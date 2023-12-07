2024 Yılına Web3 Oyun Sektörü Damga Vuracak: Ünlü İsimden Dikkat Çeken Açıklamalar

Web3 oyunları kripto piyasasında yaşanan süreçlere rağmen varlık göstermeye devam ederken bu alanda çalışan profesyonel geliştiriciler önümüzdeki yılın blockchain oyun sektörü için daha hareketli geçeceğini tahmin ediyor. Güney Koreli oyun geliştirme şirketi Wemade’nin CEO’su Henry Chang 2024 yılında kullanıcıların beğenisine sunulacak olan blockchain tabanlı oyunlarda bir artış olacağına inanıyor.

2024 Yılına Web3 Oyun Sektörü Damga Vuracak

Henry Chang yaptığı açıklamalarda Web3 sektörünün oyunlar içinde daha karmaşık uygulamaları olacağını söyledi ve sektöre yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

“Geliştiriciler deneyim ve güven kazandıkça; oyun mekaniği ve oynanışında blockchain unsurlarının daha fazla denendiğini ve sofistike bir şekilde kullanıldığını ve farklı türlerde daha geniş bir Web3 oyunu çeşitliliği görmeliyiz.”

Piyasaya sürülen oyun sayısının yanı sıra Chang, daha fazla oyun stüdyosunun portföylerine Web3 entegrasyonunu dahil edeceğini de öne sürdü. Yönetici bu gelişmenin yeni gelir akışları sağlamasına, yeni deneyimler yaratmasına ve tokenomics yoluyla topluluk katılımını daha sürükleyici hale getirmesine olanak tanıyan blockchain oyunlarının doğal özelliklerinden kaynaklandığına inanıyor.

Chang ayrıca blockchain ile birleştirilmiş oyunların oyun içi varlık sahipliğini oyunculara geri verdiğini, gerçek dünya ekonomisini oyunlara bağladığını ve oyunları uyumlu bir bütün haline getirerek birlikte çalışabilir hale getirdiğini açıkladı.

Web2 Şirketlerinin Web3 İlgisi Devam Ediyor

Oyun pazarı G2A’nın arkasındaki şirket olan G2A Capital Group’un kurucusu ve CEO’su Bartosz Skwarczek, Chang’in düşüncelerine katıldığını açıkladı ve 2024 yılında geleneksel sektör oyuncuları ile Web3 girişimleri arasında daha fazla işbirliği olacağını öngördü.

Microsoft, 2 Kasım’da yaptığı bir basın açıklamasıyla Chang’in Wemade şirketini Web3 entegrasyonu desteklediğini açıkladı. 16 Kasım’da ise geleneksel bir oyun platformu olan Skwarczek’in G2A’sı, Web3 oyunlarına odaklanan kendi NFT pazar yerini kullanıcıların beğenisine sundu. Skwarczek verdiği demeçte, daha fazla işbirliğinin Web3 oyunlarının daha yaygın bir şekilde benimsenmesine yol açacağını söyledi sözlerine devam etti:

“Gelişmiş erişilebilirlik ve kullanıcı dostu arayüzlerle daha ayrıntılı oyun tasarımları ve daha ilgi çekici oyun mekanikleri bekleyebilir ve daha geniş bir kitleyi çekebiliriz.”

Yönetici, oyun içi varlıklar için NFT’lerin entegre edilmesinin ve gerçek bir Triple A dereceli Web3 oyununun ortaya çıkmasının 2024 yılında oyunlarını yeniden tanımlamak için etken olabileceğine inanıyor.