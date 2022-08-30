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Beklenen Oldu! Thodex’in Firari Kurucusu Faruk Fatih Özer Yakalandı!

Arnavutluk polisi, binlerce mağdurun beklediği haberi verdi ve kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalandığını açıkladı.
11:43
30 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Arnavutluk polisi, binlerce kişiyi mağdur ederek yurtdışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan yerli kripto para borsası Thodex‘in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’un Vlora kentinde yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

İçişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, “Arnavutluk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Bledar Çuçi bugün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Kırmızı bültenle aranan Thodex’in kurucusu firari Faruk Fatih Özer Arnavutluk’ta Vlora’da yakalandığını ve kimliğinin biyometrik sonuçlar ile teyit edildiğini iletti” denildi.

Özer’in Türkiye’ye iadesi için işlemler başlatıldığı belirtildi.

2021’in En Büyük Kripto Para Suçu

Kripto para borsası Thodex üzerinden 2021 Nisan ayında 2 milyar dolarlık vurgun yapan Özer, ardında 2 bin 27 mağdur bırakarak yurtdışına kaçmıştı. Özer, o zamandan beri hakkında çıkarılan kırmızı bültenle aranıyordu.

Binlerce mağdurun yaptığı başvuruların ardından kilit isimler belirlenerek peş peşe gerçekleştirilen operasyonlarla 82 şüpheli gözaltına alındı ve 6 kişi tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlanırken, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi. Ayrıca kripto paralarla ilgili emsal teşkil edebilecek bir talepte bulunuldu ve kripto para borsalarında şüphelilere ait kripto para tespit edilmesi durumunda el konulması istendi.

2021’deki kripto para suçları ile ilgili rapor yayımlayan veri analizi şirketi Chainalysis, yıl içerisinde gerçekleştirilen en büyük kripto para vurgununun Türkiye’den geldiğini ve Thodex vurgunun kripto para vurgunları içinde birinci sırada yer aldığını ortaya koymuştu.

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