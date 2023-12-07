Teknik Analiz

Near Protocol (NEAR) Kaç Dolar Olacak? Güncel Tahminler

Özet

  • NEAR Coin fiyatı BTC rallisiyle uzun vadeli düşüş trendinden kurtuldu.
  • 2,13 dolar üzerinde kapanışlarla 2,7 ve 3 dolar seviyeleri aşılabilir.
  • ZaykCharts ve Osbrah isimli analistler net yükseliş beklentisini paylaştı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaşan NEAR Coin yeniden canlılık belirtisi gösteriyor. FTX çöküşünden en fazla etkilenen altcoinlerdendi. Solana gibi NEAR ekibi de FTX’den ciddi anlamda yatırım aldığı için aşırı satışlar gördük. Fakat şimdi 2 doları tekrar aştığı için yatırımcılar umutlu görünüyor.

İçerikler
NEAR Coin YorumNEAR Coin Fiyat Tahmini

NEAR Coin Yorum

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 43.800 dolarda bulunuyor daha yakın zamanda 25.000-28.000 dolar seviyelerini izleyen yatırımcılar heyecanlı. Bitcoin fiyatı 31.800 dolar üzerinde beklenenden çok hızlı biçimde yükseldi. Bu yükselişin ortasında NEAR Coin fiyatı da toparlanıyor.

Ekim ayında büyük kripto yükselişi başlarken NEAR Coin 440 günlük direnci aştı. Uzun vadeli dirençlerden kopuşlar parabolik rallilere gebedir. Kırılmadan bu yana yukarı yönlü hareket hızlı oldu ve önemli yatay direnç bölgesi de geri alındı.

RSI yükseliş sapması oluşturduktan sonra fiyat arttı ve güncel görünüm rallinin süreceğini söylüyor. Eğer BTC ciddi ve ani bir kayıp serisi başlatmazsa yeni zirveler mümkün.

NEAR Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikteki okumaya benzer şekilde günlük grafikte de yükseliş hissiyatı baskın. RSI ralliyi destekliyor ve talep canlı. Grafikteki redde rağmen 4 Aralık’ta 0,618 Fib geri çekilme direnç seviyesinden kurtulan fiyat istikrarlı yükselişi de teyit ediyor.

Popüler kripto para analisti ZaykCharts gelecekte daha yüksek seviyelerin test edileceği konusunda kendinden emin görünüyor. Ona göre azalan kanalda görülen kırılma büyük yükseliş dalgasını da net biçimde başlatmış oldu.

Osbrah isimli analist de onu teyit ediyor. Daha kısa vadeli bir grafik paylaşan analist yükseliş konusunda hemfikir. NEAR yukarı yönlü hareketi devam ederse, fiyat %15 daha artabilir ve 2,70 dolarlık yatay direnç alanının aşıldığını görebiliriz.

Ancak güçlü yükseliş hissiyatına ve analist görüşlerine rağmen NEAR Coin fiyatı 2,13 dolarlık destek seviyesinin altında kapanışlar yaparsa ibre tersine dönebilir. Bu durumda hedeflenen geri çekilme noktası 1,8 dolardır.

Olası BTC düzeltmesinde desteğin kaybı riski ihmal edilmemeli. BTC bu tarz hızlı yükselişlerin ardından çok kez çift haneli kayıplar yaşadığı düzeltmeler gördü.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Solana, CEEK ve LUNA Coin Aralık Sonu Tahminleri

İlk 10 Kriptodan Biri İçin Büyük Kırılmaya Ramak Kaldı

ADA, DOGE ve LINK Coin İçin Tek Tek Fiyat Hedefleri

Bu Hafta Kaç Dolar Olurlar? ETH, XRP ve SOL Coin Yorum

Altcoin Fiyat Tahminleri: DOGE, TON ve LINK Coin Bu Ay Kaç Dolar Olacak?

Bu Haberi Paylaş
Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Son Dakika: Binance Davasında Onay Geldi
Yorum Yazın

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Son Dakika: Binance Davasında Onay Geldi
BINANCE
Son Dakika: Yeni Altcoin Listelenecek 27 Kasım’da Sinyali Gelmişti
ALTCOIN
Önemli Gelişme: USTC, LUNC, LUNA İçin Büyük Olay Kapıda
ALTCOIN
Bitcoin’de (BTC) Beklenen Rapor! BTC’de Bu Veriler Kritik!
BITCOIN (BTC)
Lost your password?