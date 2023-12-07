Ethereum (ETH)

Ethereum (ETH) Detaylı Fiyat Analizi! ETH’da Destek ve Direnç Seviyeleri!

Özet

  • Ethereum'un fiyatı şu anda 2.400 ila 2.600 dolar arasında yer alan bir sonraki önemli Fibonacci seviyelerine doğru ilerliyor.
  • Bu hareket, Ethereum'un piyasa değerlemesinde kritik bir aşamaya işaret edebilir.
  • Ethereum, önceki en yüksek seviyesi olan 2.140 doları aşarak sürekli olarak arttı ve şu anda Fibonacci seviyelerine yöneliyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Ethereum‘un fiyatı şu anda yaklaşık 2.400 ila 2.600 dolar arasında yer alan bir sonraki önemli Fibonacci (Fib) seviyelerine doğru ilerliyor. Bu hareket, Ethereum’un piyasa değerlemesinde potansiyel olarak kritik bir aşamaya işaret edebilir.

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Ethereum’da Bitcoin EtkileriEthereum Güncel Verileri

Ethereum’da Bitcoin Etkileri

Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) kadar iyi performans göstermiyor. Ancak Ethereum, Bitcoin’den daha iyi performans göstermeye başlarsa, ETH’nin fiyatı önemli ölçüde artabilir ve 3.400 dolara ulaşabilir. Bu olasılık, piyasa katılımcılarının Ethereum’un piyasa gidişatına ilişkin göstergeleri yakından takip ettiği ETH/BTC paritesinin dinamiklerine bağlıdır.

Uzmanlara göre, Ethereum’un aylık grafiğinde, hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) histogramı art arda dört ay boyunca yükseliş eğilimi gösteriyor ve bu da MACD çizgilerinin yakında yükseliş eğilimi gösterme potansiyeline işaret edebilir. Göreceli güç endeksi (RSI) şu anda nötr bölgede.

Ethereum, önceki en yüksek seviyesi olan 2.140 doları başarıyla aştı ve şimdi 2.400 ila 2.600 dolar arasındaki bir sonraki Fibonacci (Fib) seviyelerine doğru ilerliyor. Ancak bu noktada ilk düşüş direnciyle karşılaşabilir ve bu da bir düzeltme aşamasına yol açabilir. Ancak Ethereum bu direnci yukarı yönlü bir şekilde kırarsa 3.400 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Ethereum Güncel Verileri

Geçtiğimiz sekiz hafta boyunca Ethereum’un fiyatı sürekli olarak arttı ve %50’nin üzerinde bir artış gösteriyor. Haftalık grafik bu yükseliş eğilimini yansıtıyordu. Hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) histogramı yükseliş eğilimi gösteriyor. Ek olarak MACD çizgileri yükseliş eğilimi içindeyken göreceli güç endeksi (RSI) nötr bölgede kalmayı sürdürüyor ancak aşırı alım seviyelerine yaklaşıyor.

Bu durum ETH’nin başlangıçta yaklaşık 2.400 ila 2.600 dolar arasındaki Fibonacci (Fib) seviyelerinde dirençle karşılaşabileceği anlamına gelebilir. Ethereum’un günlük grafiği göreceli güç endeksi’nde (RSI) düşüş eğilimi gösteriyor ve gün düşüş eğilimiyle başladı. Ethereum’un düzeltme aşamasına girmesi halinde, bir sonraki önemli Fibonacci destek seviyelerinin yaklaşık 2.005 dolar ve 1.800 dolar olması beklenebilir. Buna rağmen kısa ve orta vadede yükseliş eğilimi olası.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
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