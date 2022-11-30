Kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'un(ETH) fiyat hareketinde rallinin fitili ateşlenecek mi? Kritik destek ve direnç bölgesi hangisi?

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Piyasalardaki hareketli saatler sonrasında Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) fiyat hareketinde nasıl bir yol izleyecek? İşte grafiklerle kripto para devlerinin fiyat analizi!

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 28 Kasım tarihinde 15.995 dolardan yükseldi ve 30 Kasım’da gelişen alçalan üçgen modelinin üzerine çıktı. Bu durumun düşüş eğilimini geçersiz kıldığı belirtiliyor ve fiyatı 20 günlük üstel hareketli ortalamanın üzerine çıkarmaya çalışan boğaların alımlarını çekmiş olabilir. 20 günlük EMA’nın üzerinde bir kapanış, ayıların kontrolünü kaybettiğinin ilk işareti olabilir. Ardından BTC/USDT paritesi 17.622 dolara ve daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalama olan 18.434 dolara kadar yükselebilir. Satıcıların belirtilen bölgeyi önemle savunması beklenebilir.

Kripto para biriminin fiyatı mevcut konumunda düşer ve 20 günlük EMA’dan bir geri dönüş yaşarsa, boğaların Bitcoin’i düşük seviyelerden satın aldığı söylenebilir. Bu durum Bitcoin’i olası bir ralli ile 20.000 dolara ve ardından 21.500 dolara çıkarabilir. Diğer bir olasılık ise fiyatın 17.622 dolardan düşmesi. Olası düşüş gerçekleşirse, parite bir süre daha 15.476 dolar ile 17.622 dolar arasında konsolide olabilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum 26 Kasım tarihinde 20 günlük EMA seviyesi olan 1.234 dolardan düştü. Ancak boğalar 28 Kasım tarihinde 1.151 dolara kadar yaşanan düşüşü durdurdu. Bu durum kripto para birimine olan talepte bir canlanma olabileceğini ve hissiyatın pozitife dönebileceğinin bir işareti sayılabilir.

Kripto para biriminin alıcıları fiyatı 20 günlük EMA’nın üzerine çıkardılar ve bir sonraki hamle olarak 50 günlük SMA seviyesi olan 1.335 doların üzerine çıkmaya çalışabilir. Girişimlerinde başarılı olurlarsa, ETH/USDT paritesi alçalan kanalın direnç çizgisine yükselebilir. Belirtilen seviye ayılar tarafından güçlü satışları çekebilir, çünkü kanalın üzerinde bir kırılma olası bir trend değişikliğini gösterebilir. Belirtilen yükseliş görüşünü geçersiz kılmak için ayıların 50 günlük SMA’yı savunması ve fiyatı 1.051 doların altına çekmesi gerekebilir. Olası düşüş senaryosunda parite kanalın destek hattına düşebilir.