Bitcoin’de Görülebilecek ve İzlenmesi Gereken Seviyeler Belli Oldu!

Bitcoin‘in (BTC) son dönemde 44 bin dolara yükselmesiyle opsiyon yatırımcıları en büyük kripto paranın fiyatının Ocak 2024 sonuna kadar 50 bin dolara ulaşmasını bekleyerek pozisyon almaya başladılar. Yatırımcıların yükseliş beklentisini besleyen en büyük faktör ise 2024’ün ilk on günü içinde ABD’de bir spot Bitcoin ETF’sine onay verilme ihtimali.

Yatırımcılar Bitcoin’de Ocak 2024 Opsiyonlarına Yöneldi

Opsiyon yatırımcıları için bir platform olan Greeks.Live, BTC’nin Aralık ayı opsiyon payında yüksek volatilite görülebileceğini bildirdi. Geçen hafta payın yüzde 50’nin üzerine çıktığı görülürken, piyasanın son dönemdeki ilerleyişi payın bu eşiğin altına düşmesine neden oldu. Bu dinamik, kısa vadeli piyasa eğilimleri tarafından yönlendirilen kısa vadeli opsiyon pozisyonlarında kayda değer bir artışa bağlanıyor.

Ayrıca, ETF onayına bel bağlayarak yükseliş bekleyen yatırımcılar Ocak ayı opsiyonlarını tercih ediyor. Dahası mevcut piyasa aktivitesi 2020’nin sonunda gözlemlenen atmosfere benzer şekilde yüksek bir aktivite seviyesini yansıtıyor.

Bitcoin’in fiyatı özellikle dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketi BlackRock‘ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaptığı ETF başvurusunun potansiyel onayını çevreleyen spekülasyonlarla Ekim ortasından bu yana yüzde 60’ın üzerinde kayda değer bir oranda arttı. Bugün itibariyle BTC nispeten istikrarlı bir seyir izleyerek 44 bin dolar civarında seyrediyor.

Kasım ayında, merkezi kripto para borsalarında spot ve türev işlemlerin toplam hacmi yüzde 40,7 gibi önemli bir artış göstererek 3.61 trilyon dolara ulaştı. CCData‘nın verilerine göre 3.61 trilyon dolar Mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakama karşılık geliyor.

Opsiyonlar ve vadeli işlemler de dahil olmak üzere türev ticareti, kripto para piyasasında hızla yaygınlaşarak önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Nakit uzlaşmalı opsiyonların ve vadeli işlem sözleşmelerinin bu denli yayınlaşmış olmasının nedeni ise yatırımcılara saklama gibi kripto paralar ile ilgili belirli zorluklarla boğuşmadan stratejileri yürütme esnekliği sunuyor olmaları.

Bitcoin Fiyatı Son Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Bitcoin fiyatı şu anda Aralık 2021’den bu yana görülmemiş seviyelerde işlem görüyor. ABD’de ilk spot Bitcoin ETF’sinin onaylanacağı beklentisinin yarattığı heyecanla birlikte, piyasadaki yükseliş eğilimi devam ediyor. Bu durum, ileride daha yüksek fiyat seviyelerinin görülmesini sağlayabilir.

Bir Bitcoin ETF’sinin onaylanması ve daha geniş finansal piyasalarda risk alma duyarlılığının yeniden canlanmasıyla kripto para piyasasına ilginin artması bekleniyor. Amberdata’da Türev Ürünler Direktörü olan Greg Magadini, “Bu yıl BTC yükseldikçe volatilitenin de onu takip ettiğini gördük. Dolayısıyla, sürekli bir boğa piyasası kısa ve orta vadede yüksek volatiliteye neden olabilir” dedi.

Öte yandan tecrübeli kripto para analisti Ali Martinez, BTC için önemli destek seviyelerini işaretledi. Martinez, bu fiyat noktasında 347 bin adet BTC biriktiren 642 cüzdan adresi tarafından desteklenen 42 bin 700 dolar seviyesinin Bitcoin için güçlü bir destek seviyesi olduğunu belirterek şunları söyledi: