin test edileceği konusunda kendinden emin görünüyor. Ona göre azalan kanalda görülen kırılma büyük yükseliş dalgasını da net biçimde başlatmış oldu.

Osbrah isimli analist de onu teyit ediyor. Daha kısa vadeli bir grafik paylaşan analist yükseliş konusunda hemfikir. NEAR yukarı yönlü hareketi devam ederse, fiyat %15 daha artabilir ve 2,70 dolarlık yatay direnç alanının aşıldığını görebiliriz.

Ancak güçlü yükseliş hissiyatına ve analist görüşlerine rağmen NEAR Coin fiyatı 2,13 dolarlık destek seviyesinin altında kapanışlar yaparsa ibre tersine dönebilir. Bu durumda hedeflenen geri çekilme noktası 1,8 dolardır.

Olası BTC düzeltmesinde desteğin kaybı riski ihmal edilmemeli. BTC bu tarz hızlı yükselişlerin ardından çok kez çift haneli kayıplar yaşadığı düzeltmeler gördü.